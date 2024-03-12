Парламент Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной
Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя относительно стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения о безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Перед голосованием в Национальной ассамблее выступал глава правительства Габриэль Атталь, призвавший парламентариев выразить поддержку соглашению и Украине. "Голосовать против – значит дать Владимиру Путину все аргументы и сигнал, которого он ждет... Удержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул он.
Большинство депутатов во время дебатов высказались в поддержку Украины, но вместе с тем раскритиковали отдельные заявления президента Эмманюэля Макрона, в частности, относительно возможной отправки западных войск на украинскую территорию.
За поддержку двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности Франции и Украины проголосовали 372 депутата нижней палаты французского парламента, против выступили 99. Голосование не имеет обязательной силы.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству сделать заявление перед парламентом относительно двустороннего соглашения о безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля.
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