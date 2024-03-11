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Оккупанты вывозят награбленное на судах с выключенной системой идентификации, - ВМС

Кораблі Росія вивозять награбоване

Чтобы вывозить с территории Украины награбленное и незаконно использовать официально закрытые украинские порты, россияне отключают на некоторых своих судах систему идентификации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"На некоторых своих судах россияне, чтобы грабить оккупированные территории, вывозить оттуда металл, зерно и т.д., выключают систему идентификации, и их просто не видно в море. Фиксируется ли это? Да, конечно. Делаются ли выводы? Да, конечно", - отметил он.

Он также добавил, что россияне используют оккупированные украинские порты, которые официально закрыты, и пользование ими запрещено. После отключения систем идентификации оккупанты могут беспрепятственно пользоваться портами и инфраструктурой.

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"Результат - попадание этих российских судов под санкции. Эти санкции распространяются не только на украинские порты, эти санкции россияне могут получить и в других портах. Поэтому они используют некоторые суда, чтобы непосредственно вывозить из Мариуполя, Бердянска награбленное, перегружая это в своих официальных портах , а оттуда уже другими судами везти дальше", – объяснил Плетенчук.

Автор: 

ВМС (1476) корабль (2045) россия (96018)


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Топ комментарии
+5
у нас по Брянській, Курській, Орловській, Тульській, Воронезькій непочатий край цілей\підприємств ВПК. Це не кажучі про десяток гіганських НПЗ, які вже у досяжності наших дронів. Є чим займатись окрім барж з вирізаним металом.
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11.03.2024 12:39
+4
ці кораблі, є військовою ціллю? чи не можна, бо гуттереш заругає?
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11.03.2024 12:12
+3
Але погодьтесь, одне іншому не заважає. Я за - збільшення вибухів. Доки вся раїся палати не буде, московити від нас не відстануть. Навіть якщо якимось дивом до влади прийде адекватна людина. Наші сусіди невиправні..
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11.03.2024 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Топити б їх..
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11.03.2024 12:11 Ответить
нічім.
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11.03.2024 12:13 Ответить
Нажаль.(( То помріяла трохи..так хочеться, щоб у лаптєстані все падало, тонуло, горіло, вибухало. Причому і цивільне теж.
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11.03.2024 12:24 Ответить
у нас по Брянській, Курській, Орловській, Тульській, Воронезькій непочатий край цілей\підприємств ВПК. Це не кажучі про десяток гіганських НПЗ, які вже у досяжності наших дронів. Є чим займатись окрім барж з вирізаним металом.
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11.03.2024 12:39 Ответить
Але погодьтесь, одне іншому не заважає. Я за - збільшення вибухів. Доки вся раїся палати не буде, московити від нас не відстануть. Навіть якщо якимось дивом до влади прийде адекватна людина. Наші сусіди невиправні..
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11.03.2024 12:50 Ответить
🤣🤣🤣
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.

‼️Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
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11.03.2024 13:03 Ответить
як раз заважає. Зе розпилення зусиль і ресурсів. Дрон, яким намагаються поілить у старе корито у порту Маріуполя повинен летіти на "Азовський оптико-механичний завод" (АО "АОМЗ"), 170 км від ЛБЗ (входить до «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), або на таганрогський АО «Красный гидропресс» (входить до Корпорації «Тактическое ракетное вооружение»), або на таганрозьке АО «Звезда-Стрела», яке входить до складу АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (спеціалізується на розробці та виробництві ракет «повітря-поверхня»), або на Таганрозький ливарний завод (входить до складу АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння»), або знов на Таганрозький авиазавод ім. Бєрієва (де ремонтують\модернізують А-50 і Ту-95), або на паливний термінал Таганрозької авіабази, або по авіабазі "Таганрог-Південний2, або... або...

Розумієте, що та баржа з вирізаним металом не вартує зусиль і ресурсів, яких нам не вистачає на важливих напрямках?
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11.03.2024 13:24 Ответить
Не заважає. Після заводів, можна й корита топити. І паралельно. Заважає тільки наполеон, який нас продав.
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11.03.2024 17:12 Ответить
ці кораблі, є військовою ціллю? чи не можна, бо гуттереш заругає?
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11.03.2024 12:12 Ответить
Грабь, насилуй, убивай. Главное, соблюдай минимальную конспирацию для приличия и все тебе сойдет с рук. Вот в таком мире мы живем.
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11.03.2024 12:16 Ответить
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з ОПУ та РНБОУ, мабуть були, глибоко зхильовані, але зрозумівши, що це не їх ОСОБИСТЕ МАЙНО, махнули рукою і «хвилюються» далі, на синє око ЗМІ …. Фсьо …
Акакаяразніца … хотьпаржом …
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11.03.2024 12:18 Ответить
Так топите их нахрен. Никто и слова не скажет так как ето контрабандитсы. Не жуйте сопли ради бога. Рашисты используют награбленное у нас добро на закупку оружия и подкупа иностранных политиков.
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11.03.2024 12:23 Ответить
Значить ці піратські корита, з виключеною ідентифікацією, є законною ціллю морських дронів. Топити їх до біса!
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11.03.2024 12:47 Ответить
БЕКи не пройдуть протоку.
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11.03.2024 13:26 Ответить
 
 