Столтенберг: Любые российские "выборы" на оккупированных территориях Украины противоправны

Планируемые в РФ "президентские выборы" не будут ни честными, ни справедливыми, и любая попытка российских властей организовать такие выборы на временно оккупированных территориях Украины является грубым нарушением международного права.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению итогов 2023 года заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент Путин удерживал власть в России десятилетиями, и никто не ожидает, что следующие российские выборы принесут в Кремль какие-либо изменения. Безусловно, российские попытки организовать любые так называемые выборы на оккупированных территориях Украины полностью противоправны, они являются нарушением международного права", – подчеркнул Столтенберг.

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Он отметил, что свободные и справедливые выборы являются основой любой демократии, а выборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми. Оппозиционные политики находятся под арестом, некоторых из них убили, многих отправили в изгнание, а пытавшимся зарегистрироваться кандидатами отказали в таком праве, отметил генсек, добавив, что в России нет свободной прессы, медиа в этой стране подвергаются репрессиям и уничтожаются.

"В ходе прошлых выборов в России 2018 года ОБСЕ выявила фундаментальные нарушения свобод, правил регистрации кандидатов и констатировала отсутствие настоящей конкуренции. Нет оснований полагать, что ситуация изменилась к лучшему, условия 2024 года еще хуже. Поэтому и сейчас российские граждане не могут рассчитывать на свободу и справедливость при полном отсутствии политической оппозиции", - отметил руководитель Альянса.

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