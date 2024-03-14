Зафіксовано рух "шахедів" з Сумщини у напрямку Чернігівщини, - Повітряні сили
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу російських ударних безпілотників для Сумської та Чернігівської областей.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сумщина - загроза застосування ударних БпЛА! "Шахеди" з Сумщини у напрямку Чернігівщини!", - попереджають у ПС.
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На відео момент прильоту у Бєлгороді
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/15/7446575/ Силы ПВО уничтожили ночью 27 вражеских "Шахедов"