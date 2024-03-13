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Новини Агресія Росії проти України
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16 багатоквартирних будинків залишилися без тепла внаслідок атаки росіян на Суми

атака,суми

У Сумах через російську атаку в ніч на 13 березня 16 багатоквартирних будинків залишилися без теплопостачання.

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі без теплопостачання залишились 16 багатоквартирних будинків. Для мешканців будинку, які постраждали внаслідок ворожої атаки, працюють два Пункти незламності (садочок та школа поруч). Також діє Пункт незламності у дворі будинку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, також підготовлено місця для тимчасового розміщення сумчан в одному з гуртожитків, організовано підвезення до нього автобусом.

Укриття, що розташовані поруч в приміщеннях: дитсадків № 3 та № 5; школи № 1; окружного адмінсуду; СНАУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школи та дитсадки в Сумах перевели на дистанційку

Як раніше повідомлялося, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено.

Автор: 

обстріл (28993) опалення (917) Суми (904)


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Це буде тривати вічно, якщо нема таких прильотів по параші!
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13.03.2024 12:44 Відповісти
навіщо нам вбивати їхній мирняк? ніякої користі нам це не принесе, люди там - це сміття, це авторитарна країна, людське життя там нічого не варте...
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13.03.2024 12:56 Відповісти
А у нас на багато більша вартість,аж по ціні іхнього шахеда?Відповідь мае бути дзеркальною.2дрони по Сумам-2 по курску.
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13.03.2024 13:11 Відповісти
 
 