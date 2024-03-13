В Естонії за російські номери водіїв штрафуватимуть на 400 євро
Від сьогодні в Естонії власників автомобілів з російськими номерами, які не перереєстрували свої транспортні засоби, штрафуватимуть на 400 євро.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на естонського національного мовника ERR.
Вимога перереєструвати авто пов’язана із забороною на в'їзд до Естонії автомобілів з російськими номерами. Вона набула чинності 13 вересня минулого року. До 13 березня цього року тривав перехідний період.
"Поліцейські звертатимуть увагу на автомобілі з російськими номерами. Якщо автомобіль не перереєстрований, то це порушення, яке карається штрафом у розмірі до 100 штрафних одиниць, або 400 євро", - повідомив майор поліції Андрес Кірсінг.
Він пояснив, що відсутність реєстрації є порушенням статті 203 Закону про дорожній рух, в якій йдеться про керування транспортним засобом, що не зареєстрований або не пройшов перереєстрацію.
Перереєстрація автомобіля вартістю близько 20 000 євро, за словами міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, обійдеться у близько 6000 євро.
За даними Департаменту транспорту, минулого року в Естонії на облік було поставлено 83 автомобілі з Росії. За перші два місяці цього року було зареєстровано ще 13 автомобілів із російськими номерами.
Нагадаємо, в сусідніх з Естонією балтійських країнах заборона на участь у русі машин з російськими номерами вже діє. Там за порушення такої норми може загрожувати конфіскація.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=25603 Первый - пошел!
Где-то с неделю назад мы писали о том, что в странах Балтии начинают действовать новые правовые нормы, регулирующие пребывание на их территории транспортных средств с российской регистрацией и соответственно - номерами. За небольшим исключением, под которое попадают некоторые варианты транзита подобных автомобилей, все остальные случаи рассматриваются как административное правонарушение, которое влечет за собой крупный штраф и конфискацию транспортного средства.
Законодатель предоставил небольшое время для того, чтобы владельцы таких автомобилей либо переоформили их регистрацию, либо вывезли автомобиль из Балтии. Но вот это время истекло и только что стало известно, что в Литве «первый - пошел», причем - пошел жирно. Так, согласно пресс-релизу литовской таможенной службы, вчера, 11 марта, около 23 часов гражданин Молдовы, приехавший на автодорожный пост Мядининкай на автомобиле Audi Q7 с российскими номерами, собирался продолжить путь в Беларусь.
Однако таможенники, проверявшие его автомобиль, изъяли его, согласно новому законодательству. При проверке документов, представленных водителем, было установлено, что владельцем автомобиля является совсем другое лицо - гражданин россии. В связи с этим, водителю пояснили, что с 11 марта лица, владеющие автомобилями, зарегистрированными в россии, подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 КоАП Литвы, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля. На водителя Audi Q7, который утверждал, что ничего не знал о введенных ограничениях, был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью 41 690 евро была конфискована.
В общем, когда принималось это законодательство, возникало множество вопросов о том, как на самом деле будет реализовываться эта норма и как все будет выглядеть на практике. Очевидно, что россияне решили тоже посмотреть на этот расклад и чтобы не подставляться под административное наказание, что может повлиять на их пребывание в той же Литве, решили использовать «мулов», то есть водителей, которые согласятся проехать границу за рулем. В данном случае, таким мулом оказался гражданин Молдовы.
И как теперь понятно, все работает так, как и предусмотрено, автомобиль изъят и наверное, владелец попытается через суд его вернуть в свою собственность. Тем самым он создаст прецедент полного цикла применения новой нормы, от изъятия автомобиля и до получения окончательного решения суда, что замкнет процедуру конфискации транспортного средства.
В общем, то, что еще года три назад никто не мог бы представить даже в самых смелых фантазиях, теперь переведено в практическую плоскость и работает четко и неотвратимо. Русский мир выдавливается из Балтии последовательно и без оглядки на реакцию москвы. Времена, когда окрики из кремля заставляли испуганно оглядываться на москву, остались в прошлом. Теперь всю это дрянь вычищают так, как это бывает в свинарнике, в котором какое-то время не было воды. И это не может не радовать.
https://dl-news.defence-line.org/?p=25603
Краще кофіскуйте на користь ЗСУ