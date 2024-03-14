Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: три людини загинули. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 374 удари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"Внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 цивільні особи, ще 12 отримали поранення, пошкоджено 27 приватних будинків та 2 житлові багатоповерхові будинки. Також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської ОВА, ночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області.

Обстрілів зазнали 6 громади:

Великописарівська громада: здійснено авіаудари КАБ (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано авіаудар (2 вибухи) КАБ "РБК-500 МПК".

Юнаківська громада: був авіаційний удар КАБ "РБК-500 ШОАБ-0,5М МПК" (1 вибух).Шосткинська, Тростянецька, Білопільська, Сумська громади: відбулись атаки БпЛА типу "Shahed-136/131".

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