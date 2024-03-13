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В Харьковской области уже строится вторая линия обороны, - ОВА

фортифікація

С 1 марта на Харьковщине началось строительство второй линии оборонных сооружений.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Синегубова, в области построены сотни ВОП (взводный опорный пункт - Ред.). Фортификационные сооружения возводят по новым проектам Минобороны. Используются бетонные блоки, древесину, геотекстиль, трубы. Такой опорный пункт должен служить не один год, отмечает глава области.

"Это вторая линия обороны. Для понимания: на первой – находятся наши войска. Третья линия уже есть (то, что строилось в направлении от Харькова по мере освобождения территорий), она будет оснащаться и обновляться, согласно новым нормам Минобороны. Плюс – будем строить еще больше круговую оборону городов и поселков", - объяснил руководитель ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина строит линии обороны на всех ключевых направлениях: востоке, юге и севере, - Зеленский

Автор: 

оборона (5225) Харьковщина (5577) фортификации (120)


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Топ комментарии
+13
Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області. Джерело:

я плачу,цей бовдур в курсі,що для того щоб укріплення протрималось хоч рік,воно повинне буте капітальне,тобто залізо-бетонні доти капоніри,а не окопи укріпленні гео-текстилем і бліндажі із гівна і палок та пари блоків...
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13.03.2024 02:20
+6
Укріплення будуються під вогнем противника, що призводить до низьких темпів будівництва, а головне людські втрати, оце вам 73% електорату приклад не компетентності Верховного Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, який з 2019 року нічого не зробив для зміцнення оборони Держави то будував дороги ( велике крадівництво) то контрнаступав, аж здав Авдіївку і прилеглі села, а головне нічим не виправдана загибель людей із-за амбіцій і маячні Зеленського, третій рік війни не має Закону про мобілізацію, але ж вона проводиться , але по "понятіям" не законно. Хамський, токсичний недемократичний , а значить антидержавний стиль правління Зеленського нічого доброго для України не дасть, на наступних виборах Президента за Зеленського не потрібно голосувати.
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13.03.2024 03:21
+4
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13.03.2024 04:39
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Правила форума Совет форумчан
Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області. Джерело:

я плачу,цей бовдур в курсі,що для того щоб укріплення протрималось хоч рік,воно повинне буте капітальне,тобто залізо-бетонні доти капоніри,а не окопи укріпленні гео-текстилем і бліндажі із гівна і палок та пари блоків...
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13.03.2024 02:20 Ответить
"Заранее подготовленные позиции"
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13.03.2024 03:08 Ответить
Укріплення будуються під вогнем противника, що призводить до низьких темпів будівництва, а головне людські втрати, оце вам 73% електорату приклад не компетентності Верховного Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, який з 2019 року нічого не зробив для зміцнення оборони Держави то будував дороги ( велике крадівництво) то контрнаступав, аж здав Авдіївку і прилеглі села, а головне нічим не виправдана загибель людей із-за амбіцій і маячні Зеленського, третій рік війни не має Закону про мобілізацію, але ж вона проводиться , але по "понятіям" не законно. Хамський, токсичний недемократичний , а значить антидержавний стиль правління Зеленського нічого доброго для України не дасть, на наступних виборах Президента за Зеленського не потрібно голосувати.
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13.03.2024 03:21 Ответить
Фсьовиврьотьтііі! Бубачька хароший!! Ми іму давєряєм!!!
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13.03.2024 04:34 Ответить
Дайте йому ще сто днів.
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13.03.2024 04:36 Ответить
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13.03.2024 04:39 Ответить
Йшов десятий рік війни...
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13.03.2024 06:02 Ответить
Там уже куча чиновников крутится с откатами и документацией на опорные пункты.
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13.03.2024 06:28 Ответить
"У Харківській області вже будується друга лінія оборони". Забыли дописать: "на бумаге".
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13.03.2024 06:54 Ответить
Из говна и палок.
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13.03.2024 07:02 Ответить
Ура!!!Пятілятка за трі года 😀
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13.03.2024 07:50 Ответить
І тут піариться, нікчема. Два роки!!! посилал Залужного зі спорудами, а зараз все ОК.
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13.03.2024 08:08 Ответить
канавку в пояс накрили ганчірками - ось і лінія
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13.03.2024 08:09 Ответить
на фото бачу навіть не екскаватор, а сиротливий трахторець з лопатою, що здатен викопати канавку, але яма під бліндаж йому не під силу. Наібалово від Зє!білів
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13.03.2024 08:12 Ответить
судячи по брустверу на фото, то канавка там не в пояс, а десь по коліна
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13.03.2024 08:14 Ответить
Дорогу в чотири полоси збудуйте до укріплень, тоді і діло буде, правда пане преЗедент? «Бо коли ми виділено гроші на армію, то ми не зможемо будувати дороги, наприклад».
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13.03.2024 08:19 Ответить
Я так і не зрозумів, це пізно чи все-таки ще ранувато? На марафоні розповідали, що все окей і все йде на випередки плану, мобіки і алкаші терористичної армії знищені, десь тм ще злишилося небагто, але ми їх ось-ось доб'ємо. виходить, що тупо брехали, а сьогодні на завершальному етапі 5 років президенства Зеленського заговорили про якісь лінії оборони. То виходить, що не все окей? А ті гроші, які виділив уряд ще у листопаді вже вкрали? Чому ці лінії не будували у 2019 році, ну хочаби у 2022 році? Наскільки я розумію, то в нас всим командує одна людина і Україна парламентсько-президентська республіка, то і негайно має бути створена комісія по рослідуванню цієї провальної роботи, чи бездії на корисить ворога.
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13.03.2024 08:54 Ответить
Ли́ния Мажино́ (фр. la Ligne Maginot) - система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона.
Главная по­ло­са обо­ро­ны, про­хо­див­шая от Лон­гий­о­на до Бель­фо­ра, име­ла про­тя­жён­ность по фрон­ту около 400 км и глу­би­ну 10-22 км (вклю­чая по­ло­су обес­пе­че­ния глу­би­ной 4-14 км)
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Линия Маннергейма Это полоса оборонительных сооружений, созданных финнами на Карельском перешейке недалеко от советской границы. Она пролегала от Финского залива на западе до Ладожского озера на востоке, ее протяженность составляла около 130 км.
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«Атлантический вал» - система долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 км, созданная германской армией в 1940-1944 годах после разгрома Франции вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией с целью предотвращения вторжения Союзников на континент.
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«Линия Сталина» - оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшая из укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.
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Брестская крепость
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Японские укрепления и подземные города на островах Тихого океана
.....
.....

Ни одно из этих укреплений не помешало остановить врага.
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13.03.2024 09:09 Ответить
Забыли упомянуть "Забор Сени Кролика".
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13.03.2024 09:43 Ответить
Україна не бідна, а обкрадена

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13.03.2024 10:10 Ответить
Та невже кацапи гучно звітували - де і що вони нагромадили? Де і куди буде наступ?
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13.03.2024 09:25 Ответить
 
 