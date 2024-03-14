Сикорский: Украина имеет право не быть колонией России

Украина вправе не стать российской колонией. Варшава и Хельсинки поддерживают евроинтеграцию Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой финской дипломатии Элиной Валтонен заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Финляндия не хочет быть российской колонией, как и Польша не хочет, и Украина тоже имеет право не быть российской колонией. Нужно сделать все, чтобы не допустить такой колонизации", - подчеркнул Сикорский.

Как заверил глава польской дипломатии, обе страны поддерживают европейские амбиции Украины.

МИД Польши также сообщил, что во время встречи Сикорского с президентом Финляндии Александром Стуббом обсуждалась поддержка Украины во многих измерениях, двусторонние отношения, следующий саммит НАТО в Вашингтоне.

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