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Награждение фильма "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскар", - Суспільне

оскар

Организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне Мовлення.

Суспільне Культура в этом году вторично была эксклюзивным транслятором церемонии. В ночь с 10 на 11 марта Суспільне Культура в прямом эфире показывало церемонию награждения.

Сегодня, 11 марта, в 20:30 на телеканале Суспільне Культура был запланирован показ международной сокращенной версии. Однако после получения материалов для трансляции от организаторов команда установила, что награждение украинских документалистов отсутствует.

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Команда Суспільного выразила свое возмущение организаторам премии The Walt Disney Company Limited. Вместо сокращенной версии для украинских зрителей Суспільне Культура покажет полную версию, которая была в прямом эфире в ночь на 11 марта. Трансляцию можно также смотреть на сайте Суспільне Культура.

"Наша команда была шокирована и глубоко разочарована, когда не увидела в монтаже международной версии номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", где справедливую награду получила лента "20 дней в Мариуполе". Мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром — тем досаднее видеть исключение этого полной правды и силы эпизода из версии, распространенной для мировых лицензиатов премии "Оскар", - отметил исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин.

На Суспільному напомнили, что в прошлом году для этой же номинации, в которой победила документальная лента о Навальном, нашлось место в сокращенной версии, как и для политической речи его жены Юлии Навальной, принимавшей эту на взгляд аполитическую награду.

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Напомним, сегодня ночью в Лос-Анджелесе состоялась 96-я церемония кинопремии "Оскар". В номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" победил фильм "20 дней в Мариуполе".

О фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – документальный фильм журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Вместе с фотографом Евгением Малолеткой и коллегами из АР режиссер приехал в Мариуполь за несколько часов до того, как первые бомбы упали на город. Очень быстро съемочная группа стала единственными представителями международных медиа в Мариуполе. Они фиксировали российские преступления, обстрелы мирных кварталов, больницы, пожарной части, роддома.

Мировая премьера прошла 20 января на главном фестивале независимого кино Sundance. Фильм был номинирован в категории World Cinema Documentary Competition. Лента Чернова получила приз зрительских симпатий.

"20 дней в Мариуполе" получили "Оскар" за лучший полнометражный документальный фильм – это первая победа на премии для Украины. В своей речи Чернов заявил, что хотел бы, чтобы не пришлось снимать этот фильм, чтобы Россия не нападала на Украину.

Над фильмом работали режиссер и фотограф Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Россией Мариуполя — за это все трое получили Пулитцеровскую премию. Также в 2024 году они были награждены Шевченковской премией.

Автор: 

кино (1536) Оскар (83)


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Топ комментарии
+58
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11.03.2024 21:44
+30
просто організатори боялись ескалації конфлікту, а можливо і ядерного удару з боку росії.
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11.03.2024 21:57
+27
Оскар в своєму стилі, головне, що на сцені його не заткнули хоч..
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11.03.2024 21:47
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11.03.2024 21:44 Ответить
Дуже- дуже тонко. Цільва аудиторія не помітить підвох...
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12.03.2024 00:24 Ответить
таки да без "побачив мир в очах хутіна" Марик досі був би українським і ніякої війни не було б

"ефект метелика"в дупі хутіна
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12.03.2024 00:25 Ответить
вас щось дивує ?
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11.03.2024 21:44 Ответить
та ні, події відповідають вчинкам Володі
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11.03.2024 21:47 Ответить
Не дивує. Правильніше, «хвилює» -некомпетентність і ******* влади.
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11.03.2024 21:48 Ответить
з язика знялине здивований. по ходу вони з нас просто насміхаються
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11.03.2024 21:49 Ответить
Оскар в своєму стилі, головне, що на сцені його не заткнули хоч..
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11.03.2024 21:47 Ответить
жесть... зрадоботи знову приписали все зебілові мені здається що навіть якщо їм пташка покакає випадково на голову на вулиці і тут вони зебіла винним зроблять
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11.03.2024 21:50 Ответить
В історії важливо все - "ефект метелика".
Став на метелика і бахнула ЯО
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12.03.2024 00:28 Ответить
...ну для зебілоїдів, що "червоний", що "рожевий" то один колір...або просто - "нічого небачу, нічого не чую"...ркім шмарофону (аля рашатудей і т.д.т.п.)
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12.03.2024 02:47 Ответить
Вони просто "втомились від війни" як і абсолютна більшість їх глядачів, для яких куди більш важливо, аби показали з ким та в якій сукні прийде чергова "зірка", ніж нагородження якогось документального фільму, які ці ж глядачі не дивилися і не планують.
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11.03.2024 21:51 Ответить
Very true. They like their dramas fictional, real life ones are way too disturbing.
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11.03.2024 22:04 Ответить
Ну вони заслужили… замість великого крадівництва амери боролись за свою свободу і обирали в президенти США не клоунів а ПАТРІОТІВ.
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11.03.2024 22:49 Ответить
Борьба за свободу у "них" началась с вторжения в Канаду.
По сути тот же хрен, только сбоку.
"Нет ли у вас другой карты мира"?
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11.03.2024 23:01 Ответить
нічого дивного - Канада оставалася під короною і могла нести загрозу штатам як база англійців.
Але якось воно так сталося, що канадці відбилися. і навіть канадські французи зуміли зберегти свою провінцію. хер станеш постійним резидентом в Квебеку, якщо не знаєш французької ( вона не така як справжня французька ).
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12.03.2024 08:57 Ответить
трампо-путинская агентура
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11.03.2024 21:52 Ответить
Кожна повія від вокзальної до елітної має свою ціну-бо вона повія...
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11.03.2024 21:52 Ответить
Це вже цензура, чи ще ні?
Коли про якусь подію "забувають" повідомити, то її вже нібито і не було.
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11.03.2024 21:55 Ответить
Взагалі-то першою на це неподобство має реагувати *ОПа ЄрЗе. Принаймі, реагувати офіційним обуренням кульомби, як мінімум.
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11.03.2024 21:57 Ответить
А для чого? Який сенс? Пост фактум?
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11.03.2024 22:32 Ответить
яким саме чином реагувати українське МЗС на американську приватну компанію?
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12.03.2024 11:06 Ответить
просто організатори боялись ескалації конфлікту, а можливо і ядерного удару з боку росії.
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11.03.2024 21:57 Ответить
Не солідно так менжувати
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11.03.2024 21:58 Ответить
Світом править бидло.
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11.03.2024 22:17 Ответить
Не править, а показує своє "лице".
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12.03.2024 07:45 Ответить
Мабуть бояться що пуйло скине ядерну бімбу на *******
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11.03.2024 22:27 Ответить
****** одним словом. Просто подыгрывают рыжему козлу который как и ***** ненавидят Украину.
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11.03.2024 22:29 Ответить
Голівуд боїться що до його фільмів та кіногероїв пропаде інтерес, коли Україна почне знімати фільми на реальних подіях.
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11.03.2024 22:32 Ответить
100 баллів 👏👏👏
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12.03.2024 01:25 Ответить
Ну знімали вже, "Кіборги" називається.
І що? І нічого. Не окупив себе в прокаті.
Фільм - то не хроніка. Треба ще вміти зняти так, щоб було цікаво глядачу.
А з цим у нас реальні проблеми.
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12.03.2024 10:35 Ответить
Все одно краще ніж кацапське кіно. З часом і в нас навчаться знімати кіно, а не Зєлєбобські серіали.
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12.03.2024 12:43 Ответить
Але Голлівуду можна ще дуже довго не боятись нашого кіно.
Краще нехай китайського бояться. Вони останнім часом почали багато знімати.
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12.03.2024 12:44 Ответить
Тільки дивитися їхні помиї неможливо
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13.03.2024 09:28 Ответить
Є таке. Навіть якщо знімуть за більш-менш нормальним сценарієм, то все одно після перегляду відчуття таке, ніби сидів і жував картон.
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13.03.2024 09:30 Ответить
Цинічні ниці потвори. Ми для них гірше, ніж африканці - нагороду їхнього фільму точно б не вирізали. А якісь там дикуни-хохли і так переб'ються. .
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11.03.2024 22:33 Ответить
Вирішили відділити мистецтво від політики.

Цікаво, а нагородження стрічки «Навальний» в минулому році вирізали також? Хто знає?
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11.03.2024 22:36 Ответить
в тексті інфи є
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11.03.2024 22:40 Ответить
Дякую, я настільки афігєла від новини , що навіть її не дочитала.
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11.03.2024 22:49 Ответить
Чому вирізали «український «Оскар» | Віталій Портников

https://youtu.be/5pkFzIpglT8?si=JgARtJ4qQEvd6vDC
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12.03.2024 01:26 Ответить
А ви думали, що 73% - це тільки українцям притаманно? Таких рожевих поні по всьому світу такий же відсоток - 73.
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11.03.2024 22:41 Ответить
ні, фільм не політкоректний напевно, оскільки з нашої сторони домінують білі люди із гетеросексуальним потягом, що суперечить теперішнім тенденціям: повинні бути чудові чорні із ще прекраснішими латиносами, оскільки на перекір своїми родичам, позмінювали стать та знаходять кожну секунду, щоб побехкатись.
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12.03.2024 11:36 Ответить
Амери швидко подолали барʼєр між союзниками і підарасами.
Очікуйте ще сюрпризи від медія імперії Мердока, цей 80ти річний поц одружився на родичці Абрамовіча.
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11.03.2024 22:46 Ответить
Тепер за кілька передсметних палок Мердок передасть своє активи Хабаду.
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12.03.2024 07:47 Ответить
По багатьом новосним каналам, а саме CBS, ABC,NBC,CNN, показали нагородження та вручення премії * ОСКАР*, а також коротенький відривок виступу М.Чернова. При цьому, коментатори наголошували, що це перший *ОСКАР* України...
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11.03.2024 22:53 Ответить
Они дальше заголовка не читают
Организаторы вырезали номинацию ...Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии Источник:
По сокращённой версии "Отелло"
Нигер замочил белую женщину.
А Каренина бросила мужа чтоб уйти к любовнику, а когда тот перестал ей давать наркотики, от ломки бросилась под поезд.
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11.03.2024 23:11 Ответить
Про Навального показали, а про Маріуполь - ні. Чому дивуватись: московія це ж 1/8 суходолу. Україна тут явно програє. Головне, перемогти кацапів.
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11.03.2024 23:06 Ответить
Московія бореться за проект "Небесний Ієрусалим", а цей проект всесвітній.
А Голлівуд перенасичений хабадниками. Яких верне при слові Україна".
Болдуін застрелив оператора-українку прямо на знімальному майданчику,
знаючи, що його за цене посадять.
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12.03.2024 07:54 Ответить
це ваше бачення. А я ось тільки но переглянув і чомусь ніхто не питає: як холоста зброя могла вбити? хто готовив ту зброю? болдуїн навряд чи сам заряджав - не царскоє ето дєло. А значить можливо був хтось, хто хотів нашкодити актору, режисеру чи кінокомпанії. а українка як це часто буває просто опинилася випадковою жетвою. Вона давно є громадянкою штатів. І нема різниці - вона італійка за походженням чи українка чи німкеня. Затримка з фільмом вдарила по всіх кіношниках. Бо час - це гроші.
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12.03.2024 09:14 Ответить
А Болдуін перед тим неодроразово філософствував, мовляв, а от що ж воно буде,
якщо таке станеться ...
Це співпадіння ?
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12.03.2024 09:43 Ответить
сценарії не пишете, а дарма з такою уявою чи вавою?
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12.03.2024 11:39 Ответить
Не розумію чому за купірований показ Оскара дописувачі Цензора звинувачують нашу владу, хоч і вона таки дійсно зебільна.
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11.03.2024 23:11 Ответить
Бггг, це боти, в них таке завдання…
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11.03.2024 23:22 Ответить
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12.03.2024 01:28 Ответить
Це у нас національне, як на росії облизувати царя
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11.03.2024 23:24 Ответить
Московіти гадять повсюди, де їм дозволяють за Кордоном, при посадах, продажні агенти з газпрьому ФСБ!!
За 10 років війни московитів в Україні, це уже видно і по усьому ООН!!
Співпадіння за гроші…
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11.03.2024 23:42 Ответить
ЯК НАФТА ПІШЛА В ЦІНІ ВВЕРХ - так раше і поперло . Треба шукати інтригу чому нафта поперла вверх - СГОВОР ⁉️⁉️

Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
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12.03.2024 01:31 Ответить
русьняві підстилки
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12.03.2024 00:00 Ответить
То може не хотіли показувати, бо у фільмі нічого чорношкірих трансів?
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12.03.2024 01:00 Ответить
https://www.youtube.com/@olgakovalenko7070 Цікава версія

@olgakovalenko7070 https://www.youtube.com/watch?v=5pkFzIpglT8&lc=UgwVcfMyLf3-8GTZ4xN4AaABAg 1 час назад

А може це не стільки від байдужості, скільки від того, що зараз голосування за допомогу Україні є предметом протистояння республіканців та демократів? Може це політичний крок на користь республіканців і особливо трампістів, щоб не додавати аргументів за допомогу Україні?
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12.03.2024 01:22 Ответить
Трансляція на весь світ вручення "Оскара" українцям за фільм про російську війну
був би дуже вагомим аргументом за голосування допомоги Україні.
Трампісти-хабадники впорались.
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12.03.2024 07:59 Ответить
Дети мои!
Вот эта вот новость Цензора САМА ПО СЕБЕ поясняет, почему вырезали!
Не просекли?
По правилам новостного бизнеса новость должна нести хайп. Исходная новость была: "Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар". З неї вирізали також і нагородження за деякими іншими номінаціями."
Так себе новость. НО! Если вырезать последнее предложение - новость превращается а антиукраинский заговор!
Ничего личного, только бизнес!
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12.03.2024 11:17 Ответить
Нога Кремля! 🤓
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12.03.2024 11:56 Ответить
- пі**раса в спідниці на підборах демонструвати на весь світ - це норма і навіть необхідність, а Україну яка стікає кров'ю під ударами РФ треба вирізати з трансляцію церемонії нагороди Оскар.
Це обов'язково варто враховувати при сприйнятті західних так званих лібералів і їх так званих цінностей.
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12.03.2024 12:27 Ответить
Да что с вами происходит?! Я могу понять Зельца, этот актёришка из шоубиза и для него это важно, а к примеру бойцам на передке какой прок от этого оскара?!
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12.03.2024 12:30 Ответить
Бійцям на фронті не менш важливо як і що в тилу, бо вони боряться знищують ворога і віддають своє життя не заради війни як такої, а заради вільної і щасливої України і світу, в якому "на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі"
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12.03.2024 12:38 Ответить
Какой в звезду тыл, всё это происходит в США!
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12.03.2024 12:39 Ответить
 
 