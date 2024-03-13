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Армия России обстреляла Мирноград, разрушена пятиэтажка, - ГВА

обстріл

Вечером 12 марта россияне обстреляли город Мирноград на Донетчине.

Об этом рассказал и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома", - отметил он.

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Мирноград под обстрелами.Что и требовалось доказать.
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13.03.2024 03:13 Ответить
Як велично і толерастно написано:"Армія Росії".Тьфу,***!
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13.03.2024 06:50 Ответить
А якже з заявами рашистів - ми не обстрілюємо мирне населення.А кілеба він де?
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13.03.2024 10:43 Ответить
 
 