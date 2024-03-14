Вступна кампанія-2024: Стартувала реєстрація на Національний мультипредметний тест

14 березня в Україні розпочалась реєстрація на Національний мультипредметний тест. Вона триватиме до 11 квітня.

Про це повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передає Цензор.НЕТ.

Основна сесія тестування проходитиме з 14 травня до 25 червня, а додаткова — з 11 до 19 липня.

"Як і у попередні два роки, скласти НМТ можна буде і за кордоном. Вже отримали підтвердження від 28 країн щодо можливості створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри" – написав Оксен Лісовий.

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Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі.

Щоб зареєструватись на тест, учасникам необхідно буде вказати особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження і дані документа, що посвідчує особу.