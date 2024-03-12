РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости
4 003 40

Награждение ленты "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскар" из-за временных ограничений, номинации по сокращению определили заранее, - Disney Entertainment

оскар

Представители Disney Entertainment, объясняя исключение награждения ленты "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскар", сослались на временные ограничения, предусмотренные для короткой версии шоу.

Об этом говорится в ответе Disney Entertainment на запрос украинской службы "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

В компании сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращенной версии определили заранее – на протяжении процесса планирования несколько недель назад.

"Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", - заявили в Disney Entertainment.

В компании добавили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили Общественному. В Disney Entertainment также заявили, что обратились к Общественному по поводу того, какую версию церемонии транслировали в Украине.

Ранее сообщалось, что организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

Смотрите также: Я, вероятно, первый режиссер, который хотел бы никогда не снять свой фильм, - режиссер фильма "20 дней в Мариуполе" Чернов. ВИДЕО

Автор: 

кино (1536) Оскар (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
а фільм анального вирізали з міжнародної версії, чи ета другоє ?
показать весь комментарий
12.03.2024 13:09
+14
Компанія Disney це найбагатша і найбільш жадібна контора в цьому бізнесі, яка поховала не одну хорошу студію, придбавши та вичавивши з неї усе. Ці безпринципні ділки дуже добре розуміють, що рекламодавці та глядачі краще подивляться на те, в чому прийшли "зірки", послухають якісь жартики і т.п., ніж про документальний фільм та війну. Нічого особистого - лише бізнес.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:15
+12
Тупі відмазки
показать весь комментарий
12.03.2024 13:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупі відмазки
показать весь комментарий
12.03.2024 13:08 Ответить
Що де поламали? Це тупа відмазка.
У тому році про навального у коротку трансляцію і саме нагородження, і виступ його жінки вставили, а в цьому році вирішили нічого не добавляти - не актуально.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:28 Ответить
В Україні зараз йде найбільша і найкривавійша війна на планеті. Але демонструвати спіч про це - не актуально - "всесвіт не обертається".
Зате фільм про якогось чувачка кримнебутербродовича, якого кинули за грати - це всім треба бачити, як і спіч його дружини, егеж. Це ж не кровава війна, де гинуть сотні людей кожного дня, це якийсь ОДИН чувачок.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:48 Ответить
Ну ти і мерзота. Кацап шолє?
показать весь комментарий
12.03.2024 14:15 Ответить
а фільм анального вирізали з міжнародної версії, чи ета другоє ?
показать весь комментарий
12.03.2024 13:09 Ответить
Ні не вирізали, показали також його жінку з дочкою і вона щось там навіть щось сказала.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:21 Ответить
ага.. так і було..
показать весь комментарий
12.03.2024 13:10 Ответить
Компанія Disney це найбагатша і найбільш жадібна контора в цьому бізнесі, яка поховала не одну хорошу студію, придбавши та вичавивши з неї усе. Ці безпринципні ділки дуже добре розуміють, що рекламодавці та глядачі краще подивляться на те, в чому прийшли "зірки", послухають якісь жартики і т.п., ніж про документальний фільм та війну. Нічого особистого - лише бізнес.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:15 Ответить
Дісней - це вже давно й точно не про бізнес, а про просування лівої марксистської "повістки" та про культурну війну, розв'язану проти суспільства, котру цей медіа-монстр проводить.
Купа їхніх останніх "проектів", де людям насаджується "ліва повістка" - збитків, провалилися з тріском, але вони все одно продовжують вперто робити те саме. Вони кидають гроші інвесторів просто на вітер, відверто спалюють їх, і їм на це так само відверто плювати.
Це не бізнес і не "тупа публіка, якій "все одно" - як ви це намагаєтеся представити - це відверта культурна й інформаційна війна на боці ворога, і це свідома політика очільників цього монстра.
показать весь комментарий
12.03.2024 17:27 Ответить
...І отак у нас постійно . Зради примудряються знаходити - на рівному місці .
показать весь комментарий
12.03.2024 13:15 Ответить
вирізали за бабки хйла
показать весь комментарий
12.03.2024 13:19 Ответить
війна це не актуально..їм актульніше Опенгеймер
показать весь комментарий
12.03.2024 13:20 Ответить
А НавАляну того річ чого не вирізали? Знов про расєйську (без) культуру.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:20 Ответить
Ефе́кт Стре́йзанд - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.

отримали наполегливе прохання, підтверджене грошовим переказом, не показувати нагородження. скандал, виправдання.
разом: фільм розрекламований, і його побачить набагато більше, ніж кацапам хотілося приховати.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:22 Ответить
Наша влада знала заздалегідь що не буде. Але що таке житті десятків тисяч гоїв.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:23 Ответить
Звідки наша влада могла це знати? Наша влада навіть немогла знати про те, що переможе саме український фільм, бо цього заздалегідь не розголошують.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:27 Ответить
Читайте всі повідомлення до кінця
В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. У Disney Entertainment також заявили, що звернулись до Суспільного щодо того, яку версію церемонії транслювали в Україні. Джерело:
показать весь комментарий
12.03.2024 13:33 Ответить
Ііі? Де тут про "заздалегідь знала"?
Це не заздалегідь, а постфактум надали 2 версії - скорочену, яку всім розсилають і до якої український фільм не включили і повну, яку ніхто не видиться, бо занадто довга
показать весь комментарий
12.03.2024 13:44 Ответить
Примітивна брехня розрахована на недалеких. Нинішній "Дісней" є рупором світового лівацтва яке пропагує деструктивні ідеї і представники якого активно годуються з кремлівської миски.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:23 Ответить
лицемірні покидькі
показать весь комментарий
12.03.2024 13:26 Ответить
*********, во всех смыслах.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:27 Ответить
Тільки єрмак не поїхав до США, і ось тобі …
Куди заля дивиться, міг же відправити його, хоть за «власні гроші» з ДУС ?
показать весь комментарий
12.03.2024 13:27 Ответить
А потряхування грудЯми та "мудЯми" на червоних доріжках всілякими сєлєбріті не вирізали?
показать весь комментарий
12.03.2024 13:28 Ответить
а чого ти? вони такі красиві, сексуальні, багаті.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:47 Ответить
Расєйська культура:
-Достоєвський сидів в борговій ямі за карточними боргами.
-Солженіцин сидів в таборах
-Навальний сидів на Колимі.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:28 Ответить
достоєвський, православний схиблений збоченець.
солженіцин, самодержавний імперець
навальний сидів, добровільно, за своїм бажанням.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:50 Ответить
І я саме про те що у цих **""" культури тим більше світового рівня немає. Тільки гопники .
показать весь комментарий
12.03.2024 14:10 Ответить
добре відомо, що Голівуд це один з перших активів єврейської мафії в Америці, яка контролює Трампа. Голівуд вже літом 2022 р поміняв свою позицію щодо України і їхні зірки випльовували жвачку жовто-синього кольору вже тоді.

Не тих людей нагородили Оскаром - три актори - Нетаньяху, Путін, Трамп продовжують гадити світу і для Голівуду вони не безславні виродки а герої, тоді як палестинці і українці для кіноакадемії - щось на зразок індіанців, яких звичайно шкода, але чого вони впираються - їм нададуть резервацію.
показать весь комментарий
12.03.2024 13:43 Ответить
Повинен зауважити що найшвидше спрацює принцип зворотній тяги (це коли при пожежі у приміщення потрапляє через зачинені двері мало повітря і вогонь ледь-ледь помітний, а при відчинені дверей внаслідок притоку великої кількості кисню відбувається спалах більше схожий на вибух), і замість замовчування вислову українського режисера відбудеться його ретельне та суцільне обговорення у ЗМІ, а це ознайомить із ним більше читачів ніж було глядачів цього випуску Disney Entertainment про вручення Оскару!
показать весь комментарий
12.03.2024 13:59 Ответить
ЖАХЛИВИЙ ФІЛЬМ!! Хочеться не просто плакати а ВИТИ в голос!!
показать весь комментарий
12.03.2024 13:59 Ответить
Коли хочеться плакати і вити, іди в тир. Вчись стріляти. То дуже помічне...
показать весь комментарий
12.03.2024 15:46 Ответить
це змінить долю тих, хто загинув від орківських обстрілів в Маріку?? Поверне півторарічного Кирилка до життя, чи 5-ти річну дівчинку, яку лікарі не змогли врятувати після того, як вона потрапила під обстріл кацапонелюдів.
показать весь комментарий
13.03.2024 10:03 Ответить
В скрутний момент, вміння стріляти врятує і тебе, і твоїх рідних.
показать весь комментарий
13.03.2024 14:13 Ответить
Писдять. Цей Disney Entreatment це форпост вокізму в Америці. Це вам наші ліберали. Війна в Україні американською мас-медіа не освітлюється взагалі. Ліберали назвали цю війну «війною білих людей» і краще концентруватися на бідних нелегалах, трансгендерах, чорних, жовтих, сірих і рожевих, коротше на все те, що розʼєднує суспільство.
показать весь комментарий
12.03.2024 14:03 Ответить
В Disney Entertainment куча трамповской швали.
показать весь комментарий
12.03.2024 14:41 Ответить
‼️‼️‼️Вирізали , щоб сенатори не прийняли документи про постачання Україні грошей і зброї.

КОМУ ЩЕ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО ? Раша править вже голливудом
показать весь комментарий
12.03.2024 15:19 Ответить
Голлівудом і кремлем тихо править Хабад - без зайвої реклами.
показать весь комментарий
12.03.2024 16:22 Ответить
 
 