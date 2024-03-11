Зеленський подякував усім, хто працював над фільмом "20 днів у Маріуполі": "Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"

Президент Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над документальним фільмом "20 днів у Маріуполі" і здобула премію "Оскар". Також він висловив вдячність усім журналістам у світі, які висвітлюють українську боротьбу проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський написав у телеграмі.

"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", - зазначив президент.

Крім того, президент подякував усім журналістам у світі, котрі висвітлюють проблеми в Україні та показують українську боротьбу проти Росії.

"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі".

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.