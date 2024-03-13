Білоруських військових почали навчати російські інструктори, - Центр нацспротиву

Інструкторами для білоруських військових під час навчань стали їхні російські колеги.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що під час навчань міноборони Білорусі планує перемістити особовий склад у прикордонні райони вздовж кордону з Україною. Там відбудеться тренування бойової стрільби та рух військової техніки. Буде тимчасово обмежено рух цивільного транспорту дорогами загального користування та територіями області.

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"За повідомленням місцевих, інструкторами виступають громадяни рф, що не знаходить підтримку серед особового складу зс білорусі", - йдеться у повідомленні.

Так, командир окремої служби активних заходів прикордонного комітету Республіки Білорусь, полковник Ігор Крючков в розмові з колегами заявив, що йому не подобається, як російські військові інструктори, зокрема, найманці з "ПВК Вагнер" ставляться та поводяться з особовим складом спецпідрозділу білоруських прикордонників.

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"Наявність російських інструкторів свідчить, що кремль не відмовляється від ідеї використання білоруських військових у своїх цілях", - вважають у Центрі нацспротиву.

Там також нагадали, що в Білорусі від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тривають військові навчання. Їхня мета - тиск на українське військово-політичне керівництво.