У Гомельській області розпочалася перевірка тероборони, - "Беларускі Гаюн"

тероборона,білорусь

12 березня Генеральний штаб Білорусі розпочав перевірку рівня підготовки територіальної оборони (ТРО) Гомельської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на  канал Гомельського облвиконкому.

За інформацією МО РБ, перший етап комплексної перевірки органів управління ТРО області відбуватиметься з 12 березня по 5 квітня. Її мета – визначення ступеня готовності виконкомів та військкоматів області до формування територіальних військ (ТерВ), а також оцінка можливостей формування та застосування сил ТрО.

Під час перевірки із запасу для комплектування підрозділів ТерВ буде призвано до 200 резервістів. Це означає, що в одному з районів Гомельської області буде сформовано окремий стрілецький батальйон ТерВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Білорусі розпочало "перевірку бойової готовності з’єднань та військових частин"

За інформацією моніторингової групи, у межах перевірки підрозділ ТерВ може бути сформований у Добруському районі (межує з Росією та Україною). Про це свідчить закупівля місцевим виконкомом радіостанцій.

Як нагадали в спільноті, у 2023 р. у два етапи проводилася комплексна перевірка ТрО Мінської області. А буквально минулого тижня по всій Білорусі пройшли заняття з мобілізаційної готовності з органами управління ТрО.

Раніше також повідомлялося  про навчання з ТрО, що відбудуться у Воронівському районі. За уточненою інформацією, ці навчання розпочнуться вже 14 березня.

Також читайте: У Білорусі місцеві військові обслуговують армію РФ, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Збройних Силах Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності з'єднань та військових частин.

Автор: 

Білорусь (8036) тероборона (396)
Топ коментарі
+4
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову...
показати весь коментар
12.03.2024 14:57 Відповісти
+3
Готові копати бульбу і мити колеса російським танкам.
показати весь коментар
12.03.2024 14:48 Відповісти
+3
лукашенко у 87-й раз наказав перегнати бронепоїзд з Берестя до Гомеля.

А потім назад.
показати весь коментар
12.03.2024 15:00 Відповісти
Готові копати бульбу і мити колеса російським танкам.
показати весь коментар
12.03.2024 14:48 Відповісти
Бульбафюрер 🤡 створює видимість бурхливої роботи
показати весь коментар
12.03.2024 14:51 Відповісти
лукашенко у 87-й раз наказав перегнати бронепоїзд з Берестя до Гомеля.

А потім назад.
показати весь коментар
12.03.2024 15:00 Відповісти
Другими словами - **************...
показати весь коментар
12.03.2024 14:54 Відповісти
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову...
показати весь коментар
12.03.2024 14:57 Відповісти
нас чекає те ж саме
показати весь коментар
12.03.2024 15:00 Відповісти
Так. В містах Галичини зараз домінує рюзкє ізик.
показати весь коментар
12.03.2024 15:29 Відповісти
Нації нема, але га[ЛЬ]юн є
показати весь коментар
12.03.2024 17:31 Відповісти
бульбашівський гальюн
показати весь коментар
12.03.2024 14:59 Відповісти
Ну давайте ще затянем пісню про бульбо-чмобиків.
показати весь коментар
12.03.2024 15:18 Відповісти
на такие новости помойму вообще нет смысла реагировать,10050000 раз одно и тоже,а бульбарембы кроме как звания потешные ничего не вызывает
показати весь коментар
12.03.2024 15:40 Відповісти
Правильно. Треба забезпечити кордон з боку кацапів ! Вони чорти полізуть і на Мінськ.
показати весь коментар
12.03.2024 15:57 Відповісти
 
 