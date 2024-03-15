Наслідки російських обстрілів Сумщини: 5 людей зазнали поранень, - ОВА
За минулу добу армія РФ здійснила 77 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомили в Сумській ОВА.
Зафіксовано 450 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.
- Білопільська громада: здійснено обстріл з міномету (20 вибухів), з танку (10 вибухів), артилерії (39 вибухів), РСЗВ (18 вибухів). У результаті обстрілу з РСЗВ отримала поранення 1 людина.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (12 вибухів) та БМП.
- Миколаївська громада: росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).
- Есманьська громада: був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух), обстріли з міномету (5 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади.
- Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (29 вибухів), обстріли з гелікоптеру НАР (149 вибухів), РСЗВ (55 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (13 вибухів), удар дроном-камікадзе типу "Ланцет" (1 вибух).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з міномету (19 вибухів). В результаті обстрілу отримали поранення 4 жителя громади. Також був обстріл дроном-камікадзе.
- Шалигинська громада: здійснено обстріл з артилерії (21 вибух), скидання з БпЛА Ф-1 (5 вибухів).
- Миропільська громада: був удар дроном-камікадзе (1 вибух).
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з танку (4 вибухи) та обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).
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