Окупанти вивозять награбоване на суднах з вимкненою системою ідентифікації, - ВМС

Щоб вивозити з території України награбоване і незаконно використовувати офіційно закриті українські порти, росіяни вимикають на деяких своїх суднах систему ідентифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На деяких своїх суднах росіяни, щоб грабувати окуповані території, вивозити звідти метал, збіжжя тощо, вимикають систему ідентифікації, і їх просто не видно в морі. Чи фіксується це? Так, звісно. Чи робляться висновки? Так, звісно", - зазначив Плетенчук.

Він також додав, що росіяни використовують окуповані українські порти, які офіційно закрити й користування ними заборонено. Тож після вимкнення систем ідентифікації окупанти можуть безперешкодно користуватися портами та інфраструктурою.

"Результат - потрапляння цих російських суден під санкції. Санкції ці розповсюджуються не лише на українські порти, ці санкції росіяни можуть отримати і в інших портах. Тому вони використовують деякі судна, щоб безпосередньо вивозити з Маріуполя, Бердянська награбоване, перевантажуючи це у своїх офіційних портах, а звідти вже іншими суднами везти далі", - пояснив Плетенчук.