Наслідки атаки "шахедів" на Суми: з-під завалів врятовано 10 людей, є загиблі. ФОТОрепортаж
Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п’ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.
"За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється). Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Виталий #548501
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+11 alexandr shamov
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+9 Alex K #531926
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А так-то грех жаловаться. Если не считать последней недели, Сумы считай и не обстреливали почти.
навіть державі не належать
до речі в цьому проблема їхнього захисту, у них немає договору з армією через побоювання санкцій.
будуть у Європі захист від дронів закуповувати.