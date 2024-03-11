Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар", - Суспільне
Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Мовлення.
Суспільне Культура цьогоріч вдруге було ексклюзивним транслятором церемонії. У ніч з 10 на 11 березня Суспільне Культура у прямому ефірі показувало церемонію нагородження.
Сьогодні, 11 березня, о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної скороченої версії. Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.
Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів Суспільне Культура покаже повну версію, що була в прямому ефірі в ніч проти 11 березня. Трансляцію можна також дивитися на сайті Суспільне Культура.
"Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду здобула стрічка "20 днів у Маріуполі". Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", - зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.
На Суспільному нагадали, що торік для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі".
Про фільм "20 днів у Маріуполі"
"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.
Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.
Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.
"20 днів у Маріуполі" отримали "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм — це перша перемога на премії для України. У своїй промові Чернов заявив, що хотів би, аби не довелося знімати цей фільм, щоби Росія не нападала на Україну.
Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.
"ефект метелика"в дупі хутіна
Став на метелика і бахнула ЯО
По сути тот же хрен, только сбоку.
"Нет ли у вас другой карты мира"?
Але якось воно так сталося, що канадці відбилися. і навіть канадські французи зуміли зберегти свою провінцію. хер станеш постійним резидентом в Квебеку, якщо не знаєш французької ( вона не така як справжня французька ).
Коли про якусь подію "забувають" повідомити, то її вже нібито і не було.
І що? І нічого. Не окупив себе в прокаті.
Фільм - то не хроніка. Треба ще вміти зняти так, щоб було цікаво глядачу.
А з цим у нас реальні проблеми.
Краще нехай китайського бояться. Вони останнім часом почали багато знімати.
Цікаво, а нагородження стрічки «Навальний» в минулому році вирізали також? Хто знає?
https://youtu.be/5pkFzIpglT8?si=JgARtJ4qQEvd6vDC
Очікуйте ще сюрпризи від медія імперії Мердока, цей 80ти річний поц одружився на родичці Абрамовіча.
Организаторы вырезали номинацию ...Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии Источник:
По сокращённой версии "Отелло"
Нигер замочил белую женщину.
А Каренина бросила мужа чтоб уйти к любовнику, а когда тот перестал ей давать наркотики, от ломки бросилась под поезд.
А Голлівуд перенасичений хабадниками. Яких верне при слові Україна".
Болдуін застрелив оператора-українку прямо на знімальному майданчику,
знаючи, що його за цене посадять.
якщо таке станеться ...
Це співпадіння ?
За 10 років війни московитів в Україні, це уже видно і по усьому ООН!!
Співпадіння за гроші…
Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
@olgakovalenko7070 https://www.youtube.com/watch?v=5pkFzIpglT8&lc=UgwVcfMyLf3-8GTZ4xN4AaABAg 1 час назад
А може це не стільки від байдужості, скільки від того, що зараз голосування за допомогу Україні є предметом протистояння республіканців та демократів? Може це політичний крок на користь республіканців і особливо трампістів, щоб не додавати аргументів за допомогу Україні?
був би дуже вагомим аргументом за голосування допомоги Україні.
Трампісти-хабадники впорались.
Вот эта вот новость Цензора САМА ПО СЕБЕ поясняет, почему вырезали!
Не просекли?
По правилам новостного бизнеса новость должна нести хайп. Исходная новость была: "Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар". З неї вирізали також і нагородження за деякими іншими номінаціями."
Так себе новость. НО! Если вырезать последнее предложение - новость превращается а антиукраинский заговор!
Ничего личного, только бизнес!
Це обов'язково варто враховувати при сприйнятті західних так званих лібералів і їх так званих цінностей.