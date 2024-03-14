Столтенберг: Любые российские "выборы" на оккупированных территориях Украины противоправны
Планируемые в РФ "президентские выборы" не будут ни честными, ни справедливыми, и любая попытка российских властей организовать такие выборы на временно оккупированных территориях Украины является грубым нарушением международного права.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по представлению итогов 2023 года заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент Путин удерживал власть в России десятилетиями, и никто не ожидает, что следующие российские выборы принесут в Кремль какие-либо изменения. Безусловно, российские попытки организовать любые так называемые выборы на оккупированных территориях Украины полностью противоправны, они являются нарушением международного права", – подчеркнул Столтенберг.
Он отметил, что свободные и справедливые выборы являются основой любой демократии, а выборы в России не являются ни свободными, ни справедливыми. Оппозиционные политики находятся под арестом, некоторых из них убили, многих отправили в изгнание, а пытавшимся зарегистрироваться кандидатами отказали в таком праве, отметил генсек, добавив, что в России нет свободной прессы, медиа в этой стране подвергаются репрессиям и уничтожаются.
"В ходе прошлых выборов в России 2018 года ОБСЕ выявила фундаментальные нарушения свобод, правил регистрации кандидатов и констатировала отсутствие настоящей конкуренции. Нет оснований полагать, что ситуация изменилась к лучшему, условия 2024 года еще хуже. Поэтому и сейчас российские граждане не могут рассчитывать на свободу и справедливость при полном отсутствии политической оппозиции", - отметил руководитель Альянса.
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уГаазі , а не вибирати , в черговий раз , терориста і кривавого
вбивцю , путлєра🤬
вибори в Росії не є ані вільними, ані справедливими. Опозиційні політики знаходяться під арештом, деяких з них вбили, багатьох відправили у вигнання, а тим, хто намагалися зареєструватися кандидатами, відмовили у такому праві, вказав генсек, додавши, що в Росії немає вільної преси, медіа в цій країні піддаються репресіям та знищуються.
"Під час минулих виборів у Росії 2018 року ОБСЄ виявила фундаментальні порушення свобод, правил реєстрації кандидатів та констатувала відсутність справжньої конкуренції. Але все це разом взяте.не заважало політикам ЄС .США І КРАЇН НАТО "водити козу" співпрацювати з куйлом як у фінансово -економічнні сфері,так і у війсковій
Европа и даже Пентагон платят валюту пуйлу за нефть (бизнес онли), в кацапских ракетах применяются американские, европейские и даже японские компоненты, некоторые из них уже 2024-го года выпуска, все эти санкции реально рашне только в плюс (приходится цитировать кацапов, хоть тут не сбрехали).