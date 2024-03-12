У Гомельській області розпочалася перевірка тероборони, - "Беларускі Гаюн"

12 березня Генеральний штаб Білорусі розпочав перевірку рівня підготовки територіальної оборони (ТРО) Гомельської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на канал Гомельського облвиконкому.

За інформацією МО РБ, перший етап комплексної перевірки органів управління ТРО області відбуватиметься з 12 березня по 5 квітня. Її мета – визначення ступеня готовності виконкомів та військкоматів області до формування територіальних військ (ТерВ), а також оцінка можливостей формування та застосування сил ТрО.

Під час перевірки із запасу для комплектування підрозділів ТерВ буде призвано до 200 резервістів. Це означає, що в одному з районів Гомельської області буде сформовано окремий стрілецький батальйон ТерВ.

За інформацією моніторингової групи, у межах перевірки підрозділ ТерВ може бути сформований у Добруському районі (межує з Росією та Україною). Про це свідчить закупівля місцевим виконкомом радіостанцій.

Як нагадали в спільноті, у 2023 р. у два етапи проводилася комплексна перевірка ТрО Мінської області. А буквально минулого тижня по всій Білорусі пройшли заняття з мобілізаційної готовності з органами управління ТрО.

Раніше також повідомлялося про навчання з ТрО, що відбудуться у Воронівському районі. За уточненою інформацією, ці навчання розпочнуться вже 14 березня.

