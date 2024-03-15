Последствия российских обстрелов Сумщины: 5 человек получили ранения, - ОВА
За минувшие сутки армия РФ совершила 77 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщили в Сумской ОВА.
Зафиксировано 450 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Белопольская громада: осуществлен обстрел из миномета (20 взрывов), из танка (10 взрывов), артиллерии (39 взрывов), РСЗО (18 взрывов). В результате обстрела из РСЗО получил ранение 1 человек.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (7 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из артиллерии (12 взрывов) и БМП.
- Николаевская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов).
- Эсманьская громада: был удар дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв), обстрелы из миномета (5 взрывов).
- Зноб-Новгородская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
- Великописаревская громада: совершены авиаудары КАБ (29 взрывов), обстрелы с вертолета НАР (149 взрывов), РСЗО (55 взрывов), артиллерии (27 взрывов), минометов (13 взрывов), удар дроном-камикадзе типа "Ланцет" (1 взрыв) .
- Середино-будская громада: зафиксирован обстрел из миномета (19 взрывов). В результате обстрела получили ранения 4 жителя громады. Также был обстрел дроном-камикадзе.
- Шалыгинская громада: произведен обстрел из артиллерии (21 взрыв), сброс с БпЛА Ф-1 (5 взрывов).
- Миропольская громада: был удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Юноковская громада: произведен обстрел из танка (4 взрыва) и обстрел дроном-камикадзе (1 взрыв).
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