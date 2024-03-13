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Белорусских военных начали обучать российские инструкторы, - Центр нацсопротивления

білорусь,гардсервіс

Инструкторами для белорусских военных во время учений стали их российские коллеги.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что в ходе учения минобороны Беларуси планирует переместить личный состав в приграничные районы вдоль границы с Украиной. Там состоится тренировка боевой стрельбы и движение военной техники. Будет временно ограничено движение гражданского транспорта по дорогам общего пользования и территориям области.

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"По сообщению местных, инструкторами выступают граждане России, что не находит поддержку среди личного состава из Беларуси", - говорится в сообщении.

Так, командир отдельной службы активных мер пограничного комитета Республики Беларусь, полковник Игорь Крючков в разговоре с коллегами заявил, что ему не нравится, как российские военные инструкторы, в частности, наемники из "ЧВК Вагнер" относятся и обращаются с личным составом спецподразделения белорусских пограничников.

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"Наличие российских инструкторов говорит о том, что кремль не отказывается от идеи использования белорусских военных в своих целях", - считают в Центре нацсопротивления.

Там также напомнили, что в Беларуси с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжаются военные учения. Их цель – давление на украинское военно-политическое руководство.

Автор: 

Беларусь (7914) военные учения (3460) ЧВК Вагнер (1333) Центр национального сопротивления (573)


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Российские инструкторы хорошему не научат. Научат, как обстреливать украинские города, убивать мирных жителей, женщин, детей, всех кто не может дать отпор. Научат, как мародерствовать, вывозить ценные вещи, унитазы, которые так дороги русскому человеку. Как в случае опасности кинуть своих раненных и драпать аж до Москвы.
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13.03.2024 09:07 Ответить
Головна "скрєпа" росіян :
"- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Те саме й з білорусами! Вони для "истинных рассеян" - бидло!
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13.03.2024 09:17 Ответить
Учат бухать "бояру"...
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13.03.2024 09:24 Ответить
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13.03.2024 09:32 Ответить
а до этого значит были вагнеровские инструкторы из Китая 🤣 🤣🤣
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13.03.2024 10:07 Ответить
Даремно білоруські дрг з боку України не пробують,як вчора сі іряки в бнр.
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13.03.2024 11:08 Ответить
 
 