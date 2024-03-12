Зеленский отметил государственными наградами 425 защитников, из них – 236 посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 425 военнослужащих, из них 236 – посмертно.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы №151/2024 и №152/2024 обнародованы на официальном сайте президента.
Согласно указам, защитники награждены за "личное мужество, проявленное при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное исполнение воинского долга".
В частности, защитники награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІІ степени, "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь" .
Топ комментарии
+1 kelt kant
показать весь комментарий12.03.2024 19:09 Ссылка
+1 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.03.2024 19:50 Ссылка
+1 kelt kant
показать весь комментарий12.03.2024 20:53 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не стало більше орденоносців в кварталі та ОПі
щоб серед них не стало більше власників нарізної зброї...
бо воїнів треба шанувати але...
Співпадіння …. Тимошенко може пояснить?
по-перше відсторонити від влади промоскальську антимайданну владу з ОПи та судити їх за всі скоєні антидержавні та корупційні злочини із залученням наших західних партнерів.
по-друге перемогти москалоту. І саме в такій послідовності. Бо сподіватися перемогти москалоту, коли країною керує промоскальська п"ята колона, це шизофренія.