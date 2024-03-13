Естонія запропонувала план фінансування на €120 млрд для України

На думку Естонії, яка шукає понад 100 мільярдів євро для досягнення цієї мети, запозичення на фінансових ринках або виділення коштів з державного бюджету є найкращими способами дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Виділення 120 млрд євро на рік на військову допомогу Україні - це приблизна цифра, якої має вистачити Україні для перемоги у війні", - наголосив він.

Салм висловив припущення, що частина цієї суми може бути профінансована коштом єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використовувати країни ЄС як гарантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Естонії за російські номери водіїв штрафуватимуть на 400 євро

Упродовж останніх кількох місяців естонські політики й чиновники неодноразово заявляли, що для перемоги України у війні необхідно, щоб західні союзники інвестували 0,25 % свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій міністерством оборони Естонії.

"Якби понад 50 країн, що входять до коаліції "Рамштайн", яка надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що вона зможе протистояти Росії", - наголосив Салм.

Водночас він попередив, що навіть якщо ця сума почне надходити до бюджетів зараз, ефект від неї буде відчутний майже через рік.

"Буде потрібно ще (близько дев'яти місяців), щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла переконливо вийти на цей рівень виснаження", - додав секретар Міноборони Естонії.

Читайте також: Україна отримає 6 мільярдів євро від ЄС у найближчі два місяці. Кабмін затвердив умови (оновлено)