Окупанти вивозять награбоване на суднах з вимкненою системою ідентифікації, - ВМС
Щоб вивозити з території України награбоване і незаконно використовувати офіційно закриті українські порти, росіяни вимикають на деяких своїх суднах систему ідентифікації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"На деяких своїх суднах росіяни, щоб грабувати окуповані території, вивозити звідти метал, збіжжя тощо, вимикають систему ідентифікації, і їх просто не видно в морі. Чи фіксується це? Так, звісно. Чи робляться висновки? Так, звісно", - зазначив Плетенчук.
Він також додав, що росіяни використовують окуповані українські порти, які офіційно закрити й користування ними заборонено. Тож після вимкнення систем ідентифікації окупанти можуть безперешкодно користуватися портами та інфраструктурою.
"Результат - потрапляння цих російських суден під санкції. Санкції ці розповсюджуються не лише на українські порти, ці санкції росіяни можуть отримати і в інших портах. Тому вони використовують деякі судна, щоб безпосередньо вивозити з Маріуполя, Бердянська награбоване, перевантажуючи це у своїх офіційних портах, а звідти вже іншими суднами везти далі", - пояснив Плетенчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2050 рік, Сибір, окраїна Української Імперії. Хутір, на хуторі стоїть стара велика хата-мазанка. У хаті сидить старий українець, справжнісінький козарлюга: оселедець, шаровари, вишита сорочка. Їсть він собі великою ложкою вареники зі сметаною, але раптом десь поруч якісь крики пролунали. Козак повільно підвівся, вийшов у сіни. Одягнув кожуха й шапку, зняв із кілочка кріса й вийшов на двір.
За вікном пролунали два постріли, відчиняються двері, козак заходить у хату, роздягається і знову спокійно сідає за стіл до ще теплих вареників.
‼️Голос за кадром: «Ці кляті москалі вже настільки знахабніли, аж почали до людських осель підбиратися!»
Розумієте, що та баржа з вирізаним металом не вартує зусиль і ресурсів, яких нам не вистачає на важливих напрямках?
Акакаяразніца … хотьпаржом …