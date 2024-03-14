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Сікорський: Україна має право не бути колонією Росії

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Україна має право не стати російською колонією. Варшава і Гельсінкі підтримують євроінтеграцію України.

Про це під час спільної пресконференції з главою фінської дипломатії Еліною Валтонен заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Фінляндія не хоче бути російською колонією, як і Польща не хоче, і Україна теж має право не бути російською колонією. Потрібно зробити все, щоб не допустити такої колонізації",- наголосив Сікорський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський прокоментував слова Макрона про відправку військ в Україну: ідея полягала в тому, щоб зробити Путіна невпевненим у тому, що ми будемо робити

Як запевнив глава польської дипломатії, обидві країни підтримують європейські амбіції України.

МЗС Польщі також повідомило, що під час зустрічі Сікорського з президентом Фінляндії Александром Стуббом обговорювалися підтримка України у багатьох вимірах, двосторонні відносини, наступний саміт НАТО у Вашингтоні.

Автор: 

Сікорський Радослав (277) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+8
Сікорський йди краще з фермерами їбанутими поговори, бо ви вже заїбали.
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14.03.2024 21:30
+6
Сикорский вместе с Нуланд фактически родители восточной политики Запада. А сейчас оба умыли руки.
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14.03.2024 21:23
+5
Ого, потужно, блд! Це такі вони - європейські цінності?
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14.03.2024 21:29
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має право ??? а че не м"якенька це позиція ???
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14.03.2024 21:18 Відповісти
Тверда!Шо Вам не так,весь час?Постояно шось не так ВАм.
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14.03.2024 21:21 Відповісти
Фінляндія та Польща, не втративши ні людини на страшній війні проти неконстутиційного шефа Єрмака Путіна - під парасолькою, захисту , а Україна ще тільки має право? Україною правлять ЗРАДНИКИ МАРОДЕРИ -їх терпить світ ... кладе своїмільярди на війну ...
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14.03.2024 21:29 Відповісти
Правлять зрадники та мародери?Ну ясно.Не ясно чого терплять.... зрадники ж мародерами?Шей бабло дають?Як у Вас з критичним мисленням ?
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14.03.2024 21:56 Відповісти
що Вам не так в моїй реакції на МАЄ ПРАВО ? чи слабувато з логікою?
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14.03.2024 21:31 Відповісти
нажаль , можна привести таку цитату рашистоімперця Достоєвського

«Тварь ли я дрожащая или право имею». - оце на такому контрасті нам Сікорський дарує надію на права?
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14.03.2024 21:37 Відповісти
лікуйся
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14.03.2024 21:44 Відповісти
вчися не бути козявкою на фермі
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14.03.2024 21:49 Відповісти
я зрозумів, тобі вже нічого не допоможе, клініка.
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14.03.2024 21:51 Відповісти
В точку!
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14.03.2024 21:53 Відповісти
мені нравіцца що я злю фермерських
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14.03.2024 23:45 Відповісти
Два пітора - Lex і Stepan Kruchkovskii. Хоча можливо я помиляюсь і це один простий руський прапор з двома ніками.
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14.03.2024 22:29 Відповісти
міхрютка, а поцчіму ти своє ім'я написав кацапською? і і пишуть свої імена на кацапський лад, значит це один простий кацапський прапор з двома ніками. між іншим кацапія не Русь, палишся півнику кацапський.
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14.03.2024 23:08 Відповісти
Щоб ти, гнида лахтінська, путався.
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14.03.2024 23:29 Відповісти
міхрютка, це ти по принципу - тримай злодія, щоб на тебе не подумали, ну таке собі, тупо але так по вашому, по кацапськи.
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15.03.2024 13:08 Відповісти
Має право? Ні, Україна не буде чиєюсь колонією!
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14.03.2024 21:21 Відповісти
Сикорский вместе с Нуланд фактически родители восточной политики Запада. А сейчас оба умыли руки.
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14.03.2024 21:23 Відповісти
Він просував залежність Польщі від кацапського газу (як єдиного джерела) та висловлювався за вступ кацапії до НАТО. Це останнє особливо кумедне. Власне, така була позиція тодішнього Туска.

За це кацапи залишили його живим, а инших знищили під Смоленськом.

Це просто факти, які неможливо забути. Звісно, що зараз обоє, і Туск, і Сікорський стали розумнішими. Але їхня ганебна робота мала такі ж ганебні наслідки.
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14.03.2024 21:36 Відповісти
Ого, потужно, блд! Це такі вони - європейські цінності?
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14.03.2024 21:29 Відповісти
прям среднєвіковіє якесь ..Великобританія Іспанія колонії майбутні не бомбила ракетами а - будували вкладали бабло і мають з колоній по сей день прибутки..чай шоколад інше
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14.03.2024 21:30 Відповісти
Сікорський йди краще з фермерами їбанутими поговори, бо ви вже заїбали.
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14.03.2024 21:30 Відповісти
7 березня польськi полiцейськi арештували двух украīнських журналiстiв iнформагенства "Район.in.ua". Вiдiбрали ноутбук ,смартфони i фотоапарати.
Потiм прикордонники привезли īх до украīнського кордону i депортували з забороной вīзду до Шенгенськоī зони на 5 рокiв.
Все з затого шо вони знiмали росiйськi потяги з зерном i зжиженим газом на кордонi з Калiнiнградськой обл. рф.
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15.03.2024 00:16 Відповісти
Мій комент знову зітруть але пофіг - Сікорський ліпше би промовчав бо Польща не та країна яка має право нам шось заявляти на шо ми маємо право а на шо ні .
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14.03.2024 21:41 Відповісти
Зауважте - він дипломат й кожне слово має бути виваженим , таке враження що він своїм фермерам це сказав, а не світовій спільноті . Не думаю, що з польської міг бути "не коректний переклад"
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14.03.2024 21:48 Відповісти
Таке враження ніби це заява не голови МЗС, а чувака , який з друзями під пляшку горілки обговорює політику🤦🤦
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15.03.2024 00:43 Відповісти
дебильное заявление
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15.03.2024 00:56 Відповісти
завдяки можновладним імпонетам у варшаві, за останні півроку польща перетворилась на токсичну країну з якою краще взагалі не мати справу. І будь-яка недолуга заява назразок цієї, тільки посилює це бачення! Суки, розблокуйте українські кордони! Перестаньте барижити з росією продукією АПК і звинувачувати Україну у своїх проблемах на агроринку.
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15.03.2024 06:34 Відповісти
Ні рашки, ні Польщі.
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15.03.2024 09:13 Відповісти
 
 