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Новости Война
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"Шахеды" с юга направляются на Виннитчину и Черкасщину, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Российские ударные беспилотники атакуют Украину с южного направления. Сейчас "шахеды" направляются в центральные области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" на Николаевщине, Одесщине, Кировоградщине направляются на Виннитчину, Черкасщину.

Группа "шахедов" приближается к Кропивницкому с юга!" - предупредили в ПС.

Читайте также: Враг продолжает ночной террор "шахедами", этой ночью атаковал центральные регионы и северо-восток Украины, - ОК "Південь"

Автор: 

беспилотник (3738) Воздушные силы (2399)


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14.03.2024 20:42 Ответить
а у тебе ще були сумніви, хто здав маріуполь???
ну ти й дивак...
порох-барига...
порох не підірвав мости, здав вагнерівців бацьке, відсторонив бурбу та кривоноса
посадив червінського та дудіна, і недавно видворив з ЗСУ Залужного, Шапталу та ще купу досвідчених офіцерів та генералів
а ще порох нікуя не робить для перемоги, зовсім
і здається що він щей в оман літав...
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15.03.2024 08:46 Ответить
 
 