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Наслідки російських обстрілів Сумщини: 5 людей зазнали поранень, - ОВА

сумщина

За минулу добу армія РФ здійснила 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в Сумській ОВА.

Зафіксовано 450 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (20 вибухів), з танку (10 вибухів), артилерії (39 вибухів), РСЗВ (18 вибухів). У результаті обстрілу з РСЗВ отримала поранення 1 людина.
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (12 вибухів) та БМП.
  • Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).
  • Есманьська громада: був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух), обстріли з міномету (5 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
  • Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (29 вибухів), обстріли з гелікоптеру НАР (149 вибухів), РСЗВ (55 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (13 вибухів), удар дроном-камікадзе типу "Ланцет" (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномету (19 вибухів). В результаті обстрілу отримали поранення 4 жителя громади. Також був обстріл дроном-камікадзе.
  • Шалигинська громада: здійснено обстріл з артилерії (21 вибух), скидання з БпЛА Ф-1 (5 вибухів).
  • Миропільська громада: був удар дроном-камікадзе (1 вибух).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з танку (4 вибухи) та обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).

Читайте також: Росіяни атакували Нікопольщину 7 разів дронами та важкою артилерією. Поранень зазнали 6 людей, - ОВА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29037) Сумська область (3831)


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