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Парламент Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

парламент,франція

Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя относительно стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Перед голосованием в Национальной ассамблее выступал глава правительства Габриэль Атталь, призвавший парламентариев выразить поддержку соглашению и Украине. "Голосовать против – значит дать Владимиру Путину все аргументы и сигнал, которого он ждет... Удержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул он.

Большинство депутатов во время дебатов высказались в поддержку Украины, но вместе с тем раскритиковали отдельные заявления президента Эмманюэля Макрона, в частности, относительно возможной отправки западных войск на украинскую территорию.

За поддержку двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Франции и Украины проголосовали 372 депутата нижней палаты французского парламента, против выступили 99. Голосование не имеет обязательной силы.

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Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству сделать заявление перед парламентом относительно двустороннего соглашения о безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля.

Автор: 

Франция (3540) Атталь Габриэль (10)


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Нам би Рафалі із пілотами - чисто щоб вони тут заблукали як танкісти РФ в 2014. Піхоту можете і не слати
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12.03.2024 23:09 Ответить
Спочатку будуть міражі.
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12.03.2024 23:23 Ответить
нажаль це працює не так - це не автомат. Якщо пілот навчися на міраж то шоб пересісти на рафаль треба роки 2 мінімум
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12.03.2024 23:51 Ответить
Добре якби той самий парламент ратифікував цю угоду. Що угода набула статусу закону. Тоді навіть ні ліві ні праві не змогли б маніпулювати як Будапештським меморандумом.
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13.03.2024 00:16 Ответить
"голосування не має обов'язкової сили" - це все що потрібно знати про "безпекові угоди" зельонки з якими він носиться як дурень з писаною торбою.
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13.03.2024 06:43 Ответить
Все це марення !
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13.03.2024 07:12 Ответить
https://youtu.be/Dx-eYk_aLC4?si=F-Lsu-OENo4oDqWU ...

Голобородько и Шуфрич проходят по одной Статье...
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13.03.2024 08:16 Ответить
 
 