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У Харківській області вже будується друга лінія оборони, - ОВА

фортифікація

З 1 березня на Харківщині розпочалось будівництво другої лінії оборонних споруд.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Синєгубова, в області збудовано сотні ВОП ( взводний опорний пункт - Ред.). Фортифікаційні споруди зводять за новими проєктами Міноборони. Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області.

"Це друга лінія оборони. Для розуміння: на першій - знаходяться наші війська. Третя лінія вже є (те, що будувалося в напрямку від Харкова в міру визволення територій), вона буде дооснащуватися та оновлюватися, згідно з новими нормами Міноборони. Плюс - будемо розбудовувати ще більше кругову оборону міст та селищ", - пояснив керівник ОВА.

Читайте також: Україна будує лінії оборони на всіх ключових напрямках: сході, півдні та півночі, - Зеленський

Автор: 

оборона (4812) Харківщина (6054) фортифікації (146)


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Топ коментарі
+13
Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області. Джерело:

я плачу,цей бовдур в курсі,що для того щоб укріплення протрималось хоч рік,воно повинне буте капітальне,тобто залізо-бетонні доти капоніри,а не окопи укріпленні гео-текстилем і бліндажі із гівна і палок та пари блоків...
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13.03.2024 02:20
+6
Укріплення будуються під вогнем противника, що призводить до низьких темпів будівництва, а головне людські втрати, оце вам 73% електорату приклад не компетентності Верховного Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, який з 2019 року нічого не зробив для зміцнення оборони Держави то будував дороги ( велике крадівництво) то контрнаступав, аж здав Авдіївку і прилеглі села, а головне нічим не виправдана загибель людей із-за амбіцій і маячні Зеленського, третій рік війни не має Закону про мобілізацію, але ж вона проводиться , але по "понятіям" не законно. Хамський, токсичний недемократичний , а значить антидержавний стиль правління Зеленського нічого доброго для України не дасть, на наступних виборах Президента за Зеленського не потрібно голосувати.
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13.03.2024 03:21
+4
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13.03.2024 04:39
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Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області. Джерело:

я плачу,цей бовдур в курсі,що для того щоб укріплення протрималось хоч рік,воно повинне буте капітальне,тобто залізо-бетонні доти капоніри,а не окопи укріпленні гео-текстилем і бліндажі із гівна і палок та пари блоків...
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13.03.2024 02:20 Відповісти
"Заранее подготовленные позиции"
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13.03.2024 03:08 Відповісти
Укріплення будуються під вогнем противника, що призводить до низьких темпів будівництва, а головне людські втрати, оце вам 73% електорату приклад не компетентності Верховного Головнокомандувача ЗСУ Зеленського, який з 2019 року нічого не зробив для зміцнення оборони Держави то будував дороги ( велике крадівництво) то контрнаступав, аж здав Авдіївку і прилеглі села, а головне нічим не виправдана загибель людей із-за амбіцій і маячні Зеленського, третій рік війни не має Закону про мобілізацію, але ж вона проводиться , але по "понятіям" не законно. Хамський, токсичний недемократичний , а значить антидержавний стиль правління Зеленського нічого доброго для України не дасть, на наступних виборах Президента за Зеленського не потрібно голосувати.
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13.03.2024 03:21 Відповісти
Фсьовиврьотьтііі! Бубачька хароший!! Ми іму давєряєм!!!
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13.03.2024 04:34 Відповісти
Дайте йому ще сто днів.
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13.03.2024 04:36 Відповісти
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13.03.2024 04:39 Відповісти
Йшов десятий рік війни...
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13.03.2024 06:02 Відповісти
Там уже куча чиновников крутится с откатами и документацией на опорные пункты.
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13.03.2024 06:28 Відповісти
"У Харківській області вже будується друга лінія оборони". Забыли дописать: "на бумаге".
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13.03.2024 06:54 Відповісти
Из говна и палок.
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13.03.2024 07:02 Відповісти
Ура!!!Пятілятка за трі года 😀
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13.03.2024 07:50 Відповісти
І тут піариться, нікчема. Два роки!!! посилал Залужного зі спорудами, а зараз все ОК.
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13.03.2024 08:08 Відповісти
канавку в пояс накрили ганчірками - ось і лінія
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13.03.2024 08:09 Відповісти
на фото бачу навіть не екскаватор, а сиротливий трахторець з лопатою, що здатен викопати канавку, але яма під бліндаж йому не під силу. Наібалово від Зє!білів
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13.03.2024 08:12 Відповісти
судячи по брустверу на фото, то канавка там не в пояс, а десь по коліна
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13.03.2024 08:14 Відповісти
Дорогу в чотири полоси збудуйте до укріплень, тоді і діло буде, правда пане преЗедент? «Бо коли ми виділено гроші на армію, то ми не зможемо будувати дороги, наприклад».
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13.03.2024 08:19 Відповісти
Я так і не зрозумів, це пізно чи все-таки ще ранувато? На марафоні розповідали, що все окей і все йде на випередки плану, мобіки і алкаші терористичної армії знищені, десь тм ще злишилося небагто, але ми їх ось-ось доб'ємо. виходить, що тупо брехали, а сьогодні на завершальному етапі 5 років президенства Зеленського заговорили про якісь лінії оборони. То виходить, що не все окей? А ті гроші, які виділив уряд ще у листопаді вже вкрали? Чому ці лінії не будували у 2019 році, ну хочаби у 2022 році? Наскільки я розумію, то в нас всим командує одна людина і Україна парламентсько-президентська республіка, то і негайно має бути створена комісія по рослідуванню цієї провальної роботи, чи бездії на корисить ворога.
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13.03.2024 08:54 Відповісти
Ли́ния Мажино́ (фр. la Ligne Maginot) - система французских укреплений на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона.
Главная по­ло­са обо­ро­ны, про­хо­див­шая от Лон­гий­о­на до Бель­фо­ра, име­ла про­тя­жён­ность по фрон­ту около 400 км и глу­би­ну 10-22 км (вклю­чая по­ло­су обес­пе­че­ния глу­би­ной 4-14 км)
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Линия Маннергейма Это полоса оборонительных сооружений, созданных финнами на Карельском перешейке недалеко от советской границы. Она пролегала от Финского залива на западе до Ладожского озера на востоке, ее протяженность составляла около 130 км.
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«Атлантический вал» - система долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 км, созданная германской армией в 1940-1944 годах после разгрома Франции вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией с целью предотвращения вторжения Союзников на континент.
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«Линия Сталина» - оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшая из укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.
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Брестская крепость
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Японские укрепления и подземные города на островах Тихого океана
.....
.....

Ни одно из этих укреплений не помешало остановить врага.
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13.03.2024 09:09 Відповісти
Забыли упомянуть "Забор Сени Кролика".
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13.03.2024 09:43 Відповісти
Україна не бідна, а обкрадена

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13.03.2024 10:10 Відповісти
Та невже кацапи гучно звітували - де і що вони нагромадили? Де і куди буде наступ?
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13.03.2024 09:25 Відповісти
 
 