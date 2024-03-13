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Білоруських військових почали навчати російські інструктори, - Центр нацспротиву

білорусь,гардсервіс

Інструкторами для білоруських військових під час навчань стали їхні російські колеги.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що під час навчань міноборони Білорусі планує перемістити особовий склад у прикордонні райони вздовж кордону з Україною. Там відбудеться тренування бойової стрільби та рух військової техніки. Буде тимчасово обмежено рух цивільного транспорту дорогами загального користування та територіями області.

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"За повідомленням місцевих, інструкторами виступають громадяни рф, що не знаходить підтримку серед особового складу зс білорусі", - йдеться у повідомленні.

Так, командир окремої служби активних заходів прикордонного комітету Республіки Білорусь, полковник Ігор Крючков в розмові з колегами заявив, що йому не подобається, як російські військові інструктори, зокрема, найманці з "ПВК Вагнер" ставляться та поводяться з особовим складом спецпідрозділу білоруських прикордонників.

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"Наявність російських інструкторів свідчить, що кремль не відмовляється від ідеї використання білоруських військових у своїх цілях", - вважають у Центрі нацспротиву.

Там також нагадали, що в Білорусі від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну тривають військові навчання. Їхня мета - тиск на українське військово-політичне керівництво.

Автор: 

Білорусь (7959) військові навчання (2779) ПВК Вагнер (1541) Центр національного спротиву (824)


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Российские инструкторы хорошему не научат. Научат, как обстреливать украинские города, убивать мирных жителей, женщин, детей, всех кто не может дать отпор. Научат, как мародерствовать, вывозить ценные вещи, унитазы, которые так дороги русскому человеку. Как в случае опасности кинуть своих раненных и драпать аж до Москвы.
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13.03.2024 09:07 Відповісти
Головна "скрєпа" росіян :
"- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Те саме й з білорусами! Вони для "истинных рассеян" - бидло!
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13.03.2024 09:17 Відповісти
Учат бухать "бояру"...
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13.03.2024 09:24 Відповісти
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13.03.2024 09:32 Відповісти
а до этого значит были вагнеровские инструкторы из Китая 🤣 🤣🤣
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13.03.2024 10:07 Відповісти
Даремно білоруські дрг з боку України не пробують,як вчора сі іряки в бнр.
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13.03.2024 11:08 Відповісти
 
 