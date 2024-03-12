Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар" через часові обмеження, номінації для скорочення визначили заздалегідь, - Disney Entertainment
Представники Disney Entertainment, пояснюючи виключення нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" з міжнародної телеверсії "Оскар", послались на часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу.
Про це йдеться у відповіді Disney Entertainment на запит української служби "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
У компанії повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. За словами представників Disney Entertainment, вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь - упродовж процесу планування декілька тижнів тому.
"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", - заявили в Disney Entertainment.
В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. У Disney Entertainment також заявили, що звернулись до Суспільного щодо того, яку версію церемонії транслювали в Україні.
Раніше повідомлялося, що організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар".
У тому році про навального у коротку трансляцію і саме нагородження, і виступ його жінки вставили, а в цьому році вирішили нічого не добавляти - не актуально.
Зате фільм про якогось чувачка кримнебутербродовича, якого кинули за грати - це всім треба бачити, як і спіч його дружини, егеж. Це ж не кровава війна, де гинуть сотні людей кожного дня, це якийсь ОДИН чувачок.
Купа їхніх останніх "проектів", де людям насаджується "ліва повістка" - збитків, провалилися з тріском, але вони все одно продовжують вперто робити те саме. Вони кидають гроші інвесторів просто на вітер, відверто спалюють їх, і їм на це так само відверто плювати.
Це не бізнес і не "тупа публіка, якій "все одно" - як ви це намагаєтеся представити - це відверта культурна й інформаційна війна на боці ворога, і це свідома політика очільників цього монстра.
отримали наполегливе прохання, підтверджене грошовим переказом, не показувати нагородження. скандал, виправдання.
разом: фільм розрекламований, і його побачить набагато більше, ніж кацапам хотілося приховати.
Це не заздалегідь, а постфактум надали 2 версії - скорочену, яку всім розсилають і до якої український фільм не включили і повну, яку ніхто не видиться, бо занадто довга
Куди заля дивиться, міг же відправити його, хоть за «власні гроші» з ДУС ?
-Достоєвський сидів в борговій ямі за карточними боргами.
-Солженіцин сидів в таборах
-Навальний сидів на Колимі.
солженіцин, самодержавний імперець
навальний сидів, добровільно, за своїм бажанням.
Не тих людей нагородили Оскаром - три актори - Нетаньяху, Путін, Трамп продовжують гадити світу і для Голівуду вони не безславні виродки а герої, тоді як палестинці і українці для кіноакадемії - щось на зразок індіанців, яких звичайно шкода, але чого вони впираються - їм нададуть резервацію.
КОМУ ЩЕ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО ? Раша править вже голливудом