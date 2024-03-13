Армия России обстреляла Мирноград, разрушена пятиэтажка, - ГВА
Вечером 12 марта россияне обстреляли город Мирноград на Донетчине.
Об этом рассказал и.о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третяк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"В результате обстрела есть разрушение пятиэтажного многоквартирного дома", - отметил он.
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Остап Пуатье
показать весь комментарий13.03.2024 03:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ki.m.
показать весь комментарий13.03.2024 06:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Леонід Іванов
показать весь комментарий13.03.2024 10:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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