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На Одесщине работает ПВО по БпЛА, - Силы обороны юга

ппо

В Одесской области работает ПВО из-за угрозы БПЛА.

Об этом сообщают Силы обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

"В Одесской области работает ПВО по БпЛА. Не снимайте и не распространяйте! Помните о собственной безопасности! Будьте осторожны и сознательны", - говорится в сообщении.

В настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

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Автор: 

Одесская область (3631) ПВО (2824)


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В Одесі тихо!

Напевно десь в області.
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14.03.2024 20:27 Ответить
Поки видихаємо 🌬️
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14.03.2024 20:37 Ответить
❎ ВІДБІЙ
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14.03.2024 20:38 Ответить
 
 