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Новини
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У чотирьох містах Сумщини є влучання у цивільну інфраструктуру "шахедами"

шахед

У ніч на 14 березня російські загарбники атакували "шахедами" цивільну інфраструктуру чотирьох Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. По Шостці та Тростянцю також завдали ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, 14 березня ворог атакував безпілотними літальними апаратами типу "Шахед" цивільну інфраструктуру чотирьох міст Сумщини: Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Також було здійснено ракетні удари по Шостці та Тростянцю", - йдеться в дописі.

Наразі на місцях "прильотів" працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки ворожих ударів уточнюються, зазначили в ОВА.

14 і 15 березня в Сумах оголошено дні жалоби за загиблими 13 березня

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар "Шахеда" по будинку в Сумах: кількість поранених зросла до 12, - ОВА

Нагадаємо,  у ніч на 13 березня у Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено. Без тепла залишилися 16 багатоквартирних будинків.

Автор: 

безпілотник (4304) Сумська область (3831) Суми (904)


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Топ коментарі
+4
Сумчанам: "манкурт" Валідуда, уродженець Сумщини, член екіпажу Іл-76, уже ніколи не прийме участь у агресії проти матері-України Він "наївся землі", врізавшись у неї під Іваново і згорів у літаку
Собаці - собача смерть!
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14.03.2024 06:44
+1
Людям з нестійкою психікою читати новини з України не рекомендується!
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14.03.2024 06:56
+1
Я абсолютно, на сто відсотків згоден із першою частиною вашого коментаря! Більше того , я сподіваюся, що у всієї 140 мільйонної популяції відірвуться тромби, бо ця нація не заслуговує на існування ! Але, я хоч і не лютий захисник тварин, ви трохи аналізуйте , до чого тут собаки. Яка смерть собача? У нас в окопах собаки у військових. Їм теж якоїсь собачої смерті?
Аналізуйте слова. Не обзивайте собаками, тваринами, даунами. Це тупість.
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14.03.2024 09:13
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Сумчанам: "манкурт" Валідуда, уродженець Сумщини, член екіпажу Іл-76, уже ніколи не прийме участь у агресії проти матері-України Він "наївся землі", врізавшись у неї під Іваново і згорів у літаку
Собаці - собача смерть!
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14.03.2024 06:44 Відповісти
Я абсолютно, на сто відсотків згоден із першою частиною вашого коментаря! Більше того , я сподіваюся, що у всієї 140 мільйонної популяції відірвуться тромби, бо ця нація не заслуговує на існування ! Але, я хоч і не лютий захисник тварин, ви трохи аналізуйте , до чого тут собаки. Яка смерть собача? У нас в окопах собаки у військових. Їм теж якоїсь собачої смерті?
Аналізуйте слова. Не обзивайте собаками, тваринами, даунами. Це тупість.
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14.03.2024 09:13 Відповісти
🐶😊
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14.03.2024 10:36 Відповісти
Людям з нестійкою психікою читати новини з України не рекомендується!
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14.03.2024 06:56 Відповісти
"У ніч на 14 березня російські загарбники атакували "шахедами" цивільну інфраструктуру чотирьох Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Джерело: https://censor.net/ua/n3478564" що курить редактор??
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14.03.2024 08:41 Відповісти
З цього випливає що цілили по РТПС в цих містах.
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14.03.2024 10:13 Відповісти
Цього "нашого" президента і уряд треба відправити у відставку і віддати під суд. Не організована і не забезпечена ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру, убиває наших людей, а ця привладна камарілья лише піариться, знімає відосіки і монологи. З "нашим" президентом, урядом, МЗС у світі уже ніхто не хоче говорити, не кажучи про співробітництво. Вони лише брешуть, продають і розкрадають країну, те що ворог не встигає добити. Таке нікчемне і продажне керівництво відправили б на шибеницю навіть зулуси і папуаси.
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14.03.2024 10:39 Відповісти
Якась картинка невдала як для такої новини... Може краще її зробити такою?

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14.03.2024 11:36 Відповісти
 
 