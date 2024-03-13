Последствия атаки "шахедов" на Сумы: из-под завалов спасены 10 человек, есть погибшие. ФОТОрепортаж
В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждено 30 квартир, из них 15 – разрушены.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.
"По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы разной степени тяжести. К сожалению, есть погибшие (информация уточняется). Аварийно-спасательные работы продолжаются. На месте работают все необходимые службы, развернут пункт несокрушимости", - говорится в сообщении.
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+12 Виталий #548501
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+11 alexandr shamov
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+9 Alex K #531926
показать весь комментарий13.03.2024 08:36 Ссылка
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А так-то грех жаловаться. Если не считать последней недели, Сумы считай и не обстреливали почти.
навіть державі не належать
до речі в цьому проблема їхнього захисту, у них немає договору з армією через побоювання санкцій.
будуть у Європі захист від дронів закуповувати.