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Минобороны Беларуси начало "проверку боевой готовности соединений и воинских частей"

білорусь,гардсервіс

Министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности соединений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В Вооруженных Силах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", - говорится в сообщении.

По данным минобороны РБ, личный состав должен выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе, с боевой стрельбой.

"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили там.

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Автор: 

Беларусь (7913) военные учения (3460)


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Топ комментарии
+5
Дебіле, біжи бульбу насіньову перевіряй!! Перевірялщик всратий.
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11.03.2024 11:49
+4
Поляки можуть не хвилюватися, «польські фермери» обов'язково заблокують дорогу танкам.
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11.03.2024 12:07
+3
Ой ***… знову це манєври брязкання ракетами ..
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11.03.2024 11:45
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Ой ***… знову це манєври брязкання ракетами ..
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11.03.2024 11:45 Ответить
Навчання, навчання, навчання..... навчання..........
За ці два роки вони вже "такі розумні, що аж страшно..."
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11.03.2024 12:54 Ответить
Дебіле, біжи бульбу насіньову перевіряй!! Перевірялщик всратий.
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11.03.2024 11:49 Ответить
єто уже какой раз 30?40?
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11.03.2024 11:50 Ответить
- Только вы, дорогой товарищ, плюньте на все это. - Как плюнуть?! - Слюной, - ответил Остап, - как плевали до эпохи исторического материализма. Ничего не выйдет.
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11.03.2024 11:51 Ответить
Першими наші безпілотники і Хаймерси полетять на Мозерський НПЗ !
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11.03.2024 11:57 Ответить
Давненько бульбу не було чути - весняне загострення?
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11.03.2024 11:59 Ответить
Поляки можуть не хвилюватися, «польські фермери» обов'язково заблокують дорогу танкам.
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11.03.2024 12:07 Ответить
русняві знов почяли на півночі танками грохотати?
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11.03.2024 12:09 Ответить
в мене тута мапа десь є
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11.03.2024 12:12 Ответить
Бульбаши, саджайте бульбу в ночі, як вчить бульбофюрера, це щоб агент НАТО колорадський жук не побачив!
Бо в ночі жуки сплять!
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11.03.2024 12:12 Ответить
як би ці білорусняві конвульсії не були відволіканням
від можливого кацапського наступу на півдні чи сході...
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11.03.2024 12:32 Ответить
Після провалу захоплення Києва уся ця шушера разом з губернатором рос.федеративного округа притихли,і навіть почоли блєять про кляту Україну яка збирається устроіть "переворот".А зараз вже підняли голови і це почалося після того,як почали мочити Залужного з бойовими офіцерами.Теж саме,як і з опозіцією.
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11.03.2024 12:39 Ответить
В лоб они, конечно, не полезут, но если вдруг кацапы нас продавят на фронте, то в спину нам ударят, даже не сомневайтесь.
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11.03.2024 13:52 Ответить
Плешивый 3.14дорас делает все возможное, что бы отвлечь как можно больше сил ВСУ на север..
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11.03.2024 16:07 Ответить
 
 