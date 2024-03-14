Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: три людини загинули. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.
"Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільні особи, ще 12 отримали поранення, пошкоджено 27 приватних будинків та 2 житлові багатоповерхові будинки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Сумської ОВА, ночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.
Обстрілів зазнали 6 громади:
- Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано авіаудар (2 вибухи) КАБ "РБК-500 МПК".
- Юнаківська громада: був авіаційний удар КАБ "РБК-500 ШОАБ-0,5М МПК" (1 вибух).Шосткинська, Тростянецька, Білопільська, Сумська громади: відбулись атаки БпЛА типу "Shahed-136/131".
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показати весь коментар14.03.2024 10:28 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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