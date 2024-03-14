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Сикорский: Украина имеет право не быть колонией России

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Украина вправе не стать российской колонией. Варшава и Хельсинки поддерживают евроинтеграцию Украины.

Об этом во время совместной пресс-конференции с главой финской дипломатии Элиной Валтонен заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Финляндия не хочет быть российской колонией, как и Польша не хочет, и Украина тоже имеет право не быть российской колонией. Нужно сделать все, чтобы не допустить такой колонизации", - подчеркнул Сикорский.

Как заверил глава польской дипломатии, обе страны поддерживают европейские амбиции Украины.

МИД Польши также сообщил, что во время встречи Сикорского с президентом Финляндии Александром Стуббом обсуждалась поддержка Украины во многих измерениях, двусторонние отношения, следующий саммит НАТО в Вашингтоне.

Читайте также: Глава МИД Польши Сикорский - Папе Римскому: Можно призвать Путина вывести войска из Украины

Автор: 

Сикорский Радослав (435) Финляндия (982)


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Топ комментарии
+8
Сікорський йди краще з фермерами їбанутими поговори, бо ви вже заїбали.
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14.03.2024 21:30
+6
Сикорский вместе с Нуланд фактически родители восточной политики Запада. А сейчас оба умыли руки.
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14.03.2024 21:23
+5
Ого, потужно, блд! Це такі вони - європейські цінності?
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14.03.2024 21:29
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має право ??? а че не м"якенька це позиція ???
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14.03.2024 21:18 Ответить
Тверда!Шо Вам не так,весь час?Постояно шось не так ВАм.
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14.03.2024 21:21 Ответить
Фінляндія та Польща, не втративши ні людини на страшній війні проти неконстутиційного шефа Єрмака Путіна - під парасолькою, захисту , а Україна ще тільки має право? Україною правлять ЗРАДНИКИ МАРОДЕРИ -їх терпить світ ... кладе своїмільярди на війну ...
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14.03.2024 21:29 Ответить
Правлять зрадники та мародери?Ну ясно.Не ясно чого терплять.... зрадники ж мародерами?Шей бабло дають?Як у Вас з критичним мисленням ?
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14.03.2024 21:56 Ответить
що Вам не так в моїй реакції на МАЄ ПРАВО ? чи слабувато з логікою?
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14.03.2024 21:31 Ответить
нажаль , можна привести таку цитату рашистоімперця Достоєвського

«Тварь ли я дрожащая или право имею». - оце на такому контрасті нам Сікорський дарує надію на права?
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14.03.2024 21:37 Ответить
лікуйся
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14.03.2024 21:44 Ответить
вчися не бути козявкою на фермі
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14.03.2024 21:49 Ответить
я зрозумів, тобі вже нічого не допоможе, клініка.
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14.03.2024 21:51 Ответить
В точку!
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14.03.2024 21:53 Ответить
мені нравіцца що я злю фермерських
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14.03.2024 23:45 Ответить
Два пітора - Lex і Stepan Kruchkovskii. Хоча можливо я помиляюсь і це один простий руський прапор з двома ніками.
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14.03.2024 22:29 Ответить
міхрютка, а поцчіму ти своє ім'я написав кацапською? і і пишуть свої імена на кацапський лад, значит це один простий кацапський прапор з двома ніками. між іншим кацапія не Русь, палишся півнику кацапський.
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14.03.2024 23:08 Ответить
Щоб ти, гнида лахтінська, путався.
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14.03.2024 23:29 Ответить
міхрютка, це ти по принципу - тримай злодія, щоб на тебе не подумали, ну таке собі, тупо але так по вашому, по кацапськи.
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15.03.2024 13:08 Ответить
Має право? Ні, Україна не буде чиєюсь колонією!
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14.03.2024 21:21 Ответить
Сикорский вместе с Нуланд фактически родители восточной политики Запада. А сейчас оба умыли руки.
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14.03.2024 21:23 Ответить
Він просував залежність Польщі від кацапського газу (як єдиного джерела) та висловлювався за вступ кацапії до НАТО. Це останнє особливо кумедне. Власне, така була позиція тодішнього Туска.

За це кацапи залишили його живим, а инших знищили під Смоленськом.

Це просто факти, які неможливо забути. Звісно, що зараз обоє, і Туск, і Сікорський стали розумнішими. Але їхня ганебна робота мала такі ж ганебні наслідки.
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14.03.2024 21:36 Ответить
Ого, потужно, блд! Це такі вони - європейські цінності?
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14.03.2024 21:29 Ответить
прям среднєвіковіє якесь ..Великобританія Іспанія колонії майбутні не бомбила ракетами а - будували вкладали бабло і мають з колоній по сей день прибутки..чай шоколад інше
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14.03.2024 21:30 Ответить
Сікорський йди краще з фермерами їбанутими поговори, бо ви вже заїбали.
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14.03.2024 21:30 Ответить
7 березня польськi полiцейськi арештували двух украīнських журналiстiв iнформагенства "Район.in.ua". Вiдiбрали ноутбук ,смартфони i фотоапарати.
Потiм прикордонники привезли īх до украīнського кордону i депортували з забороной вīзду до Шенгенськоī зони на 5 рокiв.
Все з затого шо вони знiмали росiйськi потяги з зерном i зжиженим газом на кордонi з Калiнiнградськой обл. рф.
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15.03.2024 00:16 Ответить
Мій комент знову зітруть але пофіг - Сікорський ліпше би промовчав бо Польща не та країна яка має право нам шось заявляти на шо ми маємо право а на шо ні .
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14.03.2024 21:41 Ответить
Зауважте - він дипломат й кожне слово має бути виваженим , таке враження що він своїм фермерам це сказав, а не світовій спільноті . Не думаю, що з польської міг бути "не коректний переклад"
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14.03.2024 21:48 Ответить
Таке враження ніби це заява не голови МЗС, а чувака , який з друзями під пляшку горілки обговорює політику🤦🤦
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15.03.2024 00:43 Ответить
дебильное заявление
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15.03.2024 00:56 Ответить
завдяки можновладним імпонетам у варшаві, за останні півроку польща перетворилась на токсичну країну з якою краще взагалі не мати справу. І будь-яка недолуга заява назразок цієї, тільки посилює це бачення! Суки, розблокуйте українські кордони! Перестаньте барижити з росією продукією АПК і звинувачувати Україну у своїх проблемах на агроринку.
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15.03.2024 06:34 Ответить
Ні рашки, ні Польщі.
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15.03.2024 09:13 Ответить
 
 