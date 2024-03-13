У Харківській області вже будується друга лінія оборони, - ОВА
З 1 березня на Харківщині розпочалось будівництво другої лінії оборонних споруд.
Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Синєгубова, в області збудовано сотні ВОП ( взводний опорний пункт - Ред.). Фортифікаційні споруди зводять за новими проєктами Міноборони. Використовуються бетонні блоки, деревина, геотекстиль, труби. Такий опорний пункт має служити не один рік, наголошує керівник області.
"Це друга лінія оборони. Для розуміння: на першій - знаходяться наші війська. Третя лінія вже є (те, що будувалося в напрямку від Харкова в міру визволення територій), вона буде дооснащуватися та оновлюватися, згідно з новими нормами Міноборони. Плюс - будемо розбудовувати ще більше кругову оборону міст та селищ", - пояснив керівник ОВА.
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я плачу,цей бовдур в курсі,що для того щоб укріплення протрималось хоч рік,воно повинне буте капітальне,тобто залізо-бетонні доти капоніри,а не окопи укріпленні гео-текстилем і бліндажі із гівна і палок та пари блоків...
Главная полоса обороны, проходившая от Лонгийона до Бельфора, имела протяжённость по фронту около 400 км и глубину 10-22 км (включая полосу обеспечения глубиной 4-14 км)
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Линия Маннергейма Это полоса оборонительных сооружений, созданных финнами на Карельском перешейке недалеко от советской границы. Она пролегала от Финского залива на западе до Ладожского озера на востоке, ее протяженность составляла около 130 км.
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«Атлантический вал» - система долговременных и полевых укреплений длиной свыше 5000 км, созданная германской армией в 1940-1944 годах после разгрома Франции вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией с целью предотвращения вторжения Союзников на континент.
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«Линия Сталина» - оборонительная линия в СССР, система узловых оборонительных сооружений на границе СССР (до 1939 года), состоявшая из укрепрайонов (УР) от Карельского перешейка до берегов Чёрного моря.
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Брестская крепость
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Японские укрепления и подземные города на островах Тихого океана
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Ни одно из этих укреплений не помешало остановить врага.