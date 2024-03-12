Зеленський відзначив державними нагородами 425 захисників, із них - 236 посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 425 військовослужбовців, із них 236 - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази №151/2024 і №152/2024 оприлюднено на офіційному сайті президента.

Згідно з указами, оборонці нагороджені за "особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку".

Так, захисники нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ і ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІІ ступеня, "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

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