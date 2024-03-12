Зеленский отметил государственными наградами 425 защитников, из них – 236 посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 425 военнослужащих, из них 236 – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №151/2024 и №152/2024 обнародованы на официальном сайте президента.

Согласно указам, защитники награждены за "личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

В частности, защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІІ степени, "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь" .

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