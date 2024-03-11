Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар", - Суспільне

Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Суспільне Культура цьогоріч вдруге було ексклюзивним транслятором церемонії. У ніч з 10 на 11 березня Суспільне Культура у прямому ефірі показувало церемонію нагородження.

Сьогодні, 11 березня, о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної скороченої версії. Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів Суспільне Культура покаже повну версію, що була в прямому ефірі в ніч проти 11 березня. Трансляцію можна також дивитися на сайті Суспільне Культура.

"Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду здобула стрічка "20 днів у Маріуполі". Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", - зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.

На Суспільному нагадали, що торік для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі".

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.

"20 днів у Маріуполі" отримали "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм — це перша перемога на премії для України. У своїй промові Чернов заявив, що хотів би, аби не довелося знімати цей фільм, щоби Росія не нападала на Україну.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.