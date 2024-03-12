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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский отметил государственными наградами 425 защитников, из них – 236 посмертно

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 425 военнослужащих, из них 236 – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №151/2024 и №152/2024 обнародованы на официальном сайте президента.

Согласно указам, защитники награждены за "личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".

В частности, защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІІ степени, "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь" .

Читайте также: Зеленский отметил государственными наградами 505 военнослужащих, из них 248 – посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) награда (1814) военнослужащие (6174)


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Топ комментарии
+1
зеленський має стояти не підіймаючись, 24/7, навколішки та каятися перед кожним українським воїном та перед кожною родиною загиблих. За зраду, за продажність, за підлість, за брехню, за цинізм, бо саме всі ці якості і є той самий справжній зеленський. Ця аморальна підла істота не має жодного права нагороджувати наших Захисників. ЗЕ ПНХ!!! Вслєд за рускім карабльом!
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12.03.2024 19:09
+1
Не можно так ставитися до державних нагород. Але понад 55% нагороджено посмертно!!! Це жах. Пам'ятаю як воно докоряло Порошенку на дебатах, загиблими в АТО. Зеленому від крові вже не відмитися ніколи
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12.03.2024 19:50
+1
а хіба мій допис залишає хоча б якусь надію на те, що я вірю в його добровільне каяття? звісно ні! цей покидьок буде каятися лише на народному (не купленому) суді. А чи буде такий суд над наймерЗЕннішим найпідлішим зрадником епохи Незалежної України вирішуватиме наш народ - тобто ми з вами.
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12.03.2024 20:53
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дай Бог щоб під це нагородження
не стало більше орденоносців в кварталі та ОПі
щоб серед них не стало більше власників нарізної зброї...
бо воїнів треба шанувати але...
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12.03.2024 18:50 Ответить
Жодного, з оточення Зеленського та його призначенців, з 2019 року, що дійсно Захищали Україну і проходять військову службу у ЗСУ чи Нацгвардії !! Одні приквартальні, та з отих, ОПУ ВРУ КМУ РНБОУ ….
Співпадіння …. Тимошенко може пояснить?
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12.03.2024 18:52 Ответить
зеленський має стояти не підіймаючись, 24/7, навколішки та каятися перед кожним українським воїном та перед кожною родиною загиблих. За зраду, за продажність, за підлість, за брехню, за цинізм, бо саме всі ці якості і є той самий справжній зеленський. Ця аморальна підла істота не має жодного права нагороджувати наших Захисників. ЗЕ ПНХ!!! Вслєд за рускім карабльом!
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12.03.2024 19:09 Ответить
"я нікаму нічего ні должен,толька маме і папе"(с),ви вірите що людина з таким світоглядом відчуває провину,за те що накоїла?
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12.03.2024 20:40 Ответить
а хіба мій допис залишає хоча б якусь надію на те, що я вірю в його добровільне каяття? звісно ні! цей покидьок буде каятися лише на народному (не купленому) суді. А чи буде такий суд над наймерЗЕннішим найпідлішим зрадником епохи Незалежної України вирішуватиме наш народ - тобто ми з вами.
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12.03.2024 20:53 Ответить
нє, ну може були якісь надії,а я їх так грубо розтоптав
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12.03.2024 20:54 Ответить
Сволота ! Ця зеленСКАЯ хвойда. Поклав хлопців, братів в Авдіївці заради покрасуватись героєм у Берліні. Позиція Зеніт не сниться цьому підлому президенту ? Засунь свої залізячки у свою ср...
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12.03.2024 19:36 Ответить
Не можно так ставитися до державних нагород. Але понад 55% нагороджено посмертно!!! Це жах. Пам'ятаю як воно докоряло Порошенку на дебатах, загиблими в АТО. Зеленому від крові вже не відмитися ніколи
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12.03.2024 19:50 Ответить
надія одна:
по-перше відсторонити від влади промоскальську антимайданну владу з ОПи та судити їх за всі скоєні антидержавні та корупційні злочини із залученням наших західних партнерів.
по-друге перемогти москалоту. І саме в такій послідовності. Бо сподіватися перемогти москалоту, коли країною керує промоскальська п"ята колона, це шизофренія.
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12.03.2024 21:01 Ответить
Дякую війнам за героїзм
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13.03.2024 00:54 Ответить
 
 