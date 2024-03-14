Сікорський: Україна має право не бути колонією Росії
Україна має право не стати російською колонією. Варшава і Гельсінкі підтримують євроінтеграцію України.
Про це під час спільної пресконференції з главою фінської дипломатії Еліною Валтонен заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Фінляндія не хоче бути російською колонією, як і Польща не хоче, і Україна теж має право не бути російською колонією. Потрібно зробити все, щоб не допустити такої колонізації",- наголосив Сікорський.
Як запевнив глава польської дипломатії, обидві країни підтримують європейські амбіції України.
МЗС Польщі також повідомило, що під час зустрічі Сікорського з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорювалися підтримка України у багатьох вимірах, двосторонні відносини, наступний саміт НАТО у Вашингтоні.
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«Тварь ли я дрожащая или право имею». - оце на такому контрасті нам Сікорський дарує надію на права?
За це кацапи залишили його живим, а инших знищили під Смоленськом.
Це просто факти, які неможливо забути. Звісно, що зараз обоє, і Туск, і Сікорський стали розумнішими. Але їхня ганебна робота мала такі ж ганебні наслідки.
Потiм прикордонники привезли īх до украīнського кордону i депортували з забороной вīзду до Шенгенськоī зони на 5 рокiв.
Все з затого шо вони знiмали росiйськi потяги з зерном i зжиженим газом на кордонi з Калiнiнградськой обл. рф.