Зеленський подякував усім, хто працював над фільмом "20 днів у Маріуполі": "Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"
Президент Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над документальним фільмом "20 днів у Маріуполі" і здобула премію "Оскар". Також він висловив вдячність усім журналістам у світі, які висвітлюють українську боротьбу проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський написав у телеграмі.
"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", - зазначив президент.
Крім того, президент подякував усім журналістам у світі, котрі висвітлюють проблеми в Україні та показують українську боротьбу проти Росії.
"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі".
Про фільм "20 днів у Маріуполі"
"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.
Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.
Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.
осоромте русню на 1000 років
Так що світові і молоді режисери - ДОБРО ПОЖАЛУВАТИ ДО УКРАЇНИ ЗНИМАТИ ЯКІСНИЙ КОНТЕНТ , а не якісь слюняві боевички
А не який джидайський "мінкульт", шо тихо ненавидить Україну і дбає про свій відкат ...
потрібно всіх бюджетників пропустити через люстрацію з поліграфом
Самі себе вони люструвати не будуть.
Кидати ГЕТТМАНЦЕВА кожен день до смиттевого баку
А МОЖНО зробити віртуальний смиттевий бак і туди кидати усіх кабінетних ворогів - і нехай влада замислиться над люстраціею
Розмінування.....
Шатли......
Шашлики.....
Маріуполь!!!
АЗОВ!!!
Слава ЗСУ!!!
"20 днів у Маріуполі"!!!
... неквапом смакуючи Chateau Mouton Rothschild, ге ж?
Як воно кожен день зупиняло, закривало, розміновувало, скорочувало, звільняло, ліквідовувало, розформовувало, відводило, виводило...
І кожен день брехало - про шашлики, про "не нагнітайте паніки", про "ніякої небезпеки нема"...
І засинало, і прокидалося, чуючи дзвін, що дзвонить по ньому...
Занавес.
воно або цинічно стібеться з Українців або реально неповносправне-дурне