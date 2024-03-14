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Новости Война
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Зафиксировано движение "шахедов" с Сумщины в направлении Черниговщины, - Воздушные силы

шахед,шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе российских ударных беспилотников для Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сумщина - угроза применения ударных БпЛА!" "Шахеды" с Сумщины в направлении Черниговщины!", - предупреждают в ВС.

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Автор: 

беспилотник (3738) Сумская область (3282) Черниговщина (1485) Воздушные силы (2397)


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https://t.me/voynareal/85569 «Машини - розбиті, будинок - догоряє. Коротше, п**дець у нас тут» Житель Грайворона їде безлюдними вулицями і розповідає про «ситуацію» у місті.
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15.03.2024 06:45 Ответить
https://t.me/voynareal/85575 💥В Бєлгороді ранок почався не з кави
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15.03.2024 07:51 Ответить
https://t.me/voynareal/85579 Русня зранку бігає в шоці, пожарки ще не приїжджають😁
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15.03.2024 07:53 Ответить
Знищено всі запущені ворогом шахеди
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15.03.2024 07:54 Ответить
Белгород , шо там пепео ?
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15.03.2024 07:55 Ответить
https://t.me/voynareal/85584 Русня пише, що Бєлгород атакували з РСЗВ RM-70 "Вампір"
На відео момент прильоту у Бєлгороді
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15.03.2024 07:57 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/15/7446575/ Силы ПВО уничтожили ночью 27 вражеских "Шахедов"
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15.03.2024 08:00 Ответить
сбивали лазерами - тюв тюв тюв !
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15.03.2024 08:02 Ответить
 
 