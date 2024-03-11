УКР
1 913 39

Зеленський подякував усім, хто працював над фільмом "20 днів у Маріуполі": "Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"

оскар

Президент Володимир Зеленський подякував команді, яка працювала над документальним фільмом "20 днів у Маріуполі" і здобула премію "Оскар". Також він висловив вдячність усім журналістам у світі, які висвітлюють українську боротьбу проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський написав у телеграмі

"Понад два роки тому Росія жорстоко атакувала Маріуполь. "20 днів у Маріуполі" – фільм, який показує правду про російський тероризм. Дякую команді, яка працювала над цим фільмом і здобула таку важливу нагороду "Оскар", яка дає змогу голосно сказати про російську війну проти України", - зазначив президент.

Крім того, президент подякував усім журналістам у світі, котрі висвітлюють проблеми в Україні та показують українську боротьбу проти Росії.

"Ми пам’ятаємо й ніколи не забудемо кожен день цієї війни, кожен день Маріуполя, його захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо всіх, хто боровся заради міста. Памʼятаємо та маємо звільнити з російського полону всіх оборонців Маріуполя та "Азовсталі", яких досі утримують у нелюдських умовах. Ми пам’ятаємо, що маємо перемогти російське зло, щоб відновити нормальне життя для всіх наших людей, для кожного нашого міста", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я, ймовірно, перший режисер, який хотів би ніколи не зняти свій фільм, - режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Чернов.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Лос-Анджелесі відбулася 96-та церемонія кінопремії "Оскар". В номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогу здобув фільм "20 днів у Маріуполі".

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

"20 днів у Маріуполі" – документальний фільм журналіста Associated Press, лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова.

Разом з фотографом Євгеном Малолєткою та колегами з АР режисер приїхав до Маріуполя за кілька годин до того, як перші бомби впали на місто. Дуже швидко знімальна група стала єдиними представниками міжнародних медіа у Маріуполі. Вони фіксували російські злочини, обстріли мирних кварталів, лікарні, пожежної частини, пологового будинку.

Світова прем’єра відбулася 20 січня на головному фестивалі незалежного кіно Sundance. Фільм був номінований у категорії World Cinema Documentary Competition. Стрічка Чернова отримала приз глядацьких симпатій.

Зеленський Володимир (25275) кіно (970) Оскар (56) премія (388)
Топ коментарі
+21
В кінці послання кадри відео : Зе стрибає по фонтанах Маріуполя і слоган на весь екран : Ми настрибали це разом...
11.03.2024 15:00 Відповісти
+17
Чонгар....
Розмінування.....
Шатли......
Шашлики.....
Маріуполь!!!
АЗОВ!!!
Слава ЗСУ!!!
"20 днів у Маріуполі"!!!
11.03.2024 15:01 Відповісти
+13
11.03.2024 15:31 Відповісти
Головну роль мав зіграти зелений чмирь нанюханий. Такий типу захисник в касці , бронежилеті з гранатою в руках
11.03.2024 14:58 Відповісти
В кінці послання кадри відео : Зе стрибає по фонтанах Маріуполя і слоган на весь екран : Ми настрибали це разом...
11.03.2024 15:00 Відповісти
11.03.2024 15:13 Відповісти
11.03.2024 15:36 Відповісти
ЧЕКАЕМО режисерів всього світу знимати про кацапів - андрофагів І украінських РЕМБО СВІТОВІ блокбастери .

осоромте русню на 1000 років
11.03.2024 15:01 Відповісти
Зараз фактично йде третя світова війна І ПОБЛИЦІСТИКА ЦЬОГО ДІЙСТВА дуже потрібні всьому людству
Так що світові і молоді режисери - ДОБРО ПОЖАЛУВАТИ ДО УКРАЇНИ ЗНИМАТИ ЯКІСНИЙ КОНТЕНТ , а не якісь слюняві боевички
11.03.2024 15:04 Відповісти
А Мінкульт ( котрого хоче розугнати хремль зі Шмигалем і геттманцевим ) має займатися запрошенням режисерів і сценаристів і продюсерів ДО УКРАЇНИ
11.03.2024 15:06 Відповісти
Запрошенням продюсерів мають займатися режисери, що дбають про якісний результат.
А не який джидайський "мінкульт", шо тихо ненавидить Україну і дбає про свій відкат ...
11.03.2024 15:11 Відповісти
На СОЛОДКИХ бюджетних місцях як правило сидять ВОРОГИ УКРАЇНЦІВ.

потрібно всіх бюджетників пропустити через люстрацію з поліграфом
11.03.2024 15:18 Відповісти
А для цього потрібен другий центр влади, який це робитиме.
Самі себе вони люструвати не будуть.
11.03.2024 15:32 Відповісти
Народ - це влада
Кидати ГЕТТМАНЦЕВА кожен день до смиттевого баку

А МОЖНО зробити віртуальний смиттевий бак і туди кидати усіх кабінетних ворогів - і нехай влада замислиться над люстраціею
11.03.2024 15:37 Відповісти
Чонгар....
Розмінування.....
Шатли......
Шашлики.....
Маріуполь!!!
АЗОВ!!!
Слава ЗСУ!!!
"20 днів у Маріуполі"!!!
11.03.2024 15:01 Відповісти
гнусава тварюка 16.02 була в Марику... паралельно розміновували морпорт , " готувались " до війни".... у цинізму дна нема !!!
11.03.2024 15:55 Відповісти
Собі подякуй за здачу півдня, дякула всрата.
11.03.2024 15:05 Відповісти
11.03.2024 15:06 Відповісти
ДЕ АЗОВці????
11.03.2024 15:07 Відповісти
Швидко потрібно зняти фільм АЗОВ
11.03.2024 15:27 Відповісти
"Рембо" вже відйшов, приходить час "Кіборгів", і це не вигадані події ....
11.03.2024 15:08 Відповісти
Забуло, хто й мало забути.
11.03.2024 15:09 Відповісти
без найвеличнішого і фільму не було
11.03.2024 15:10 Відповісти
А хто ж то пустив туди кацапів? Часом не оте зелене дякулище ?
11.03.2024 15:12 Відповісти
"Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"
... неквапом смакуючи Chateau Mouton Rothschild, ге ж?
11.03.2024 15:15 Відповісти
А ми повинні дякувати янетряпці за здачу Маріуполя.
11.03.2024 15:17 Відповісти
Ми теж пам'ятаємо, хто розмінував Чонгар та, чому Марік опинився в оточенні.
11.03.2024 15:21 Відповісти
ОСКАРОНОСНИЙ ЧЕРНОВ
11.03.2024 15:26 Відповісти
11.03.2024 15:31 Відповісти
Яка ж цінічна мразь.А коли зняли фільм про кіборгів ця бидлятіна квартальна Казарін(кацап) на шабаше "ранок з кварталом" н Г+Г висрало що фільм "Кіборгі" дешева підробка под голівудські воєні фільми.І цей гнус разом з кодлом ржав.
11.03.2024 15:33 Відповісти
Краще би воно не забувало про те, як воно "готувалося" до цієї війни.
Як воно кожен день зупиняло, закривало, розміновувало, скорочувало, звільняло, ліквідовувало, розформовувало, відводило, виводило...
І кожен день брехало - про шашлики, про "не нагнітайте паніки", про "ніякої небезпеки нема"...
І засинало, і прокидалося, чуючи дзвін, що дзвонить по ньому...
11.03.2024 15:36 Відповісти
Іуда цинічна. Хто пустив кацапів в Маріуполь, падло ти хрипате?
11.03.2024 15:45 Відповісти
Потужно та чітко, та більше всіх в успіх фільму вклався сам Зеленскій та його ригівська свита.
11.03.2024 15:45 Відповісти
У титрах повинна бути фраза - дякуємо чинному президенту і його професійній команді, за те що створили умови для зйомок цього фільма...
Занавес.
11.03.2024 15:46 Відповісти
трагедія Маріуполя - це твій дебільний результат і твоєї банди дермаків-верещучок-татарових-арахнід.., а у тюрмі сидить Червінський
воно або цинічно стібеться з Українців або реально неповносправне-дурне
11.03.2024 15:47 Відповісти
Зелене мурло, яке зі своєю прокремлівською бандою здало Маріуполь і сюди суне свій брехливий писок. Намагається примазатися. Гидко...
11.03.2024 15:48 Відповісти
Такие фильмы снимают великие режиссёры - йолубы снимают "Сватов" и "Сук народу"
11.03.2024 15:49 Відповісти
раз подякував, то у фільмі не згадується хто розмінував Чонгар
11.03.2024 16:06 Відповісти
Сподіваюся, ти володя, будеш довго згадувати в одиночній камері "кожен день цієї війни". Дуже сподіваюся
11.03.2024 16:24 Відповісти
Насправді Вава ображений на Оскар - він упевнений що його мав отримати телевисерал "Слуга народа", або хоча б "Свати"
11.03.2024 16:58 Відповісти
А тому, хто казав жителям Маріуполя : ,,Війни не буде, жарте шашлики" (і не вивозьте хоч би діток своїх із зони майбутніх високоймовірних бойових дій), велике "дякую" скажуть після війни.
11.03.2024 17:23 Відповісти
правильно
11.03.2024 21:58 Відповісти
 
 