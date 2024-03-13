Последствия атаки "шахедов" на Сумы: из-под завалов спасены 10 человек, есть погибшие. ФОТОрепортаж

В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 – разрушены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется). Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", - говорится в сообщении.

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