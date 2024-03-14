"Шахеды" с юга направляются на Виннитчину и Черкасщину, - Воздушные силы ВСУ

Российские ударные беспилотники атакуют Украину с южного направления. Сейчас "шахеды" направляются в центральные области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Шахеды" на Николаевщине, Одесщине, Кировоградщине направляются на Виннитчину, Черкасщину.

Группа "шахедов" приближается к Кропивницкому с юга!" - предупредили в ПС.

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