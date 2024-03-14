Зафиксировано движение "шахедов" с Сумщины в направлении Черниговщины, - Воздушные силы
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе российских ударных беспилотников для Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сумщина - угроза применения ударных БпЛА!" "Шахеды" с Сумщины в направлении Черниговщины!", - предупреждают в ВС.
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На відео момент прильоту у Бєлгороді
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/15/7446575/ Силы ПВО уничтожили ночью 27 вражеских "Шахедов"