В Харьковской области уже строится вторая линия обороны, - ОВА

С 1 марта на Харьковщине началось строительство второй линии оборонных сооружений.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Синегубова, в области построены сотни ВОП (взводный опорный пункт - Ред.). Фортификационные сооружения возводят по новым проектам Минобороны. Используются бетонные блоки, древесину, геотекстиль, трубы. Такой опорный пункт должен служить не один год, отмечает глава области.

"Это вторая линия обороны. Для понимания: на первой – находятся наши войска. Третья линия уже есть (то, что строилось в направлении от Харькова по мере освобождения территорий), она будет оснащаться и обновляться, согласно новым нормам Минобороны. Плюс – будем строить еще больше круговую оборону городов и поселков", - объяснил руководитель ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина строит линии обороны на всех ключевых направлениях: востоке, юге и севере, - Зеленский