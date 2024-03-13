В Харьковской области уже строится вторая линия обороны, - ОВА
С 1 марта на Харьковщине началось строительство второй линии оборонных сооружений.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Синегубова, в области построены сотни ВОП (взводный опорный пункт - Ред.). Фортификационные сооружения возводят по новым проектам Минобороны. Используются бетонные блоки, древесину, геотекстиль, трубы. Такой опорный пункт должен служить не один год, отмечает глава области.
"Это вторая линия обороны. Для понимания: на первой – находятся наши войска. Третья линия уже есть (то, что строилось в направлении от Харькова по мере освобождения территорий), она будет оснащаться и обновляться, согласно новым нормам Минобороны. Плюс – будем строить еще больше круговую оборону городов и поселков", - объяснил руководитель ОВА.
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я плачу,цей бовдур в курсі,що для того щоб укріплення протрималось хоч рік,воно повинне буте капітальне,тобто залізо-бетонні доти капоніри,а не окопи укріпленні гео-текстилем і бліндажі із гівна і палок та пари блоків...
Главная полоса обороны, проходившая от Лонгийона до Бельфора, имела протяжённость по фронту около 400 км и глубину 10-22 км (включая полосу обеспечения глубиной 4-14 км)
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Линия Маннергейма Это полоса оборонительных сооружений, созданных финнами на Карельском перешейке недалеко от советской границы. Она пролегала от Финского залива на западе до Ладожского озера на востоке, ее протяженность составляла около 130 км.
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«Атлантический вал» - система долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 км, созданная германской армией в 1940-1944 годах после разгрома Франции вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией с целью предотвращения вторжения Союзников на континент.
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«Линия Сталина» - оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшая из укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.
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Брестская крепость
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Японские укрепления и подземные города на островах Тихого океана
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Ни одно из этих укреплений не помешало остановить врага.