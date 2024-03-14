Сікорський: Україна має право не бути колонією Росії

Україна має право не стати російською колонією. Варшава і Гельсінкі підтримують євроінтеграцію України.

Про це під час спільної пресконференції з главою фінської дипломатії Еліною Валтонен заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фінляндія не хоче бути російською колонією, як і Польща не хоче, і Україна теж має право не бути російською колонією. Потрібно зробити все, щоб не допустити такої колонізації",- наголосив Сікорський.

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Як запевнив глава польської дипломатії, обидві країни підтримують європейські амбіції України.

МЗС Польщі також повідомило, що під час зустрічі Сікорського з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорювалися підтримка України у багатьох вимірах, двосторонні відносини, наступний саміт НАТО у Вашингтоні.