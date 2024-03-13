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Армія Росії обстріляла Мирноград, зруйновано п’ятиповерхівку, - МВА

обстріл

Увечері 12 березня росіяни обстріляли місто Мирноград, що на Донеччині.

Про це розповів в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку", - зазначив він.

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обстріл (28993) Донецька область (8734) руйнування (258)


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Мирноград под обстрелами.Что и требовалось доказать.
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13.03.2024 03:13 Відповісти
Як велично і толерастно написано:"Армія Росії".Тьфу,***!
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13.03.2024 06:50 Відповісти
А якже з заявами рашистів - ми не обстрілюємо мирне населення.А кілеба він де?
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13.03.2024 10:43 Відповісти
 
 