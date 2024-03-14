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Вступительная кампания-2024: Стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест

Комп'ютер

14 марта в Украине началась регистрация на Национальный мультипредметный тест. Она продлится до 11 апреля.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

Основная сессия тестирования будет проходить с 14 мая по 25 июня, а дополнительная — с 11 по 19 июля.

"Как и в предыдущие два года, сдать НМТ можно будет и за рубежом. Уже получили подтверждение от 28 стран о возможности создать в их городах временные экзаменационные центры" – написал Оксен Лисовой.

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В этом году Украинский центр оценивания качества образования ведет регистрацию в безбумажной форме.

Чтобы зарегистрироваться на тест, участникам необходимо будет указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность.

Оксен Лісовий про реєстрацію на НМТ

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Интересно сколько десятков человек на него придут
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14.03.2024 17:24 Ответить
 
 