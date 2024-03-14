В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом, - ОВА
В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - сообщил чиновник.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "шахедов" в направлении Винницкой и Черкасской областей.
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Скажіть,як можливо пролетіти на "мопеді"до Вінниці,це ж не сумщина і не харьківщина....чи в путлера з*явились бпла з реактивною тягою...в 2 маха. Да,сьогодня свято на болотах-"ВИБОРИ" путлера на бестроковий термін.Смерть цьому покидьку