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Новости Война
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В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом, - ОВА

шахеди

В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.

"В Винницкой области есть попадание БпЛА в жилой дом. Три человека госпитализированы. На месте работают соответствующие службы", - сообщил чиновник.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении "шахедов" в направлении Винницкой и Черкасской областей.

Читайте также: "Шахеды" с юга направляются на Виннитчину и Черкасщину, - Воздушные силы ВСУ

Автор: 

беспилотник (3738) Винницкая область (1041)


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свинособаки...
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14.03.2024 22:38 Ответить
тварюки.Щоб ви всі повиздихали
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14.03.2024 22:40 Ответить
Смерть терористу путіну і всій злочиній рашиській кліці ,смерть нациській росії.
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15.03.2024 07:21 Ответить
"У Вінницькій області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок"

Скажіть,як можливо пролетіти на "мопеді"до Вінниці,це ж не сумщина і не харьківщина....чи в путлера з*явились бпла з реактивною тягою...в 2 маха. Да,сьогодня свято на болотах-"ВИБОРИ" путлера на бестроковий термін.Смерть цьому покидьку
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15.03.2024 08:01 Ответить
 
 