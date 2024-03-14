В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом, - ОВА

В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - сообщил чиновник.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "шахедов" в направлении Винницкой и Черкасской областей.

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