Оккупанты вывозят награбленное на судах с выключенной системой идентификации, - ВМС

Чтобы вывозить с территории Украины награбленное и незаконно использовать официально закрытые украинские порты, россияне отключают на некоторых своих судах систему идентификации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"На некоторых своих судах россияне, чтобы грабить оккупированные территории, вывозить оттуда металл, зерно и т.д., выключают систему идентификации, и их просто не видно в море. Фиксируется ли это? Да, конечно. Делаются ли выводы? Да, конечно", - отметил он.

Он также добавил, что россияне используют оккупированные украинские порты, которые официально закрыты, и пользование ими запрещено. После отключения систем идентификации оккупанты могут беспрепятственно пользоваться портами и инфраструктурой.

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"Результат - попадание этих российских судов под санкции. Эти санкции распространяются не только на украинские порты, эти санкции россияне могут получить и в других портах. Поэтому они используют некоторые суда, чтобы непосредственно вывозить из Мариуполя, Бердянска награбленное, перегружая это в своих официальных портах , а оттуда уже другими судами везти дальше", – объяснил Плетенчук.