Награждение фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскар", - Суспільне
Организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Мовлення.
Суспільне Культура в этом году вторично была эксклюзивным транслятором церемонии. В ночь с 10 на 11 марта Суспільне Культура в прямом эфире показывало церемонию награждения.
Сегодня, 11 марта, в 20:30 на телеканале Суспільне Культура был запланирован показ международной сокращенной версии. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов команда установила, что награждение украинских документалистов отсутствует.
Команда Суспільного выразила свое возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Вместо сокращенной версии для украинских зрителей Суспільне Культура покажет полную версию, которая была в прямом эфире в ночь на 11 марта. Трансляцию можно также смотреть на сайте Суспільне Культура.
"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", где справедливую награду получила лента "20 дней в Мариуполе". Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем досаднее видеть исключение этого полной правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", - отметил исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин.
На Суспільному напомнили, что в прошлом году для этой же номинации, в которой победила документальная лента о Навальном, нашлось место в сокращенной версии, как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей эту на взгляд аполитическую награду.
Напомним, сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония кинопремии "Оскар". В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победил фильм "20 дней в Мариуполе".
О фильме "20 дней в Мариуполе"
"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в Мариуполь за несколько часов до того, как первые бомбы упали на город. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома.
Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.
"20 дней в Мариуполе" получили "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм – это первая победа на премии для Украины. В своей речи Чернов заявил, что хотел бы, чтобы не пришлось снимать этот фильм, чтобы Россия не нападала на Украину.
Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию. Также в 2024 году они были награждены Шевченковской премией.
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"ефект метелика"в дупі хутіна
Став на метелика і бахнула ЯО
По сути тот же хрен, только сбоку.
"Нет ли у вас другой карты мира"?
Але якось воно так сталося, що канадці відбилися. і навіть канадські французи зуміли зберегти свою провінцію. хер станеш постійним резидентом в Квебеку, якщо не знаєш французької ( вона не така як справжня французька ).
Коли про якусь подію "забувають" повідомити, то її вже нібито і не було.
І що? І нічого. Не окупив себе в прокаті.
Фільм - то не хроніка. Треба ще вміти зняти так, щоб було цікаво глядачу.
А з цим у нас реальні проблеми.
Краще нехай китайського бояться. Вони останнім часом почали багато знімати.
Цікаво, а нагородження стрічки «Навальний» в минулому році вирізали також? Хто знає?
https://youtu.be/5pkFzIpglT8?si=JgARtJ4qQEvd6vDC
Очікуйте ще сюрпризи від медія імперії Мердока, цей 80ти річний поц одружився на родичці Абрамовіча.
Организаторы вырезали номинацию ...Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии Источник:
По сокращённой версии "Отелло"
Нигер замочил белую женщину.
А Каренина бросила мужа чтоб уйти к любовнику, а когда тот перестал ей давать наркотики, от ломки бросилась под поезд.
А Голлівуд перенасичений хабадниками. Яких верне при слові Україна".
Болдуін застрелив оператора-українку прямо на знімальному майданчику,
знаючи, що його за цене посадять.
якщо таке станеться ...
Це співпадіння ?
За 10 років війни московитів в Україні, це уже видно і по усьому ООН!!
Співпадіння за гроші…
Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
@olgakovalenko7070 https://www.youtube.com/watch?v=5pkFzIpglT8&lc=UgwVcfMyLf3-8GTZ4xN4AaABAg 1 час назад
А може це не стільки від байдужості, скільки від того, що зараз голосування за допомогу Україні є предметом протистояння республіканців та демократів? Може це політичний крок на користь республіканців і особливо трампістів, щоб не додавати аргументів за допомогу Україні?
був би дуже вагомим аргументом за голосування допомоги Україні.
Трампісти-хабадники впорались.
Вот эта вот новость Цензора САМА ПО СЕБЕ поясняет, почему вырезали!
Не просекли?
По правилам новостного бизнеса новость должна нести хайп. Исходная новость была: "Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар". З неї вирізали також і нагородження за деякими іншими номінаціями."
Так себе новость. НО! Если вырезать последнее предложение - новость превращается а антиукраинский заговор!
Ничего личного, только бизнес!
Це обов'язково варто враховувати при сприйнятті західних так званих лібералів і їх так званих цінностей.