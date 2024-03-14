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Новини Війна
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Зафіксовано рух "шахедів" з Сумщини у напрямку Чернігівщини, - Повітряні сили

шахед,шахеди

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про загрозу російських ударних безпілотників для Сумської та Чернігівської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сумщина - загроза застосування ударних БпЛА! "Шахеди" з Сумщини у напрямку Чернігівщини!", - попереджають у ПС.

Також читайте: У чотирьох містах Сумщини є влучання у цивільну інфраструктуру "шахедами"

Автор: 

безпілотник (4304) Сумська область (3831) Чернігівщина (1584) Повітряні сили (2737)


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https://t.me/voynareal/85569 «Машини - розбиті, будинок - догоряє. Коротше, п**дець у нас тут» Житель Грайворона їде безлюдними вулицями і розповідає про «ситуацію» у місті.
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15.03.2024 06:45 Відповісти
https://t.me/voynareal/85575 💥В Бєлгороді ранок почався не з кави
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15.03.2024 07:51 Відповісти
https://t.me/voynareal/85579 Русня зранку бігає в шоці, пожарки ще не приїжджають😁
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15.03.2024 07:53 Відповісти
Знищено всі запущені ворогом шахеди
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15.03.2024 07:54 Відповісти
Белгород , шо там пепео ?
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15.03.2024 07:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/85584 Русня пише, що Бєлгород атакували з РСЗВ RM-70 "Вампір"
На відео момент прильоту у Бєлгороді
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15.03.2024 07:57 Відповісти


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/15/7446575/ Силы ПВО уничтожили ночью 27 вражеских "Шахедов"
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15.03.2024 08:00 Відповісти
сбивали лазерами - тюв тюв тюв !
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15.03.2024 08:02 Відповісти
 
 