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Новини Війна
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"Шахеди" з півдня прямують на Вінниччину та Черкащину, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Російські ударні безпілотники атакують Україну з південного напрямку. Наразі "шахеди" прямують до центральних областей.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

""Шахеди" на Миколаївщині, Одещині, Кіровоградщині прямують на Вінниччину, Черкащину.

Група "шахедів" наближається до Кропивницького з півдня!", - попередили у ПС.

Також читайте: Ворог продовжує нічний терор "шахедами", цієї ночі атакував центральні регіони та північний схід України, - ОК "Південь"

Автор: 

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14.03.2024 20:42 Відповісти
а у тебе ще були сумніви, хто здав маріуполь???
ну ти й дивак...
порох-барига...
порох не підірвав мости, здав вагнерівців бацьке, відсторонив бурбу та кривоноса
посадив червінського та дудіна, і недавно видворив з ЗСУ Залужного, Шапталу та ще купу досвідчених офіцерів та генералів
а ще порох нікуя не робить для перемоги, зовсім
і здається що він щей в оман літав...
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15.03.2024 08:46 Відповісти
 
 