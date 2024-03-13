Армія Росії обстріляла Мирноград, зруйновано п’ятиповерхівку, - МВА
Увечері 12 березня росіяни обстріляли місто Мирноград, що на Донеччині.
Про це розповів в.о. начальника Мирноградської МВА Юрій Третяк передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Внаслідок обстрілу є руйнування п'ятиповерхового багатоквартирного будинку", - зазначив він.
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Остап Пуатье
показати весь коментар13.03.2024 03:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ki.m.
показати весь коментар13.03.2024 06:50 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Леонід Іванов
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