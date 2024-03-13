Наслідки атаки "шахедів" на Суми: з-під завалів врятовано 10 людей, є загиблі. ФОТОрепортаж

Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п’ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється). Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", - йдеться в повідомленні.

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