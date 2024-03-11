Награждение фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскар", - Суспільне

Организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Мовлення.

Суспільне Культура в этом году вторично была эксклюзивным транслятором церемонии. В ночь с 10 на 11 марта Суспільне Культура в прямом эфире показывало церемонию награждения.

Сегодня, 11 марта, в 20:30 на телеканале Суспільне Культура был запланирован показ международной сокращенной версии. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов команда установила, что награждение украинских документалистов отсутствует.

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Команда Суспільного выразила свое возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Вместо сокращенной версии для украинских зрителей Суспільне Культура покажет полную версию, которая была в прямом эфире в ночь на 11 марта. Трансляцию можно также смотреть на сайте Суспільне Культура.

"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", где справедливую награду получила лента "20 дней в Мариуполе". Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем досаднее видеть исключение этого полной правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", - отметил исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин.

На Суспільному напомнили, что в прошлом году для этой же номинации, в которой победила документальная лента о Навальном, нашлось место в сокращенной версии, как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей эту на взгляд аполитическую награду.

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Напомним, сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония кинопремии "Оскар". В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победил фильм "20 дней в Мариуполе".

О фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в Мариуполь за несколько часов до того, как первые бомбы упали на город. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома.

Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.

"20 дней в Мариуполе" получили "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм – это первая победа на премии для Украины. В своей речи Чернов заявил, что хотел бы, чтобы не пришлось снимать этот фильм, чтобы Россия не нападала на Украину.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию. Также в 2024 году они были награждены Шевченковской премией.