"Шахеди" з півдня прямують на Вінниччину та Черкащину, - Повітряні сили ЗСУ
Російські ударні безпілотники атакують Україну з південного напрямку. Наразі "шахеди" прямують до центральних областей.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
""Шахеди" на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині прямують на Вінниччину, Черкащину.
Група "шахедів" наближається до Кропивницького з півдня!", - попередили у ПС.
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ну ти й дивак...
порох-барига...
порох не підірвав мости, здав вагнерівців бацьке, відсторонив бурбу та кривоноса
посадив червінського та дудіна, і недавно видворив з ЗСУ Залужного, Шапталу та ще купу досвідчених офіцерів та генералів
а ще порох нікуя не робить для перемоги, зовсім
і здається що він щей в оман літав...