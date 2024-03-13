Школи та дитсадки в Сумах перевели на дистанційку

До кінця тижня школи та дитячі садки в Сумах працюватимуть у дистанційному режимі.

Про це повідомили в Сумській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"У Сумах до кінця тижня заклади загальної середньої та дошкільної освіти, а також позашкілля працюватимуть у дистанційному форматі", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС.

В садочках при цьому працюватимуть чергові групи, а у школах, за потреби, створять чергові класи.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в Сумах уночі "шахед" влучив у багатоповерхівку. Є загиблі. З-під завалів вдалося врятувати 10 людей. Зруйновано 15 квартир, ще стільки ж - пошкоджено.