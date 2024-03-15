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Новини
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Спікер Джонсон планує схвалити продовження допомоги Україні голосами меншості демократів

джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон пояснив, як планує схвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Спікер пояснив, що допомогу Україні та Ізраїлю може бути надано у вигляді одного чи навіть двох окремих законопроєктів.

Джонсон висловив сподівання, що це станеться за допомогою календаря усунення (Suspension calendar. - Ред.), щоб подолати опір своєї партії (Республіканської. - Ред.). 

За допомогою календаря усунення Палата зупиняє дію всіх правил щодо законопроєкту, що, в свою чергу, дозволяє його ухвалити в цілому, в обох процедурах. Проте противники можуть використати ці процедури, щоб не пропустити законопроєкт. Для такого голосування потрібні 2/3 голосів Палати.

"Я думаю, що це окремий проєкт, і я підозрюю, що його доведеться призупинити", - заявив він.

Джонсон додав, що поділ допомоги Україні та Ізраїлю на два окремі законопроєкти наразі розглядається.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон пообіцяв розблокувати допомогу Україні, але з суттєвими відмінностями, - The Hill

Автор: 

Конгрес США (1235) США (23335) Джонсон Майк (141)


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Топ коментарі
+21
Це називається кручу вєрчю ******* хочу.
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15.03.2024 10:33
+11
Хто більший під.р, ***.о чи джонсон?
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15.03.2024 10:32
+9
Не можна допомогу ділити. Якщо буде голосування окремо, тоді Трамп даси команду допомогу Ізраілю схвалити, а український законопроект заблокує.
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15.03.2024 10:43
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Хто більший під.р, ***.о чи джонсон?
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15.03.2024 10:32 Відповісти
......лише сам буйло.
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15.03.2024 10:43 Відповісти
Джонсони бувають дуже різні.
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15.03.2024 10:57 Відповісти
Це називається кручу вєрчю ******* хочу.
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15.03.2024 10:33 Відповісти
шо ти заплутав все с.ка, допомога вчора потрібна
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15.03.2024 10:35 Відповісти
Джонсон...
Смокче у Траппа-
Хоче - чи нехоче-
Така психологічна травма...
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15.03.2024 10:39 Відповісти
Планує, Думає і т.і.
Яке Жж Воно Хітрожопє...
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15.03.2024 10:42 Відповісти
Не можна допомогу ділити. Якщо буде голосування окремо, тоді Трамп даси команду допомогу Ізраілю схвалити, а український законопроект заблокує.
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15.03.2024 10:43 Відповісти
Це за рахунок іншої біди, намагатись вирішити свою. Теж якось так виглядає....
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15.03.2024 14:15 Відповісти
ціль всього цього спектаклю - протриматися до виборів. а далі: трамп прійдьот парядак навєдьот.
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15.03.2024 10:45 Відповісти
Наперсточнік?!
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15.03.2024 10:46 Відповісти
Спікер РАШИСТСЬКОГО КУЙЛА В ПалатІ представників США Майк Джонсон пояснив, як планує схвалити законопроєкт щодо продовження ЗАТЯГУВАННЯ ТЕРМІНІВ НАДАННЯ допомоги Україні.
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15.03.2024 10:47 Відповісти
Цікаво, а чи ця лицемірна "хритиянська" потвора, усвідомлює, що він наразі є співучасником путіна і кров укораїнців і на його руках?
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15.03.2024 10:48 Відповісти
На зараз потвора Бідон защурив зброї на 3.9 млрд і заявив, що більше нічого не дасть.
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15.03.2024 10:54 Відповісти
То гроші не для України. Гроші для України блокує Джонсон.
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15.03.2024 11:15 Відповісти
Ну от чого тут стверджувати якісь дурниці? На початок року у Пентагоні залишався залишок, у сумі 4,2 млрд доларів з яких надали зброї на 300 млн і учора заявили що це останній пакет. Далі вилазе на ЦН який чувак, який стверджує, що це не так. Ви хто такий і звідки з'явилися? З якого переляку тут усяку хрєнь постити?
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15.03.2024 11:37 Відповісти
Кремлівська методичка.
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15.03.2024 12:52 Відповісти
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15.03.2024 13:09 Відповісти
А 10 млрд повинен виділити конгрес щоб компенсувати озброєння яке передається Україні. Цікаво що саме трампісти ************ до використання цих грошех, хоча самі блокують нормальний і законний спосіб фінансування. До чого б це?
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15.03.2024 14:43 Відповісти
Крутить-мутить....підарас.
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15.03.2024 10:51 Відповісти
На российских Медео просторах постоянно сообщается, что не будет такой страны как США и города Европы будут уничтожены. Притом это сообщают люди при власти или приближенные к власти России. На фоне этого очень удивляет беспечность США, недооценка России, которая собирается атаковать ядерным оружием США. Удивляет задержка военной помощи Украине. Смотрите чтобы не было очень поздно.
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15.03.2024 10:52 Відповісти
Синиця славу розпустила, що може море запалить... (С)
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15.03.2024 11:16 Відповісти
Медео - це такий високогірний льодовий спорткомплекс у Казахстані.

А ви, мабуть, мали на увазі медіа-простори...
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15.03.2024 13:17 Відповісти
Цей Джонсон хайпує за рахунок України, але сам того не розуміє що він вже політичний труп, з Трампом чи без Трампа.
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15.03.2024 10:58 Відповісти
Чого всі підори на одне лице?
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15.03.2024 11:04 Відповісти
Тому що думають дупою
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15.03.2024 11:06 Відповісти
Просто демократи настолько жалкие что не могут донести простим людям, что деньги в размере 60 млрд. Получат американские заводи и штати в виде налогов, а ви получите зарплати и премии, а в Украину поедет продукция которую ви произвели.
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15.03.2024 11:14 Відповісти
на це воно і демократія--імпотентність,здатна хіба що папери перекладати
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15.03.2024 11:24 Відповісти
Объясняли. И даже республиканка Ники Хейли объясняла. Но "глубинный" американский народ желает рыжее чмо с набором уголовных преступлений.
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15.03.2024 12:03 Відповісти
Це ж не у вас люди гинуть і травмуються і руйнується їх майно. Якщо можна викладайте соціальні мережі цього "персонажа", можна йому в коментарях навалювати англійською.
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15.03.2024 11:18 Відповісти
Йшла піврічна боротьба за виділення коштів...хоч книжку пиши.
Трамп вже президент,без його згоди ніякої допомоги не буде
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15.03.2024 11:23 Відповісти
Усім заправляє Джонсон,який дуже багато балакає і тягне резину,як в і наша ВР.
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15.03.2024 11:30 Відповісти
Усім заправляє фсб через Трампа на якого складно уявити який у пі..рів компромат. А Джонсон лише жалюгідна маріонетка виконуюча накази останнього.
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15.03.2024 12:01 Відповісти
Всё, что угодно придумывает, чтобы затянуть процесс ) Толковое чмо )
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15.03.2024 11:45 Відповісти
Кров людська - не водиця!
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15.03.2024 11:54 Відповісти
У Джонсона під оком синяк і нові окуляри.
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15.03.2024 12:06 Відповісти
Трампьониш рулить Конгресом, як циган сонцем.
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15.03.2024 12:55 Відповісти
 
 