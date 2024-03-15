Спикер Джонсон планирует одобрить продолжение помощи Украине голосами меньшинства демократов
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон объяснил, как планирует принять законопроект о продлении помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Politico.
Спикер объяснил, что помощь Украине и Израилю может быть предоставлена в виде одного или двух отдельных законопроектов.
Джонсон выразил надежду, что это произойдет с помощью календаря устранения (Suspension calendar. – Ред.), чтобы преодолеть сопротивление своей партии (Республиканской. – Ред.).
С помощью календаря устранения Палата останавливает действие всех правил относительно законопроекта, что, в свою очередь, позволяет его принять в целом, в обеих процедурах. Однако противники могут использовать эти процедуры, чтобы не пропустить законопроект. Для такого голосования требуются 2/3 голоса Палаты.
"Я думаю, что это отдельный проект, и я подозреваю, что его придется приостановить", – заявил он.
Джонсон добавил, что разделение помощи Украине и Израилю на два отдельных законопроекта рассматривается.
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