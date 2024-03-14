На Одещині працює ППО по БпЛА, - Сили оборони Півдня
В Одеській області працює ППО через загрозу БпЛА.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.
"На Одещині працює ППО по БпЛА. Не знімайте і не поширюйте! Пам'ятайте про власну безпеку! Будьте обережні та свідомі", - йдеться в повідомленні.
Нині в області триває повітряна тривога.
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Напевно десь в області.