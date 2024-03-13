В Естонії за російські номери водіїв штрафуватимуть на 400 євро

Від сьогодні в Естонії власників автомобілів з російськими номерами, які не перереєстрували свої транспортні засоби, штрафуватимуть на 400 євро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонського національного мовника ERR.

Вимога перереєструвати авто пов’язана із забороною на в'їзд до Естонії автомобілів з російськими номерами. Вона набула чинності 13 вересня минулого року. До 13 березня цього року тривав перехідний період.

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"Поліцейські звертатимуть увагу на автомобілі з російськими номерами. Якщо автомобіль не перереєстрований, то це порушення, яке карається штрафом у розмірі до 100 штрафних одиниць, або 400 євро", - повідомив майор поліції Андрес Кірсінг.

Він пояснив, що відсутність реєстрації є порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, в якій йдеться про керування транспортним засобом, що не зареєстрований або не пройшов перереєстрацію.

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Перереєстрація автомобіля вартістю близько 20 000 євро, за словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, обійдеться у близько 6000 євро.

За даними Департаменту транспорту, минулого року в Естонії на облік було поставлено 83 автомобілі з Росії. За перші два місяці цього року було зареєстровано ще 13 автомобілів із російськими номерами.

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Нагадаємо, в сусідніх з Естонією балтійських країнах заборона на участь у русі машин з російськими номерами вже діє. Там за порушення такої норми може загрожувати конфіскація.