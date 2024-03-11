УКР
Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар", - Суспільне

оскар

Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Суспільне Культура цьогоріч вдруге було ексклюзивним транслятором церемонії. У ніч з 10 на 11 березня Суспільне Культура у прямому ефірі показувало церемонію нагородження.

Сьогодні, 11 березня, о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної скороченої версії. Проте після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував усім, хто працював над фільмом "20 днів у Маріуполі": "Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"

Команда Суспільного висловила своє обурення організаторам цьогорічної премії The Walt Disney Company Limited. Замість скороченої версії для українських глядачів Суспільне Культура покаже повну версію, що була в прямому ефірі в ніч проти 11 березня. Трансляцію можна також дивитися на сайті Суспільне Культура.

"Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду здобула стрічка "20 днів у Маріуполі". Потужна промова Мстислава Чернова підкреслила єдність між Україною й світом — тим прикріше бачити виключення цього повного правди й сили епізоду з версії, розповсюдженої для світових ліцензіатів премії "Оскар", - зазначив виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук’ян Галкін.

На Суспільному нагадали, що торік для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю на позір аполітичну нагороду. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі".

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.

"20 днів у Маріуполі" отримали "Оскар" за найкращий повнометражний документальний фільм — це перша перемога на премії для України. У своїй промові Чернов заявив, що хотів би, аби не довелося знімати цей фільм, щоби Росія не нападала на Україну.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.

+58
+30
просто організатори боялись ескалації конфлікту, а можливо і ядерного удару з боку росії.
+27
Оскар в своєму стилі, головне, що на сцені його не заткнули хоч..
Дуже- дуже тонко. Цільва аудиторія не помітить підвох...
таки да без "побачив мир в очах хутіна" Марик досі був би українським і ніякої війни не було б

"ефект метелика"в дупі хутіна
вас щось дивує ?
та ні, події відповідають вчинкам Володі
Не дивує. Правильніше, «хвилює» -некомпетентність і ******* влади.
з язика знялине здивований. по ходу вони з нас просто насміхаються
Оскар в своєму стилі, головне, що на сцені його не заткнули хоч..
жесть... зрадоботи знову приписали все зебілові мені здається що навіть якщо їм пташка покакає випадково на голову на вулиці і тут вони зебіла винним зроблять
В історії важливо все - "ефект метелика".
Став на метелика і бахнула ЯО
...ну для зебілоїдів, що "червоний", що "рожевий" то один колір...або просто - "нічого небачу, нічого не чую"...ркім шмарофону (аля рашатудей і т.д.т.п.)
Вони просто "втомились від війни" як і абсолютна більшість їх глядачів, для яких куди більш важливо, аби показали з ким та в якій сукні прийде чергова "зірка", ніж нагородження якогось документального фільму, які ці ж глядачі не дивилися і не планують.
Very true. They like their dramas fictional, real life ones are way too disturbing.
Ну вони заслужили… замість великого крадівництва амери боролись за свою свободу і обирали в президенти США не клоунів а ПАТРІОТІВ.
Борьба за свободу у "них" началась с вторжения в Канаду.
По сути тот же хрен, только сбоку.
"Нет ли у вас другой карты мира"?
нічого дивного - Канада оставалася під короною і могла нести загрозу штатам як база англійців.
Але якось воно так сталося, що канадці відбилися. і навіть канадські французи зуміли зберегти свою провінцію. хер станеш постійним резидентом в Квебеку, якщо не знаєш французької ( вона не така як справжня французька ).
трампо-путинская агентура
Кожна повія від вокзальної до елітної має свою ціну-бо вона повія...
Це вже цензура, чи ще ні?
Коли про якусь подію "забувають" повідомити, то її вже нібито і не було.
Взагалі-то першою на це неподобство має реагувати *ОПа ЄрЗе. Принаймі, реагувати офіційним обуренням кульомби, як мінімум.
А для чого? Який сенс? Пост фактум?
яким саме чином реагувати українське МЗС на американську приватну компанію?
просто організатори боялись ескалації конфлікту, а можливо і ядерного удару з боку росії.
Не солідно так менжувати
Світом править бидло.
Не править, а показує своє "лице".
Мабуть бояться що пуйло скине ядерну бімбу на *******
****** одним словом. Просто подыгрывают рыжему козлу который как и ***** ненавидят Украину.
Голівуд боїться що до його фільмів та кіногероїв пропаде інтерес, коли Україна почне знімати фільми на реальних подіях.
100 баллів 👏👏👏
Ну знімали вже, "Кіборги" називається.
І що? І нічого. Не окупив себе в прокаті.
Фільм - то не хроніка. Треба ще вміти зняти так, щоб було цікаво глядачу.
А з цим у нас реальні проблеми.
Все одно краще ніж кацапське кіно. З часом і в нас навчаться знімати кіно, а не Зєлєбобські серіали.
Але Голлівуду можна ще дуже довго не боятись нашого кіно.
Краще нехай китайського бояться. Вони останнім часом почали багато знімати.
Тільки дивитися їхні помиї неможливо
Є таке. Навіть якщо знімуть за більш-менш нормальним сценарієм, то все одно після перегляду відчуття таке, ніби сидів і жував картон.
Цинічні ниці потвори. Ми для них гірше, ніж африканці - нагороду їхнього фільму точно б не вирізали. А якісь там дикуни-хохли і так переб'ються. .
Вирішили відділити мистецтво від політики.

Цікаво, а нагородження стрічки «Навальний» в минулому році вирізали також? Хто знає?
в тексті інфи є
Дякую, я настільки афігєла від новини , що навіть її не дочитала.
Чому вирізали «український «Оскар» | Віталій Портников

https://youtu.be/5pkFzIpglT8?si=JgARtJ4qQEvd6vDC
А ви думали, що 73% - це тільки українцям притаманно? Таких рожевих поні по всьому світу такий же відсоток - 73.
ні, фільм не політкоректний напевно, оскільки з нашої сторони домінують білі люди із гетеросексуальним потягом, що суперечить теперішнім тенденціям: повинні бути чудові чорні із ще прекраснішими латиносами, оскільки на перекір своїми родичам, позмінювали стать та знаходять кожну секунду, щоб побехкатись.
Амери швидко подолали барʼєр між союзниками і підарасами.
Очікуйте ще сюрпризи від медія імперії Мердока, цей 80ти річний поц одружився на родичці Абрамовіча.
Тепер за кілька передсметних палок Мердок передасть своє активи Хабаду.
По багатьом новосним каналам, а саме CBS, ABC,NBC,CNN, показали нагородження та вручення премії * ОСКАР*, а також коротенький відривок виступу М.Чернова. При цьому, коментатори наголошували, що це перший *ОСКАР* України...
Они дальше заголовка не читают
Организаторы вырезали номинацию ...Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии Источник:
По сокращённой версии "Отелло"
Нигер замочил белую женщину.
А Каренина бросила мужа чтоб уйти к любовнику, а когда тот перестал ей давать наркотики, от ломки бросилась под поезд.
Про Навального показали, а про Маріуполь - ні. Чому дивуватись: московія це ж 1/8 суходолу. Україна тут явно програє. Головне, перемогти кацапів.
Московія бореться за проект "Небесний Ієрусалим", а цей проект всесвітній.
А Голлівуд перенасичений хабадниками. Яких верне при слові Україна".
Болдуін застрелив оператора-українку прямо на знімальному майданчику,
знаючи, що його за цене посадять.
це ваше бачення. А я ось тільки но переглянув і чомусь ніхто не питає: як холоста зброя могла вбити? хто готовив ту зброю? болдуїн навряд чи сам заряджав - не царскоє ето дєло. А значить можливо був хтось, хто хотів нашкодити актору, режисеру чи кінокомпанії. а українка як це часто буває просто опинилася випадковою жетвою. Вона давно є громадянкою штатів. І нема різниці - вона італійка за походженням чи українка чи німкеня. Затримка з фільмом вдарила по всіх кіношниках. Бо час - це гроші.
А Болдуін перед тим неодроразово філософствував, мовляв, а от що ж воно буде,
якщо таке станеться ...
Це співпадіння ?
сценарії не пишете, а дарма з такою уявою чи вавою?
Не розумію чому за купірований показ Оскара дописувачі Цензора звинувачують нашу владу, хоч і вона таки дійсно зебільна.
Бггг, це боти, в них таке завдання…
Це у нас національне, як на росії облизувати царя
Московіти гадять повсюди, де їм дозволяють за Кордоном, при посадах, продажні агенти з газпрьому ФСБ!!
За 10 років війни московитів в Україні, це уже видно і по усьому ООН!!
Співпадіння за гроші…
ЯК НАФТА ПІШЛА В ЦІНІ ВВЕРХ - так раше і поперло . Треба шукати інтригу чому нафта поперла вверх - СГОВОР ⁉️⁉️

Маша ЄФРОСИНІНА, Христина Соловій, "хейт", "срач", Басков, ефект БІЛИК і російська НАФТА
https://youtu.be/ZHKKlXJqn3E?si=VcuRCR1sUCgKJq4T
русьняві підстилки
То може не хотіли показувати, бо у фільмі нічого чорношкірих трансів?
https://www.youtube.com/@olgakovalenko7070 Цікава версія

@olgakovalenko7070 https://www.youtube.com/watch?v=5pkFzIpglT8&lc=UgwVcfMyLf3-8GTZ4xN4AaABAg 1 час назад

А може це не стільки від байдужості, скільки від того, що зараз голосування за допомогу Україні є предметом протистояння республіканців та демократів? Може це політичний крок на користь республіканців і особливо трампістів, щоб не додавати аргументів за допомогу Україні?
Трансляція на весь світ вручення "Оскара" українцям за фільм про російську війну
був би дуже вагомим аргументом за голосування допомоги Україні.
Трампісти-хабадники впорались.
Дети мои!
Вот эта вот новость Цензора САМА ПО СЕБЕ поясняет, почему вырезали!
Не просекли?
По правилам новостного бизнеса новость должна нести хайп. Исходная новость была: "Організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар". З неї вирізали також і нагородження за деякими іншими номінаціями."
Так себе новость. НО! Если вырезать последнее предложение - новость превращается а антиукраинский заговор!
Ничего личного, только бизнес!
Нога Кремля! 🤓
- пі**раса в спідниці на підборах демонструвати на весь світ - це норма і навіть необхідність, а Україну яка стікає кров'ю під ударами РФ треба вирізати з трансляцію церемонії нагороди Оскар.
Це обов'язково варто враховувати при сприйнятті західних так званих лібералів і їх так званих цінностей.
Да что с вами происходит?! Я могу понять Зельца, этот актёришка из шоубиза и для него это важно, а к примеру бойцам на передке какой прок от этого оскара?!
Бійцям на фронті не менш важливо як і що в тилу, бо вони боряться знищують ворога і віддають своє життя не заради війни як такої, а заради вільної і щасливої України і світу, в якому "на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі"
Какой в звезду тыл, всё это происходит в США!
