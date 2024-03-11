УКР
Окупанти вивозять награбоване на суднах з вимкненою системою ідентифікації, - ВМС

Кораблі Росія вивозять награбоване

Щоб вивозити з території України награбоване і незаконно використовувати офіційно закриті українські порти, росіяни вимикають на деяких своїх суднах систему ідентифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в ефірі телемарафону повідомив  речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На деяких своїх суднах росіяни, щоб грабувати окуповані території, вивозити звідти метал, збіжжя тощо, вимикають систему ідентифікації, і їх просто не видно в морі. Чи фіксується це? Так, звісно. Чи робляться висновки? Так, звісно", - зазначив Плетенчук.

Він також додав, що росіяни використовують окуповані українські порти, які офіційно закрити й користування ними заборонено. Тож після вимкнення систем ідентифікації окупанти можуть безперешкодно користуватися портами та інфраструктурою. 

"Результат - потрапляння цих російських суден під санкції. Санкції ці розповсюджуються не лише на українські порти, ці санкції росіяни можуть отримати і в інших портах. Тому вони використовують деякі судна, щоб безпосередньо вивозити з Маріуполя, Бердянська награбоване, перевантажуючи це у своїх офіційних портах, а звідти вже іншими суднами везти далі", - пояснив Плетенчук.

ВМС (1429) корабель (1622) росія (67364)
у нас по Брянській, Курській, Орловській, Тульській, Воронезькій непочатий край цілей\підприємств ВПК. Це не кажучі про десяток гіганських НПЗ, які вже у досяжності наших дронів. Є чим займатись окрім барж з вирізаним металом.
показати весь коментар
11.03.2024 12:39 Відповісти
ці кораблі, є військовою ціллю? чи не можна, бо гуттереш заругає?
показати весь коментар
11.03.2024 12:12 Відповісти
Але погодьтесь, одне іншому не заважає. Я за - збільшення вибухів. Доки вся раїся палати не буде, московити від нас не відстануть. Навіть якщо якимось дивом до влади прийде адекватна людина. Наші сусіди невиправні..
показати весь коментар
11.03.2024 12:50 Відповісти
Топити б їх..
показати весь коментар
11.03.2024 12:11 Відповісти
нічім.
показати весь коментар
11.03.2024 12:13 Відповісти
Нажаль.(( То помріяла трохи..так хочеться, щоб у лаптєстані все падало, тонуло, горіло, вибухало. Причому і цивільне теж.
показати весь коментар
11.03.2024 12:24 Відповісти
у нас по Брянській, Курській, Орловській, Тульській, Воронезькій непочатий край цілей\підприємств ВПК. Це не кажучі про десяток гіганських НПЗ, які вже у досяжності наших дронів. Є чим займатись окрім барж з вирізаним металом.
показати весь коментар
11.03.2024 12:39 Відповісти
Але погодьтесь, одне іншому не заважає. Я за - збільшення вибухів. Доки вся раїся палати не буде, московити від нас не відстануть. Навіть якщо якимось дивом до влади прийде адекватна людина. Наші сусіди невиправні..
показати весь коментар
11.03.2024 12:50 Відповісти
🤣🤣🤣
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.

‼️Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
показати весь коментар
11.03.2024 13:03 Відповісти
як раз заважає. Зе розпилення зусиль і ресурсів. Дрон, яким намагаються поілить у старе корито у порту Маріуполя повинен летіти на "Азовський оптико-механичний завод" (АО "АОМЗ"), 170 км від ЛБЗ (входить до «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), або на таганрогський АО «Красный гидропресс» (входить до Корпорації «Тактическое ракетное вооружение»), або на таганрозьке АО «Звезда-Стрела», яке входить до складу АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння» (спеціалізується на розробці та виробництві ракет «повітря-поверхня»), або на Таганрозький ливарний завод (входить до складу АТ «Корпорація «Тактичне ракетне озброєння»), або знов на Таганрозький авиазавод ім. Бєрієва (де ремонтують\модернізують А-50 і Ту-95), або на паливний термінал Таганрозької авіабази, або по авіабазі "Таганрог-Південний2, або... або...

Розумієте, що та баржа з вирізаним металом не вартує зусиль і ресурсів, яких нам не вистачає на важливих напрямках?
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
Не заважає. Після заводів, можна й корита топити. І паралельно. Заважає тільки наполеон, який нас продав.
показати весь коментар
11.03.2024 17:12 Відповісти
ці кораблі, є військовою ціллю? чи не можна, бо гуттереш заругає?
показати весь коментар
11.03.2024 12:12 Відповісти
Грабь, насилуй, убивай. Главное, соблюдай минимальную конспирацию для приличия и все тебе сойдет с рук. Вот в таком мире мы живем.
показати весь коментар
11.03.2024 12:16 Відповісти
Стефанчук+Зеленський+Шмигаль, разом з ОПУ та РНБОУ, мабуть були, глибоко зхильовані, але зрозумівши, що це не їх ОСОБИСТЕ МАЙНО, махнули рукою і «хвилюються» далі, на синє око ЗМІ …. Фсьо …
Акакаяразніца … хотьпаржом …
показати весь коментар
11.03.2024 12:18 Відповісти
Так топите их нахрен. Никто и слова не скажет так как ето контрабандитсы. Не жуйте сопли ради бога. Рашисты используют награбленное у нас добро на закупку оружия и подкупа иностранных политиков.
показати весь коментар
11.03.2024 12:23 Відповісти
Значить ці піратські корита, з виключеною ідентифікацією, є законною ціллю морських дронів. Топити їх до біса!
показати весь коментар
11.03.2024 12:47 Відповісти
БЕКи не пройдуть протоку.
показати весь коментар
11.03.2024 13:26 Відповісти
 
 