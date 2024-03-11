Минобороны Беларуси начало "проверку боевой готовности соединений и воинских частей"

Министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности соединений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В Вооруженных Силах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", - говорится в сообщении.

По данным минобороны РБ, личный состав должен выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе, с боевой стрельбой.

"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили там.

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