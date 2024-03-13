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Новини Допомога Україні
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Естонія запропонувала план фінансування на €120 млрд для України

кусті,салм

На думку Естонії, яка шукає понад 100 мільярдів євро для досягнення цієї мети, запозичення на фінансових ринках або виділення коштів з державного бюджету є найкращими способами дати Україні те, що їй потрібно для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Виділення 120 млрд євро на рік на військову допомогу Україні - це приблизна цифра, якої має вистачити Україні для перемоги у війні", - наголосив він.

Салм висловив припущення, що частина цієї суми може бути профінансована коштом єврооблігацій, для чого Європейська комісія може залучити кошти з фінансових ринків і використовувати країни ЄС як гарантів.

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Упродовж останніх кількох місяців естонські політики й чиновники неодноразово заявляли, що для перемоги України у війні необхідно, щоб західні союзники інвестували 0,25 % свого ВВП у військову допомогу країні, ґрунтуючись на стратегії, розробленій міністерством оборони Естонії.

"Якби понад 50 країн, що входять до коаліції "Рамштайн", яка надає військову підтримку Україні, витрачали такий відсоток, це становило б понад 120 мільярдів євро на рік. З цими грошима до 2025 року Україна досягне такого рівня, що вона зможе протистояти Росії", - наголосив Салм.

Водночас він попередив, що навіть якщо ця сума почне надходити до бюджетів зараз, ефект від неї буде відчутний майже через рік.

"Буде потрібно ще (близько дев'яти місяців), щоб поставки досягли рівня, необхідного для того, щоб Україна змогла переконливо вийти на цей рівень виснаження", - додав секретар Міноборони Естонії.

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Автор: 

допомога (8427) фінансування (3140) Естонія (1642)


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Топ коментарі
+14
Дякуємо , Естонія
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13.03.2024 12:17
+10
Раз по раз переконуюсь, що країни Балтії у ставленні до нас - найсердечніші та найвідданіші у цілому світі!
Уклін їм та сердечна подяка!
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13.03.2024 12:25
+8
Вони настраждалися від московії так само, як і Україна
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13.03.2024 12:34
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Дякуємо , Естонія
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13.03.2024 12:17 Відповісти
Україна це народ україни, тому фінансуйте відразу народ україни... Зе і ОПЄрмака нічого не давайте.
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13.03.2024 12:21 Відповісти
Раз по раз переконуюсь, що країни Балтії у ставленні до нас - найсердечніші та найвідданіші у цілому світі!
Уклін їм та сердечна подяка!
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13.03.2024 12:25 Відповісти
Тому що ***** планує на них напад вже!
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13.03.2024 12:32 Відповісти
Вони настраждалися від московії так само, як і Україна
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13.03.2024 12:34 Відповісти
Поки що на сьогодні лише один політик із мізками, а подачки ЄС та США, це повільна загибель України.
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13.03.2024 12:41 Відповісти
Цього не буде. Гроші великі, доведеться десь заощаджувати, і моськва через свої рупори миттю закричить: ето вашу соціалку отдают Украінє, нємєдлєнно трєбуйтє прєкратіть гєнодиц! Протести польських фермерів дитячим садком здадуться.
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13.03.2024 12:44 Відповісти
Маленька країна з великою відвагою
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13.03.2024 12:45 Відповісти
только НЕ ДЕНЬГАМИ, только оружие, техникой и боеприпасами ))
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13.03.2024 14:06 Відповісти
Минуточку! За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
У Эстонии есть €120 млрд? Меня терзают смутные сомнения.
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13.03.2024 17:48 Відповісти
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13.03.2024 17:49 Відповісти
 
 