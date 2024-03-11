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По примеру Путина: в Венгрии создали агентство для подавления инакомыслия

орбан,путін

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все активнее копирует репрессивную машину Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Новое агентство Управление защиты суверенитета (SPO), которое начало работу в прошлом месяце, нацелено на политиков, журналистов и активистов, получающих финансирование США.

"Но критики предупреждают, что его полномочия настолько слабо определены, что могут быть направлены против любых общественных деятелей, то ли политиков, то ли групп по защите гражданских прав, то ли журналистов, что повторяет ранние этапы российских репрессий до начала полномасштабной войны в Украине", - пишет издание.

Отмечается, что цель Орбана – разорвать связи с фондами и донорами за рубежом, в частности - в США, в операциях, к которым привлечены венгерские спецслужбы и пропагандистские кампании.

"Пропагандистский посыл таков: если вы используете иностранные средства, власть будет вас проверять", - цитирует Financial Times сопредседателя венгерского Хельсинкского комитета Марту Пардави.

Читайте также: Орбана возмутили слова Кулебы, назвавшего его "провенгерским, а не пророссийским"

США и ЕС уже много лет призывают Орбана прекратить вдохновленные Россией кампании по запугиванию и укреплению машины политической пропаганды, заставляющей независимые СМИ, правозащитные группы и университеты либо закрываться, либо переезжать за границу. Но новое агентство имеет совсем другой уровень воздействия.

Управлению по защите суверенитета разрешено прибегать к помощи государственных спецслужб. Оно может использовать государственные массивы приватной информации против любого человека. Управление само устанавливает свой бюджет. За его работой нет судебного надзора, как нет и средств правовой защиты.

"Это абсолютно авторитарный метод. Он берет пример информационного давления по российскому и белорусскому сценариям и использует его гораздо эффективнее, чем это мог бы сделать даже Путин", - считает эксперт по России в Немецком совете по международным отношениям Андраш Рач.

Также читайте: Орбан - сильный и фантастический лидер, - Трамп после встречи с премьером Венгрии

Европейская комиссия начала судебное разбирательство, утверждая, что новое агентство нарушает законодательство ЕС. Представитель венгерского правительства заявил, что Будапешт не отступит, добавив, что "получение иностранных средств на предвыборную кампанию теперь является уголовным преступлением".

Автор: 

путин владимир (31501) репрессии (2768) Виктор Орбан (475)


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Топ комментарии
+17
А що ці ************* підараси забули в ЄС і НАТО, і чому їх там терплять?
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11.03.2024 11:45
+16
Цікавий такий союз цей Європейський тримати в себе ********* які хочуть цей союз розвалити. Але гроші бульте добрі європейці передавайте.
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11.03.2024 11:44
+16
То може спрацювати на випередження та позбавити Угорщину іноземних інвестицій?
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11.03.2024 11:49
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іноагенти коли будуть?
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11.03.2024 11:40 Ответить
Припустимо, розвалять, а що далі?
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11.03.2024 11:48 Ответить
Далі мріють отримувати кошти від Кремля! Будь хто, хто найгучніше верещить про "незалежність від усіх" найшвидше готує найгірше ярмо що поки ховає від очей. Згадайте як швидко "незалежність" Криму на анексію Москвою, а як цієї самої анексії вісім років домагалися на Донбасі котрий теж ніби то голосив про "незалежність". Так і з Угорщиною та Словаччиною керівники проти усього з боку Заходу аби пришвидшити лягання під Кремль і не тільки своє, а й тих що поряд!!!
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11.03.2024 12:12 Ответить
Шкода, що таварісча побили. Хотів почути його версію.
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11.03.2024 12:36 Ответить
Орбан - за яблучко іх за яблучко!
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11.03.2024 11:42 Ответить
Ну нам тоже недолго ждать!
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11.03.2024 11:43 Ответить
А в Україні ця функція покладена на СБУ, тому Орбан третій після Путіна та Зеленського.
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11.03.2024 11:43 Ответить
їх там повно: дбр, беб,....
конкуренція!
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11.03.2024 12:19 Ответить
Цікавий такий союз цей Європейський тримати в себе ********* які хочуть цей союз розвалити. Але гроші бульте добрі європейці передавайте.
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11.03.2024 11:44 Ответить
Собака зачастую похожа на хозяина.
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11.03.2024 11:44 Ответить
А що ці ************* підараси забули в ЄС і НАТО, і чому їх там терплять?
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11.03.2024 11:45 Ответить
Якщо росія нападе на країну нато, дуже сумніваюсь, що угорщина буде воювати з росією, придумає якусь відмазку, чи взагалі підсилить росію
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11.03.2024 11:51 Ответить
Бо немає механізму виключення з цих союзів
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11.03.2024 12:21 Ответить
Любой нарыв проходит четыре стадии: Появление,созревание,провыва,прижигания))))
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11.03.2024 11:45 Ответить
а європідараси все продовжують чіплятись за химерне "міжнародне право" і навіть слова не можуть у відповідь орбану та ***** сказати.
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11.03.2024 11:47 Ответить
Європа повинна позбавити Угорщину та інші країни які підтримують путіна фінансування,
бо виросщують власних вбивць
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11.03.2024 11:48 Ответить
Колись був епічний "троянський кінь". Тепер занюхана "будапештська кляча".
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11.03.2024 11:48 Ответить
То може спрацювати на випередження та позбавити Угорщину іноземних інвестицій?
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11.03.2024 11:49 Ответить
Головне, що Обрану не дадуть розстріляти народ автоматами. Тому перемогти його дуже легко як би він не придушував інакомислення. Тому потрібен Майдан в Угорщині. А дикраторські закони його не врятують як Януковича
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11.03.2024 11:52 Ответить
Таке можливо якщо це зроблять самі угорці.
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11.03.2024 12:43 Ответить
Зроблять, але їм можна допомогти організаційно, поділитись досвідом
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11.03.2024 12:54 Ответить
А що, у європейській країні таке можливе?
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11.03.2024 11:56 Ответить
Орбан тільки що був у США і не був заарештований ФБР чи ЦРУ. Тому що американці стали слимаками.
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11.03.2024 11:59 Ответить
Ні, ну а що тут дивуватись? Якщо Мадяри в Другій світовій війні брали участь на боці Третього Рейху?
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11.03.2024 11:59 Ответить
ЄС треба як найшвидше розглянути питання " викинути угорщину з ЄС" !!!
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11.03.2024 12:01 Ответить
А приняти таку саму,тільи більшу Україну? ЩАС!
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11.03.2024 13:33 Ответить
Там давно вже опозиційні ЗМІ маргілізовані і доступні для більшості тільки урядові сраколизи. А головне більшості населення це подобається.
По аналогії з режимом Лукі зразка нульових....
Скоро й в Америці Трамп прийде - "порядок" наведе....
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11.03.2024 12:13 Ответить
Чим влада Зеленського відрізняється? На Шабуніна вже кримінальні справи відкрили, за Бігусами шпигували розвідники малька, Червінський за гратами..........., а тим часом антимайданний мусорок керує силовиками з зеленого офісу.
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11.03.2024 12:16 Ответить
В Україні таке вже 2 роки, але не озвучене ні в СМІ, ні в Законах!
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11.03.2024 12:53 Ответить
Однакові цілі - однакові засоби.
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11.03.2024 13:31 Ответить
Ця країна в ЄС і НАТО , як таке могло статися ?
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11.03.2024 14:40 Ответить
А, згадала , в НАТО ще Турція , яка підтримує хамас . Боженька плаче ....(((
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11.03.2024 14:42 Ответить
и эти уроды до сих пор в ес и нато?! гнать их оттуда засраной метлой!
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11.03.2024 14:46 Ответить
Якщо ЄС і далі буде терпіти цю гтдоту, розвал неминучий!
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11.03.2024 17:04 Ответить
 
 