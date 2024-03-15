РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5683 посетителя онлайн
Новости
11 401 38

Спикер Джонсон планирует одобрить продолжение помощи Украине голосами меньшинства демократов

джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объяснил, как планирует принять законопроект о продлении помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Politico.

Спикер объяснил, что помощь Украине и Израилю может быть предоставлена в виде одного или двух отдельных законопроектов.

Джонсон выразил надежду, что это произойдет с помощью календаря устранения (Suspension calendar. – Ред.), чтобы преодолеть сопротивление своей партии (Республиканской. – Ред.).

С помощью календаря устранения Палата останавливает действие всех правил относительно законопроекта, что, в свою очередь, позволяет его принять в целом, в обеих процедурах. Однако противники могут использовать эти процедуры, чтобы не пропустить законопроект. Для такого голосования требуются 2/3 голоса Палаты.

"Я думаю, что это отдельный проект, и я подозреваю, что его придется приостановить", – заявил он.

Джонсон добавил, что разделение помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта рассматривается.

Читайте также: Спикер Джонсон пообещал разблокировать помощь Украине, но с существенными отличиями, - The Hill

Автор: 

Конгресс США (1242) США (27090) Джонсон Майк (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Це називається кручу вєрчю ******* хочу.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:33
+11
Хто більший під.р, ***.о чи джонсон?
показать весь комментарий
15.03.2024 10:32
+9
Не можна допомогу ділити. Якщо буде голосування окремо, тоді Трамп даси команду допомогу Ізраілю схвалити, а український законопроект заблокує.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто більший під.р, ***.о чи джонсон?
показать весь комментарий
15.03.2024 10:32 Ответить
......лише сам буйло.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:43 Ответить
Джонсони бувають дуже різні.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:57 Ответить
Це називається кручу вєрчю ******* хочу.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:33 Ответить
шо ти заплутав все с.ка, допомога вчора потрібна
показать весь комментарий
15.03.2024 10:35 Ответить
Джонсон...
Смокче у Траппа-
Хоче - чи нехоче-
Така психологічна травма...
показать весь комментарий
15.03.2024 10:39 Ответить
Планує, Думає і т.і.
Яке Жж Воно Хітрожопє...
показать весь комментарий
15.03.2024 10:42 Ответить
Не можна допомогу ділити. Якщо буде голосування окремо, тоді Трамп даси команду допомогу Ізраілю схвалити, а український законопроект заблокує.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:43 Ответить
Це за рахунок іншої біди, намагатись вирішити свою. Теж якось так виглядає....
показать весь комментарий
15.03.2024 14:15 Ответить
ціль всього цього спектаклю - протриматися до виборів. а далі: трамп прійдьот парядак навєдьот.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:45 Ответить
Наперсточнік?!
показать весь комментарий
15.03.2024 10:46 Ответить
Спікер РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА В ПалатІ представників США Майк Джонсон пояснив, як планує схвалити законопроєкт щодо продовження ЗАТЯГУВАННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ допомоги Україні.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:47 Ответить
Цікаво, а чи ця лицемірна "хритиянська" потвора, усвідомлює, що він наразі є співучасником путіна і кров укораїнців і на його руках?
показать весь комментарий
15.03.2024 10:48 Ответить
На зараз потвора Бідон защурив зброї на 3.9 млрд і заявив, що більше нічого не дасть.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:54 Ответить
То гроші не для України. Гроші для України блокує Джонсон.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:15 Ответить
Ну от чого тут стверджувати якісь дурниці? На початок року у Пентагоні залишався залишок, у сумі 4,2 млрд доларів з яких надали зброї на 300 млн і учора заявили що це останній пакет. Далі вилазе на ЦН який чувак, який стверджує, що це не так. Ви хто такий і звідки з'явилися? З якого переляку тут усяку хрєнь постити?
показать весь комментарий
15.03.2024 11:37 Ответить
Кремлівська методичка.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:52 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2024 13:09 Ответить
А 10 млрд повинен виділити конгрес щоб компенсувати озброєння яке передається Україні. Цікаво що саме трампісти ************ до використання цих грошех, хоча самі блокують нормальний і законний спосіб фінансування. До чого б це?
показать весь комментарий
15.03.2024 14:43 Ответить
Крутить-мутить....підарас.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:51 Ответить
На российских Медео просторах постоянно сообщается, что не будет такой страны как США и города Европы будут уничтожены. Притом это сообщают люди при власти или приближенные к власти России. На фоне этого очень удивляет беспечность США, недооценка России, которая собирается атаковать ядерным оружием США. Удивляет задержка военной помощи Украине. Смотрите чтобы не было очень поздно.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:52 Ответить
Синиця славу розпустила, що може море запалить... (С)
показать весь комментарий
15.03.2024 11:16 Ответить
Медео - це такий високогірний льодовий спорткомплекс у Казахстані.

А ви, мабуть, мали на увазі медіа-простори...
показать весь комментарий
15.03.2024 13:17 Ответить
Цей Джонсон хайпує за рахунок України, але сам того не розуміє що він вже політичний труп, з Трампом чи без Трампа.
показать весь комментарий
15.03.2024 10:58 Ответить
Чого всі підори на одне лице?
показать весь комментарий
15.03.2024 11:04 Ответить
Тому що думають дупою
показать весь комментарий
15.03.2024 11:06 Ответить
Просто демократи настолько жалкие что не могут донести простим людям, что деньги в размере 60 млрд. Получат американские заводи и штати в виде налогов, а ви получите зарплати и премии, а в Украину поедет продукция которую ви произвели.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:14 Ответить
на це воно і демократія--імпотентність,здатна хіба що папери перекладати
показать весь комментарий
15.03.2024 11:24 Ответить
Объясняли. И даже республиканка Ники Хейли объясняла. Но "глубинный" американский народ желает рыжее чмо с набором уголовных преступлений.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:03 Ответить
Це ж не у вас люди гинуть і травмуються і руйнується їх майно. Якщо можна викладайте соціальні мережі цього "персонажа", можна йому в коментарях навалювати англійською.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:18 Ответить
Йшла піврічна боротьба за виділення коштів...хоч книжку пиши.
Трамп вже президент,без його згоди ніякої допомоги не буде
показать весь комментарий
15.03.2024 11:23 Ответить
Усім заправляє Джонсон,який дуже багато балакає і тягне резину,як в і наша ВР.
показать весь комментарий
15.03.2024 11:30 Ответить
Усім заправляє фсб через Трампа на якого складно уявити який у пі..рів компромат. А Джонсон лише жалюгідна маріонетка виконуюча накази останнього.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:01 Ответить
Всё, что угодно придумывает, чтобы затянуть процесс ) Толковое чмо )
показать весь комментарий
15.03.2024 11:45 Ответить
Кров людська - не водиця!
показать весь комментарий
15.03.2024 11:54 Ответить
У Джонсона під оком синяк і нові окуляри.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:06 Ответить
Трампьониш рулить Конгресом, як циган сонцем.
показать весь комментарий
15.03.2024 12:55 Ответить
 
 