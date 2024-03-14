Вступительная кампания-2024: Стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест
14 марта в Украине началась регистрация на Национальный мультипредметный тест. Она продлится до 11 апреля.
Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.
Основная сессия тестирования будет проходить с 14 мая по 25 июня, а дополнительная — с 11 по 19 июля.
"Как и в предыдущие два года, сдать НМТ можно будет и за рубежом. Уже получили подтверждение от 28 стран о возможности создать в их городах временные экзаменационные центры" – написал Оксен Лисовой.
В этом году Украинский центр оценивания качества образования ведет регистрацию в безбумажной форме.
Чтобы зарегистрироваться на тест, участникам необходимо будет указать личные данные: регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль