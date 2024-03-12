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Парламент Франції підтримав безпекову угоду з Україною

парламент,франція

Депутати Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції проголосували за схвалення доповіді прем’єра Габріеля Атталя щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Перед голосуванням у Національній асамблеї виступав голова уряду Габріель Атталь, який закликав парламентарів висловити підтримку угоді та Україні. "Голосувати проти – означає дати Владіміру Путіну всі аргументи і сигнал, якого він чекає... Утриматися – означає ухилитися від своєї відповідальності перед історією", – наголосив він.

Більшість депутатів під час дебатів висловились на підтримку України, але водночас розкритикували окремі заяви президента Емманюеля Макрона, зокрема щодо можливої відправки західних військ на українську територію.

За підтримку двосторонньої угоди про безпекову співпрацю Франції та України проголосували 372 депутати нижньої палати французького парламенту, проти виступили 99. Голосування не має обов'язкової сили.

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Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон доручив уряду зробити заяву перед парламентом стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною 16 лютого.

Автор: 

Франція (3097) Атталь Габріель (11)


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Нам би Рафалі із пілотами - чисто щоб вони тут заблукали як танкісти РФ в 2014. Піхоту можете і не слати
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12.03.2024 23:09 Відповісти
Спочатку будуть міражі.
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12.03.2024 23:23 Відповісти
нажаль це працює не так - це не автомат. Якщо пілот навчися на міраж то шоб пересісти на рафаль треба роки 2 мінімум
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12.03.2024 23:51 Відповісти
Добре якби той самий парламент ратифікував цю угоду. Що угода набула статусу закону. Тоді навіть ні ліві ні праві не змогли б маніпулювати як Будапештським меморандумом.
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13.03.2024 00:16 Відповісти
"голосування не має обов'язкової сили" - це все що потрібно знати про "безпекові угоди" зельонки з якими він носиться як дурень з писаною торбою.
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13.03.2024 06:43 Відповісти
Все це марення !
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13.03.2024 07:12 Відповісти
https://youtu.be/Dx-eYk_aLC4?si=F-Lsu-OENo4oDqWU ...

Голобородько и Шуфрич проходят по одной Статье...
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13.03.2024 08:16 Відповісти
 
 