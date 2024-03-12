Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з міжнародної телеверсії "Оскар" через часові обмеження, номінації для скорочення визначили заздалегідь, - Disney Entertainment

Представники Disney Entertainment, пояснюючи виключення нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" з міжнародної телеверсії "Оскар", послались на часові обмеження, передбачені для короткої версії шоу.

Про це йдеться у відповіді Disney Entertainment на запит української служби "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

У компанії повідомили, що окремі категорії та частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. За словами представників Disney Entertainment, вибір номінацій для скороченої версії визначили заздалегідь - упродовж процесу планування декілька тижнів тому.

"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, зокрема "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено", - заявили в Disney Entertainment.

В компанії додали, що ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. У Disney Entertainment також заявили, що звернулись до Суспільного щодо того, яку версію церемонії транслювали в Україні.

Раніше повідомлялося, що організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій переміг фільм "20 днів у Маріуполі" українського режисера Мстислава Чернова, зі скороченої міжнародної телеверсії 96-ї Церемонії вручення нагород премії "Оскар".