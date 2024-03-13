У Харківській області вже будується друга лінія оборони, - ОВА

З 1 березня на Харківщині розпочалось будівництво другої лінії оборонних споруд.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Синєгубова, в області збудовано сотні ВОП ( взводний опорний пункт - Ред.). Фортифікаційні споруди зводять за новими проєктами Міноборони. Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області.

"Це друга лінія оборони. Для розуміння: на першій - знаходяться наші війська. Третя лінія вже є (те, що будувалося в напрямку від Харкова в міру визволення територій), вона буде дооснащуватися та оновлюватися, згідно з новими нормами Міноборони. Плюс - будемо розбудовувати ще більше кругову оборону міст та селищ", - пояснив керівник ОВА.

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