Армия России обстреляла Мирноград, разрушена пятиэтажка, - ГВА

Вечером 12 марта россияне обстреляли город Мирноград на Донетчине.

Об этом рассказал и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома", - отметил он.

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