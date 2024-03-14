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На Одещині працює ППО по БпЛА, - Сили оборони Півдня

ппо

В Одеській області працює ППО через загрозу БпЛА.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

"На Одещині працює ППО по БпЛА. Не знімайте і не поширюйте! Пам'ятайте про власну безпеку! Будьте обережні та свідомі", - йдеться в повідомленні.

Нині в області триває повітряна тривога.

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Автор: 

Одеська область (3283) ППО (3264)


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В Одесі тихо!

Напевно десь в області.
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14.03.2024 20:27 Відповісти
Поки видихаємо 🌬️
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14.03.2024 20:37 Відповісти
❎ ВІДБІЙ
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14.03.2024 20:38 Відповісти
 
 