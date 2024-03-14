У чотирьох містах Сумщини є влучання у цивільну інфраструктуру "шахедами"
У ніч на 14 березня російські загарбники атакували "шахедами" цивільну інфраструктуру чотирьох Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. По Шостці та Тростянцю також завдали ракетних ударів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
"Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю", - йдеться в дописі.
Наразі на місцях "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються, зазначили в ОВА.
14 і 15 березня в Сумах оголошено дні жалоби за загиблими 13 березня
Нагадаємо, у ніч на 13 березня у Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Собаці - собача смерть!
Аналізуйте слова. Не обзивайте собаками, тваринами, даунами. Це тупість.