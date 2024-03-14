На Одесщине работает ПВО по БпЛА, - Силы обороны юга
В Одесской области работает ПВО из-за угрозы БПЛА.
Об этом сообщают Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
"В Одесской области работает ПВО по БпЛА. Не снимайте и не распространяйте! Помните о собственной безопасности! Будьте осторожны и сознательны", - говорится в сообщении.
В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.
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Напевно десь в області.