Оккупанты вывозят награбленное на судах с выключенной системой идентификации, - ВМС
Чтобы вывозить с территории Украины награбленное и незаконно использовать официально закрытые украинские порты, россияне отключают на некоторых своих судах систему идентификации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"На некоторых своих судах россияне, чтобы грабить оккупированные территории, вывозить оттуда металл, зерно и т.д., выключают систему идентификации, и их просто не видно в море. Фиксируется ли это? Да, конечно. Делаются ли выводы? Да, конечно", - отметил он.
Он также добавил, что россияне используют оккупированные украинские порты, которые официально закрыты, и пользование ими запрещено. После отключения систем идентификации оккупанты могут беспрепятственно пользоваться портами и инфраструктурой.
"Результат - попадание этих российских судов под санкции. Эти санкции распространяются не только на украинские порты, эти санкции россияне могут получить и в других портах. Поэтому они используют некоторые суда, чтобы непосредственно вывозить из Мариуполя, Бердянска награбленное, перегружая это в своих официальных портах , а оттуда уже другими судами везти дальше", – объяснил Плетенчук.
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2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
‼️Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Розумієте, що та баржа з вирізаним металом не вартує зусиль і ресурсів, яких нам не вистачає на важливих напрямках?
Акакаяразніца … хотьпаржом …