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Последствия атаки "шахедов" на Сумы: из-под завалов спасены 10 человек, есть погибшие. ФОТОрепортаж

В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 – разрушены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется). Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Шахед" попал в многоэтажку в Сумах, разрушен подъезд

Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми
Наслідки атаки шахедів на Суми

Автор: 

беспилотник (3723) Сумы (1164)


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Топ комментарии
+12
"Потужний" вечерний видосик или пиар-акция на границе от Буданова?
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13.03.2024 08:10
+11
За Суми, за Мирноград, за Кривий Рiг, - отомсть должна быть жесточайшей.
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13.03.2024 07:59
+9
У ті пункти ЗЕлідора треба посадить і прив'язати щоб невтік!
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13.03.2024 08:36
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За Суми, за Мирноград, за Кривий Рiг, - отомсть должна быть жесточайшей.
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13.03.2024 07:59 Ответить
Вчера было видео,где ворота дрон сломал и окна выбил в Белгороде,я еще коммент написал,что в ответ пару домов сложат .
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13.03.2024 08:02 Ответить
"отвєтка" -це маніпуляція поняттями.У війни немає "отвєток" тому що стабільного статусу не буває ні в одній зі сторін.Поняття "перемовини" також треба виключити для початку-зі своїх мізків,тому що воно не вміщає навіть найпростішого свого змісту.
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13.03.2024 08:26 Ответить
дурню, вони вже давно цивільні об'єкти обстрілюють, причому навмсно, а не "атвєтка".
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13.03.2024 13:48 Ответить
"Потужний" вечерний видосик или пиар-акция на границе от Буданова?
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13.03.2024 08:10 Ответить
Не треба ляпати з московитського голосу: Єслі би ми нє стрєлялі па теріторії расєі, то нє било атвєткі. Це розповсюджує або тупий, або ворог. Вам уже прямим текстом в 2022 сказали, що будуть вирішувать "аканчатєльно укрАінскій вапрос". Не доходить? Бити по оркостану і сильніше, і частіше. Позиція сцикливого страуса не врятує.
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13.03.2024 11:03 Ответить
Може вже і дійшло до того, хто фуєм па раялю бив, та тільки що від того...?
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13.03.2024 12:17 Ответить
Самое ******** ПВО в Сумах,все долетает
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13.03.2024 08:04 Ответить
Некрупный провинциальный город у самой границы и практически без промышленности. Ничего толкового здесь и не поставят.
А так-то грех жаловаться. Если не считать последней недели, Сумы считай и не обстреливали почти.
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13.03.2024 14:17 Ответить
А наші безпілотники літери з фасаду можуть збивати
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13.03.2024 08:09 Ответить
Ше пару вікон,а радості скільки
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13.03.2024 08:13 Ответить
Кацапські нафтобази з цим незгодні.
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13.03.2024 08:15 Ответить
за 2 роки багато знищили,скоро кацапи пышки ходити будуть
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13.03.2024 08:23 Ответить
Не знаю що таке "пышки", але те що останнім часом по кацапах стало літати щоночі-це добре.
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13.03.2024 08:35 Ответить
вони приватні
навіть державі не належать
до речі в цьому проблема їхнього захисту, у них немає договору з армією через побоювання санкцій.
будуть у Європі захист від дронів закуповувати.
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13.03.2024 09:57 Ответить
Пункти Незламності замість ППО. Суми прифронтове місто. А значить має бути 100% захист,хоча про що це я. Там Одеса, Харків, Херсон кожний день в вогні
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13.03.2024 08:10 Ответить
У ті пункти ЗЕлідора треба посадить і прив'язати щоб невтік!
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13.03.2024 08:36 Ответить
А де Гепарди ? А де Шилки ? 25-30 км до кордону. Багато й не треба. Це ж Шахеди, а не ракети. Звісно, 17 лярдів можна й у асфальт замість купити у партнерів щось зі зброї ЗАХИСТУ. АГА, "вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?" Та ні зеленСКИЙ, ми погано бачим вашу ... потужну працю !
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13.03.2024 09:01 Ответить
Знов, здається, туди ж.... просять не писати дислокацію прильотів - не буду.... але місто вчора від тривог не мало спокою зовсім практично
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13.03.2024 09:52 Ответить
Нужны ответы бумерангом.
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13.03.2024 10:25 Ответить
хіба шахеди можуть скласти 5 поверхів?
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13.03.2024 10:30 Ответить
смотря в какой место попадёт, здесь склали 4 поверха, на фото же видно, что первый этаж не сложился, чем смотрите?
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13.03.2024 10:38 Ответить
мені достатньо відповіді так чи ні, але дякую за розгорнуту
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13.03.2024 10:45 Ответить
 
 