"Шахеды" с юга направляются на Виннитчину и Черкасщину, - Воздушные силы ВСУ
Российские ударные беспилотники атакуют Украину с южного направления. Сейчас "шахеды" направляются в центральные области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Шахеды" на Николаевщине, Одесщине, Кировоградщине направляются на Виннитчину, Черкасщину.
Группа "шахедов" приближается к Кропивницкому с юга!" - предупредили в ПС.
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ну ти й дивак...
порох-барига...
порох не підірвав мости, здав вагнерівців бацьке, відсторонив бурбу та кривоноса
посадив червінського та дудіна, і недавно видворив з ЗСУ Залужного, Шапталу та ще купу досвідчених офіцерів та генералів
а ще порох нікуя не робить для перемоги, зовсім
і здається що він щей в оман літав...