Награждение ленты "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскар" из-за временных ограничений, номинации по сокращению определили заранее, - Disney Entertainment

Представители Disney Entertainment, объясняя исключение награждения ленты "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскар", сослались на временные ограничения, предусмотренные для короткой версии шоу.

Об этом говорится в ответе Disney Entertainment на запрос украинской службы "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.

В компании сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращенной версии определили заранее – на протяжении процесса планирования несколько недель назад.

"Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", - заявили в Disney Entertainment.

В компании добавили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили Общественному. В Disney Entertainment также заявили, что обратились к Общественному по поводу того, какую версию церемонии транслировали в Украине.

Ранее сообщалось, что организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар".

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