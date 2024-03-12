УКР
Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар" через часові обмеження, номінації для скорочення визначили заздалегідь, - Disney Entertainment

Представники Disney Entertainment, пояснюючи виключення нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" з міжнародної телеверсії "Оскар", послались на часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу.

Про це йдеться у відповіді Disney Entertainment на запит української служби "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

У компанії повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. За словами представників Disney Entertainment, вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь - упродовж процесу планування декілька тижнів тому.

"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", - заявили в Disney Entertainment.

В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. У Disney Entertainment також заявили, що звернулись до Суспільного щодо того, яку версію церемонії транслювали в Україні.

Також читайте: Зеленський подякував усім, хто працював над фільмом "20 днів у Маріуполі": "Ніколи не забудемо кожен день цієї війни"

Раніше повідомлялося, що організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар".

Автор: 

+14
а фільм анального вирізали з міжнародної версії, чи ета другоє ?
12.03.2024 13:09 Відповісти
+14
Компанія Disney це найбагатша і найбільш жадібна контора в цьому бізнесі, яка поховала не одну хорошу студію, придбавши та вичавивши з неї усе. Ці безпринципні ділки дуже добре розуміють, що рекламодавці та глядачі краще подивляться на те, в чому прийшли "зірки", послухають якісь жартики і т.п., ніж про документальний фільм та війну. Нічого особистого - лише бізнес.
12.03.2024 13:15 Відповісти
+12
Тупі відмазки
12.03.2024 13:08 Відповісти
Тупі відмазки
12.03.2024 13:08 Відповісти
Що де поламали? Це тупа відмазка.
У тому році про навального у коротку трансляцію і саме нагородження, і виступ його жінки вставили, а в цьому році вирішили нічого не добавляти - не актуально.
12.03.2024 13:28 Відповісти
В Україні зараз йде найбільша і найкривавійша війна на планеті. Але демонструвати спіч про це - не актуально - "всесвіт не обертається".
Зате фільм про якогось чувачка кримнебутербродовича, якого кинули за грати - це всім треба бачити, як і спіч його дружини, егеж. Це ж не кровава війна, де гинуть сотні людей кожного дня, це якийсь ОДИН чувачок.
12.03.2024 13:48 Відповісти
Ну ти і мерзота. Кацап шолє?
12.03.2024 14:15 Відповісти
а фільм анального вирізали з міжнародної версії, чи ета другоє ?
12.03.2024 13:09 Відповісти
Ні не вирізали, показали також його жінку з дочкою і вона щось там навіть щось сказала.
12.03.2024 13:21 Відповісти
ага.. так і було..
12.03.2024 13:10 Відповісти
Компанія Disney це найбагатша і найбільш жадібна контора в цьому бізнесі, яка поховала не одну хорошу студію, придбавши та вичавивши з неї усе. Ці безпринципні ділки дуже добре розуміють, що рекламодавці та глядачі краще подивляться на те, в чому прийшли "зірки", послухають якісь жартики і т.п., ніж про документальний фільм та війну. Нічого особистого - лише бізнес.
12.03.2024 13:15 Відповісти
Дісней - це вже давно й точно не про бізнес, а про просування лівої марксистської "повістки" та про культурну війну, розв'язану проти суспільства, котру цей медіа-монстр проводить.
Купа їхніх останніх "проектів", де людям насаджується "ліва повістка" - збитків, провалилися з тріском, але вони все одно продовжують вперто робити те саме. Вони кидають гроші інвесторів просто на вітер, відверто спалюють їх, і їм на це так само відверто плювати.
Це не бізнес і не "тупа публіка, якій "все одно" - як ви це намагаєтеся представити - це відверта культурна й інформаційна війна на боці ворога, і це свідома політика очільників цього монстра.
12.03.2024 17:27 Відповісти
...І отак у нас постійно . Зради примудряються знаходити - на рівному місці .
12.03.2024 13:15 Відповісти
вирізали за бабки хйла
12.03.2024 13:19 Відповісти
війна це не актуально..їм актульніше Опенгеймер
12.03.2024 13:20 Відповісти
А НавАляну того річ чого не вирізали? Знов про расєйську (без) культуру.
12.03.2024 13:20 Відповісти
Ефе́кт Стре́йзанд - феномен, який полягає в тому, що спроба видалити певну інформацію або обмежити доступ до неї призводить лише до її розповсюдження.

отримали наполегливе прохання, підтверджене грошовим переказом, не показувати нагородження. скандал, виправдання.
разом: фільм розрекламований, і його побачить набагато більше, ніж кацапам хотілося приховати.
12.03.2024 13:22 Відповісти
Наша влада знала заздалегідь що не буде. Але що таке житті десятків тисяч гоїв.
12.03.2024 13:23 Відповісти
Звідки наша влада могла це знати? Наша влада навіть немогла знати про те, що переможе саме український фільм, бо цього заздалегідь не розголошують.
показати весь коментар
12.03.2024 13:27 Відповісти
Читайте всі повідомлення до кінця
В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. У Disney Entertainment також заявили, що звернулись до Суспільного щодо того, яку версію церемонії транслювали в Україні. Джерело:
12.03.2024 13:33 Відповісти
Ііі? Де тут про "заздалегідь знала"?
Це не заздалегідь, а постфактум надали 2 версії - скорочену, яку всім розсилають і до якої український фільм не включили і повну, яку ніхто не видиться, бо занадто довга
показати весь коментар
12.03.2024 13:44 Відповісти
Примітивна брехня розрахована на недалеких. Нинішній "Дісней" є рупором світового лівацтва яке пропагує деструктивні ідеї і представники якого активно годуються з кремлівської миски.
12.03.2024 13:23 Відповісти
лицемірні покидькі
12.03.2024 13:26 Відповісти
*********, во всех смыслах.
12.03.2024 13:27 Відповісти
Тільки єрмак не поїхав до США, і ось тобі …
Куди заля дивиться, міг же відправити його, хоть за «власні гроші» з ДУС ?
12.03.2024 13:27 Відповісти
А потряхування грудЯми та "мудЯми" на червоних доріжках всілякими сєлєбріті не вирізали?
12.03.2024 13:28 Відповісти
а чого ти? вони такі красиві, сексуальні, багаті.
12.03.2024 13:47 Відповісти
Расєйська культура:
-Достоєвський сидів в борговій ямі за карточними боргами.
-Солженіцин сидів в таборах
-Навальний сидів на Колимі.
12.03.2024 13:28 Відповісти
достоєвський, православний схиблений збоченець.
солженіцин, самодержавний імперець
навальний сидів, добровільно, за своїм бажанням.
12.03.2024 13:50 Відповісти
І я саме про те що у цих **""" культури тим більше світового рівня немає. Тільки гопники .
12.03.2024 14:10 Відповісти
добре відомо, що Голівуд це один з перших активів єврейської мафії в Америці, яка контролює Трампа. Голівуд вже літом 2022 р поміняв свою позицію щодо України і їхні зірки випльовували жвачку жовто-синього кольору вже тоді.

Не тих людей нагородили Оскаром - три актори - Нетаньяху, Путін, Трамп продовжують гадити світу і для Голівуду вони не безславні виродки а герої, тоді як палестинці і українці для кіноакадемії - щось на зразок індіанців, яких звичайно шкода, але чого вони впираються - їм нададуть резервацію.
12.03.2024 13:43 Відповісти
Повинен зауважити що найшвидше спрацює принцип зворотній тяги (це коли при пожежі у приміщення потрапляє через зачинені двері мало повітря і вогонь ледь-ледь помітний, а при відчинені дверей внаслідок притоку великої кількості кисню відбувається спалах більше схожий на вибух), і замість замовчування вислову українського режисера відбудеться його ретельне та суцільне обговорення у ЗМІ, а це ознайомить із ним більше читачів ніж було глядачів цього випуску Disney Entertainment про вручення Оскару!
12.03.2024 13:59 Відповісти
ЖАХЛИВИЙ ФІЛЬМ!! Хочеться не просто плакати а ВИТИ в голос!!
12.03.2024 13:59 Відповісти
Коли хочеться плакати і вити, іди в тир. Вчись стріляти. То дуже помічне...
12.03.2024 15:46 Відповісти
це змінить долю тих, хто загинув від орківських обстрілів в Маріку?? Поверне півторарічного Кирилка до життя, чи 5-ти річну дівчинку, яку лікарі не змогли врятувати після того, як вона потрапила під обстріл кацапонелюдів.
13.03.2024 10:03 Відповісти
В скрутний момент, вміння стріляти врятує і тебе, і твоїх рідних.
13.03.2024 14:13 Відповісти
Писдять. Цей Disney Entreatment це форпост вокізму в Америці. Це вам наші ліберали. Війна в Україні американською мас-медіа не освітлюється взагалі. Ліберали назвали цю війну «війною білих людей» і краще концентруватися на бідних нелегалах, трансгендерах, чорних, жовтих, сірих і рожевих, коротше на все те, що розʼєднує суспільство.
12.03.2024 14:03 Відповісти
В Disney Entertainment куча трамповской швали.
12.03.2024 14:41 Відповісти
‼️‼️‼️Вирізали , щоб сенатори не прийняли документи про постачання Україні грошей і зброї.

КОМУ ЩЕ ЦЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО ? Раша править вже голливудом
12.03.2024 15:19 Відповісти
Голлівудом і кремлем тихо править Хабад - без зайвої реклами.
12.03.2024 16:22 Відповісти
 
 