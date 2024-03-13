16 багатоквартирних будинків залишилися без тепла внаслідок атаки росіян на Суми

У Сумах через російську атаку в ніч на 13 березня 16 багатоквартирних будинків залишилися без теплопостачання.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі без теплопостачання залишились 16 багатоквартирних будинків. Для мешканців будинку, які постраждали внаслідок ворожої атаки, працюють два Пункти незламності (садочок та школа поруч). Також діє Пункт незламності у дворі будинку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також підготовлено місця для тимчасового розміщення сумчан в одному з гуртожитків, організовано підвезення до нього автобусом.



Укриття, що розташовані поруч в приміщеннях: дитсадків № 3 та № 5; школи № 1; окружного адмінсуду; СНАУ.

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Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено.