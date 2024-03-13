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Новости Помощь Украине
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Эстония предложила план финансирования на €120 млрд для Украины

кусті,салм

По мнению Эстонии, которая ищет более 100 миллиардов евро для достижения этой цели, заимствования на финансовых рынках или выделение средств из государственного бюджета - лучшие способы дать Украине то, что ей нужно для победы в войне с российской агрессией. 

Об этом заявил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Выделение 120 млрд евро в год на военную помощь Украине - это приблизительная цифра, которой должно хватить Украине для победы в войне", - заявил он.

Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, когда Еврокомиссия может привлечь средства на финансовых рынках и использовать страны ЕС в качестве гарантов.

В течение последних нескольких месяцев эстонские политики и чиновники неоднократно заявляли, что для победы Украины в войне необходимо, чтобы западные союзники инвестировали 0,25 % своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной министерством обороны Эстонии.

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"Если бы 50 с лишним стран, входящих в коалицию "Рамштайн", которая оказывает военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что она сможет противостоять России", - подчеркнул Салм.

При этом он предупредил, что даже если эта сумма начнет поступать в бюджеты сейчас, эффект от нее будет ощутим почти через год.

"Потребуется еще (около девяти месяцев), чтобы поставки достигли уровня, необходимого для того, чтобы Украина смогла убедительно выйти на этот уровень истощения", - добавил секретарь Минобороны Эстонии.

Автор: 

помощь (7861) финансирование (1804) Эстония (1450)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо , Естонія
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13.03.2024 12:17
+10
Раз по раз переконуюсь, що країни Балтії у ставленні до нас - найсердечніші та найвідданіші у цілому світі!
Уклін їм та сердечна подяка!
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13.03.2024 12:25
+8
Вони настраждалися від московії так само, як і Україна
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13.03.2024 12:34
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Дякуємо , Естонія
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13.03.2024 12:17 Ответить
Україна це народ україни, тому фінансуйте відразу народ україни... Зе і ОПЄрмака нічого не давайте.
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13.03.2024 12:21 Ответить
Раз по раз переконуюсь, що країни Балтії у ставленні до нас - найсердечніші та найвідданіші у цілому світі!
Уклін їм та сердечна подяка!
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13.03.2024 12:25 Ответить
Тому що ***** планує на них напад вже!
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13.03.2024 12:32 Ответить
Вони настраждалися від московії так само, як і Україна
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13.03.2024 12:34 Ответить
Поки що на сьогодні лише один політик із мізками, а подачки ЄС та США, це повільна загибель України.
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13.03.2024 12:41 Ответить
Цього не буде. Гроші великі, доведеться десь заощаджувати, і моськва через свої рупори миттю закричить: ето вашу соціалку отдают Украінє, нємєдлєнно трєбуйтє прєкратіть гєнодиц! Протести польських фермерів дитячим садком здадуться.
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13.03.2024 12:44 Ответить
Маленька країна з великою відвагою
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13.03.2024 12:45 Ответить
только НЕ ДЕНЬГАМИ, только оружие, техникой и боеприпасами ))
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13.03.2024 14:06 Ответить
Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
У Эстонии есть €120 млрд? Меня терзают смутные сомнения.
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13.03.2024 17:48 Ответить
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13.03.2024 17:49 Ответить
 
 