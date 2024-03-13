Армія Росії обстріляла Мирноград, зруйновано п’ятиповерхівку, - МВА

Увечері 12 березня росіяни обстріляли місто Мирноград, що на Донеччині.

Про це розповів в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку", - зазначив він.

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