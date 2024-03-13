Эстония предложила план финансирования на €120 млрд для Украины

По мнению Эстонии, которая ищет более 100 миллиардов евро для достижения этой цели, заимствования на финансовых рынках или выделение средств из государственного бюджета - лучшие способы дать Украине то, что ей нужно для победы в войне с российской агрессией.

Об этом заявил постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Выделение 120 млрд евро в год на военную помощь Украине - это приблизительная цифра, которой должно хватить Украине для победы в войне", - заявил он.

Салм предположил, что часть этой суммы может быть профинансирована за счет еврооблигаций, когда Еврокомиссия может привлечь средства на финансовых рынках и использовать страны ЕС в качестве гарантов.

В течение последних нескольких месяцев эстонские политики и чиновники неоднократно заявляли, что для победы Украины в войне необходимо, чтобы западные союзники инвестировали 0,25 % своего ВВП в военную помощь стране, основываясь на стратегии, разработанной министерством обороны Эстонии.

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"Если бы 50 с лишним стран, входящих в коалицию "Рамштайн", которая оказывает военную поддержку Украине, тратили такой процент, это составило бы более 120 миллиардов евро в год. С этими деньгами к 2025 году Украина достигнет такого уровня, что она сможет противостоять России", - подчеркнул Салм.

При этом он предупредил, что даже если эта сумма начнет поступать в бюджеты сейчас, эффект от нее будет ощутим почти через год.

"Потребуется еще (около девяти месяцев), чтобы поставки достигли уровня, необходимого для того, чтобы Украина смогла убедительно выйти на этот уровень истощения", - добавил секретарь Минобороны Эстонии.