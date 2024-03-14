Сикорский: Украина имеет право не быть колонией России
Украина вправе не стать российской колонией. Варшава и Хельсинки поддерживают евроинтеграцию Украины.
Об этом во время совместной пресс-конференции с главой финской дипломатии Элиной Валтонен заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Финляндия не хочет быть российской колонией, как и Польша не хочет, и Украина тоже имеет право не быть российской колонией. Нужно сделать все, чтобы не допустить такой колонизации", - подчеркнул Сикорский.
Как заверил глава польской дипломатии, обе страны поддерживают европейские амбиции Украины.
МИД Польши также сообщил, что во время встречи Сикорского с президентом Финляндии Александром Стуббом обсуждалась поддержка Украины во многих измерениях, двусторонние отношения, следующий саммит НАТО в Вашингтоне.
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«Тварь ли я дрожащая или право имею». - оце на такому контрасті нам Сікорський дарує надію на права?
За це кацапи залишили його живим, а инших знищили під Смоленськом.
Це просто факти, які неможливо забути. Звісно, що зараз обоє, і Туск, і Сікорський стали розумнішими. Але їхня ганебна робота мала такі ж ганебні наслідки.
Потiм прикордонники привезли īх до украīнського кордону i депортували з забороной вīзду до Шенгенськоī зони на 5 рокiв.
Все з затого шо вони знiмали росiйськi потяги з зерном i зжиженим газом на кордонi з Калiнiнградськой обл. рф.