По примеру Путина: в Венгрии создали агентство для подавления инакомыслия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все активнее копирует репрессивную машину Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Новое агентство Управление защиты суверенитета (SPO), которое начало работу в прошлом месяце, нацелено на политиков, журналистов и активистов, получающих финансирование США.

"Но критики предупреждают, что его полномочия настолько слабо определены, что могут быть направлены против любых общественных деятелей, то ли политиков, то ли групп по защите гражданских прав, то ли журналистов, что повторяет ранние этапы российских репрессий до начала полномасштабной войны в Украине", - пишет издание.

Отмечается, что цель Орбана – разорвать связи с фондами и донорами за рубежом, в частности - в США, в операциях, к которым привлечены венгерские спецслужбы и пропагандистские кампании.

"Пропагандистский посыл таков: если вы используете иностранные средства, власть будет вас проверять", - цитирует Financial Times сопредседателя венгерского Хельсинкского комитета Марту Пардави.

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США и ЕС уже много лет призывают Орбана прекратить вдохновленные Россией кампании по запугиванию и укреплению машины политической пропаганды, заставляющей независимые СМИ, правозащитные группы и университеты либо закрываться, либо переезжать за границу. Но новое агентство имеет совсем другой уровень воздействия.

Управлению по защите суверенитета разрешено прибегать к помощи государственных спецслужб. Оно может использовать государственные массивы приватной информации против любого человека. Управление само устанавливает свой бюджет. За его работой нет судебного надзора, как нет и средств правовой защиты.

"Это абсолютно авторитарный метод. Он берет пример информационного давления по российскому и белорусскому сценариям и использует его гораздо эффективнее, чем это мог бы сделать даже Путин", - считает эксперт по России в Немецком совете по международным отношениям Андраш Рач.

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Европейская комиссия начала судебное разбирательство, утверждая, что новое агентство нарушает законодательство ЕС. Представитель венгерского правительства заявил, что Будапешт не отступит, добавив, что "получение иностранных средств на предвыборную кампанию теперь является уголовным преступлением".