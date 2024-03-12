Награждение ленты "20 дней в Мариуполе" вырезали из международной телеверсии "Оскар" из-за временных ограничений, номинации по сокращению определили заранее, - Disney Entertainment
Представители Disney Entertainment, объясняя исключение награждения ленты "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскар", сослались на временные ограничения, предусмотренные для короткой версии шоу.
Об этом говорится в ответе Disney Entertainment на запрос украинской службы "Голоса Америки", передает Цензор.НЕТ.
В компании сообщили, что отдельные категории и части шоу не удалось включить в 90-минутную версию для международной аудитории из-за временных ограничений. По словам представителей Disney Entertainment, выбор номинаций для сокращенной версии определили заранее – на протяжении процесса планирования несколько недель назад.
"Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включен", - заявили в Disney Entertainment.
В компании добавили, что лицензию на показ как полной церемонии вживую, так и альтернативной 90-минутной версии шоу в Украине предоставили Общественному. В Disney Entertainment также заявили, что обратились к Общественному по поводу того, какую версию церемонии транслировали в Украине.
Ранее сообщалось, что организаторы вырезали номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм", в которой победил фильм "20 дней в Мариуполе" украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии "Оскар".
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У тому році про навального у коротку трансляцію і саме нагородження, і виступ його жінки вставили, а в цьому році вирішили нічого не добавляти - не актуально.
Зате фільм про якогось чувачка кримнебутербродовича, якого кинули за грати - це всім треба бачити, як і спіч його дружини, егеж. Це ж не кровава війна, де гинуть сотні людей кожного дня, це якийсь ОДИН чувачок.
Купа їхніх останніх "проектів", де людям насаджується "ліва повістка" - збитків, провалилися з тріском, але вони все одно продовжують вперто робити те саме. Вони кидають гроші інвесторів просто на вітер, відверто спалюють їх, і їм на це так само відверто плювати.
Це не бізнес і не "тупа публіка, якій "все одно" - як ви це намагаєтеся представити - це відверта культурна й інформаційна війна на боці ворога, і це свідома політика очільників цього монстра.
отримали наполегливе прохання, підтверджене грошовим переказом, не показувати нагородження. скандал, виправдання.
разом: фільм розрекламований, і його побачить набагато більше, ніж кацапам хотілося приховати.
В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. У Disney Entertainment також заявили, що звернулись до Суспільного щодо того, яку версію церемонії транслювали в Україні. Джерело:
Це не заздалегідь, а постфактум надали 2 версії - скорочену, яку всім розсилають і до якої український фільм не включили і повну, яку ніхто не видиться, бо занадто довга
Куди заля дивиться, міг же відправити його, хоть за «власні гроші» з ДУС ?
-Достоєвський сидів в борговій ямі за карточними боргами.
-Солженіцин сидів в таборах
-Навальний сидів на Колимі.
солженіцин, самодержавний імперець
навальний сидів, добровільно, за своїм бажанням.
Не тих людей нагородили Оскаром - три актори - Нетаньяху, Путін, Трамп продовжують гадити світу і для Голівуду вони не безславні виродки а герої, тоді як палестинці і українці для кіноакадемії - щось на зразок індіанців, яких звичайно шкода, але чого вони впираються - їм нададуть резервацію.
КОМУ ЩЕ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО ? Раша править вже голливудом