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Новини
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Наслідки атаки "шахедів" на Суми: з-під завалів врятовано 10 людей, є загиблі. ФОТОрепортаж

Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" у житловий п’ятиповерховий будинок, попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Сумській ОВА.

"За попередньою інформацією з-під завалів врятовано 10 людей, 8 з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. На жаль, є загиблі (інформація уточнюється). Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. На місці працюють всі необхідні служби, розгорнуто пункт незламності", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Сумах, зруйновано під’їзд

Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми

Автор: 

безпілотник (4293) Суми (904)


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Топ коментарі
+12
"Потужний" вечерний видосик или пиар-акция на границе от Буданова?
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13.03.2024 08:10
+11
За Суми, за Мирноград, за Кривий Рiг, - отомсть должна быть жесточайшей.
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13.03.2024 07:59
+9
У ті пункти ЗЕлідора треба посадить і прив'язати щоб невтік!
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13.03.2024 08:36
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За Суми, за Мирноград, за Кривий Рiг, - отомсть должна быть жесточайшей.
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13.03.2024 07:59 Відповісти
Вчера было видео,где ворота дрон сломал и окна выбил в Белгороде,я еще коммент написал,что в ответ пару домов сложат .
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13.03.2024 08:02 Відповісти
"отвєтка" -це маніпуляція поняттями.У війни немає "отвєток" тому що стабільного статусу не буває ні в одній зі сторін.Поняття "перемовини" також треба виключити для початку-зі своїх мізків,тому що воно не вміщає навіть найпростішого свого змісту.
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13.03.2024 08:26 Відповісти
дурню, вони вже давно цивільні об'єкти обстрілюють, причому навмсно, а не "атвєтка".
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13.03.2024 13:48 Відповісти
"Потужний" вечерний видосик или пиар-акция на границе от Буданова?
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13.03.2024 08:10 Відповісти
Не треба ляпати з московитського голосу: Єслі би ми нє стрєлялі па теріторії расєі, то нє било атвєткі. Це розповсюджує або тупий, або ворог. Вам уже прямим текстом в 2022 сказали, що будуть вирішувать "аканчатєльно укрАінскій вапрос". Не доходить? Бити по оркостану і сильніше, і частіше. Позиція сцикливого страуса не врятує.
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13.03.2024 11:03 Відповісти
Може вже і дійшло до того, хто фуєм па раялю бив, та тільки що від того...?
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13.03.2024 12:17 Відповісти
Самое ******** ПВО в Сумах,все долетает
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13.03.2024 08:04 Відповісти
Некрупный провинциальный город у самой границы и практически без промышленности. Ничего толкового здесь и не поставят.
А так-то грех жаловаться. Если не считать последней недели, Сумы считай и не обстреливали почти.
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13.03.2024 14:17 Відповісти
А наші безпілотники літери з фасаду можуть збивати
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13.03.2024 08:09 Відповісти
Ше пару вікон,а радості скільки
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13.03.2024 08:13 Відповісти
Кацапські нафтобази з цим незгодні.
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13.03.2024 08:15 Відповісти
за 2 роки багато знищили,скоро кацапи пышки ходити будуть
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13.03.2024 08:23 Відповісти
Не знаю що таке "пышки", але те що останнім часом по кацапах стало літати щоночі-це добре.
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13.03.2024 08:35 Відповісти
вони приватні
навіть державі не належать
до речі в цьому проблема їхнього захисту, у них немає договору з армією через побоювання санкцій.
будуть у Європі захист від дронів закуповувати.
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13.03.2024 09:57 Відповісти
Пункти Незламності замість ППО. Суми прифронтове місто. А значить має бути 100% захист,хоча про що це я. Там Одеса, Харків, Херсон кожний день в вогні
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13.03.2024 08:10 Відповісти
У ті пункти ЗЕлідора треба посадить і прив'язати щоб невтік!
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13.03.2024 08:36 Відповісти
А де Гепарди ? А де Шилки ? 25-30 км до кордону. Багато й не треба. Це ж Шахеди, а не ракети. Звісно, 17 лярдів можна й у асфальт замість купити у партнерів щось зі зброї ЗАХИСТУ. АГА, "вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?" Та ні зеленСКИЙ, ми погано бачим вашу ... потужну працю !
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13.03.2024 09:01 Відповісти
Знов, здається, туди ж.... просять не писати дислокацію прильотів - не буду.... але місто вчора від тривог не мало спокою зовсім практично
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13.03.2024 09:52 Відповісти
Нужны ответы бумерангом.
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13.03.2024 10:25 Відповісти
хіба шахеди можуть скласти 5 поверхів?
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13.03.2024 10:30 Відповісти
смотря в какой место попадёт, здесь склали 4 поверха, на фото же видно, что первый этаж не сложился, чем смотрите?
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13.03.2024 10:38 Відповісти
мені достатньо відповіді так чи ні, але дякую за розгорнуту
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13.03.2024 10:45 Відповісти
 
 