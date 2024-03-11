Минобороны Беларуси начало "проверку боевой готовности соединений и воинских частей"
Министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности соединений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства.
"В Вооруженных Силах началась проверка боевой готовности соединений и воинских частей. Проверка носит комплексный характер", - говорится в сообщении.
По данным минобороны РБ, личный состав должен выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе, с боевой стрельбой.
"В ходе проверки запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности", - добавили там.
Топ комментарии
+5 чудини xelbyb
показать весь комментарий11.03.2024 11:49 Ссылка
+4 krot_lub
показать весь комментарий11.03.2024 12:07 Ссылка
+3 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий11.03.2024 11:45 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За ці два роки вони вже "такі розумні, що аж страшно..."
Бо в ночі жуки сплять!
від можливого кацапського наступу на півдні чи сході...