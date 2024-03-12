Зеленський відзначив державними нагородами 425 захисників, із них - 236 посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 425 військовослужбовців, із них 236 - посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №151/2024 і №152/2024 оприлюднено на офіційному сайті президента.
Згідно з указами, оборонці нагороджені за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".
Так, захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ і ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".
Топ коментарі
+1 kelt kant
показати весь коментар12.03.2024 19:09 Посилання
+1 Frol Fedoroff
показати весь коментар12.03.2024 19:50 Посилання
+1 kelt kant
показати весь коментар12.03.2024 20:53 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не стало більше орденоносців в кварталі та ОПі
щоб серед них не стало більше власників нарізної зброї...
бо воїнів треба шанувати але...
Співпадіння …. Тимошенко може пояснить?
по-перше відсторонити від влади промоскальську антимайданну владу з ОПи та судити їх за всі скоєні антидержавні та корупційні злочини із залученням наших західних партнерів.
по-друге перемогти москалоту. І саме в такій послідовності. Бо сподіватися перемогти москалоту, коли країною керує промоскальська п"ята колона, це шизофренія.