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Зеленський відзначив державними нагородами 425 захисників, із них - 236 посмертно

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 425 військовослужбовців, із них 236 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №151/2024 і №152/2024 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Згідно з указами, оборонці нагороджені за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Так, захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ і ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України 33 українським воїнам, 20 з них - посмертно, - укази

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) нагорода (1276) військовослужбовці (4798)


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Топ коментарі
+1
зеленський має стояти не підіймаючись, 24/7, навколішки та каятися перед кожним українським воїном та перед кожною родиною загиблих. За зраду, за продажність, за підлість, за брехню, за цинізм, бо саме всі ці якості і є той самий справжній зеленський. Ця аморальна підла істота не має жодного права нагороджувати наших Захисників. ЗЕ ПНХ!!! Вслєд за рускім карабльом!
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12.03.2024 19:09
+1
Не можно так ставитися до державних нагород. Але понад 55% нагороджено посмертно!!! Це жах. Пам'ятаю як воно докоряло Порошенку на дебатах, загиблими в АТО. Зеленому від крові вже не відмитися ніколи
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12.03.2024 19:50
+1
а хіба мій допис залишає хоча б якусь надію на те, що я вірю в його добровільне каяття? звісно ні! цей покидьок буде каятися лише на народному (не купленому) суді. А чи буде такий суд над наймерЗЕннішим найпідлішим зрадником епохи Незалежної України вирішуватиме наш народ - тобто ми з вами.
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12.03.2024 20:53
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дай Бог щоб під це нагородження
не стало більше орденоносців в кварталі та ОПі
щоб серед них не стало більше власників нарізної зброї...
бо воїнів треба шанувати але...
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12.03.2024 18:50 Відповісти
Жодного, з оточення Зеленського та його призначенців, з 2019 року, що дійсно Захищали Україну і проходять військову службу у ЗСУ чи Нацгвардії !! Одні приквартальні, та з отих, ОПУ ВРУ КМУ РНБОУ ….
Співпадіння …. Тимошенко може пояснить?
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12.03.2024 18:52 Відповісти
зеленський має стояти не підіймаючись, 24/7, навколішки та каятися перед кожним українським воїном та перед кожною родиною загиблих. За зраду, за продажність, за підлість, за брехню, за цинізм, бо саме всі ці якості і є той самий справжній зеленський. Ця аморальна підла істота не має жодного права нагороджувати наших Захисників. ЗЕ ПНХ!!! Вслєд за рускім карабльом!
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12.03.2024 19:09 Відповісти
"я нікаму нічего ні должен,толька маме і папе"(с),ви вірите що людина з таким світоглядом відчуває провину,за те що накоїла?
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12.03.2024 20:40 Відповісти
а хіба мій допис залишає хоча б якусь надію на те, що я вірю в його добровільне каяття? звісно ні! цей покидьок буде каятися лише на народному (не купленому) суді. А чи буде такий суд над наймерЗЕннішим найпідлішим зрадником епохи Незалежної України вирішуватиме наш народ - тобто ми з вами.
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12.03.2024 20:53 Відповісти
нє, ну може були якісь надії,а я їх так грубо розтоптав
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12.03.2024 20:54 Відповісти
Сволота ! Ця зеленСКАЯ хвойда. Поклав хлопців, братів в Авдіївці заради покрасуватись героєм у Берліні. Позиція Зеніт не сниться цьому підлому президенту ? Засунь свої залізячки у свою ср...
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12.03.2024 19:36 Відповісти
Не можно так ставитися до державних нагород. Але понад 55% нагороджено посмертно!!! Це жах. Пам'ятаю як воно докоряло Порошенку на дебатах, загиблими в АТО. Зеленому від крові вже не відмитися ніколи
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12.03.2024 19:50 Відповісти
надія одна:
по-перше відсторонити від влади промоскальську антимайданну владу з ОПи та судити їх за всі скоєні антидержавні та корупційні злочини із залученням наших західних партнерів.
по-друге перемогти москалоту. І саме в такій послідовності. Бо сподіватися перемогти москалоту, коли країною керує промоскальська п"ята колона, це шизофренія.
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12.03.2024 21:01 Відповісти
Дякую війнам за героїзм
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13.03.2024 00:54 Відповісти
 
 