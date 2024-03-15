Спікер Джонсон планує схвалити продовження допомоги Україні голосами меншості демократів
Спікер Палати представників США Майк Джонсон пояснив, як планує схвалити законопроєкт щодо продовження допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Politico.
Спікер пояснив, що допомогу Україні та Ізраїлю може бути надано у вигляді одного чи навіть двох окремих законопроєктів.
Джонсон висловив сподівання, що це станеться за допомогою календаря усунення (Suspension calendar. - Ред.), щоб подолати опір своєї партії (Республіканської. - Ред.).
За допомогою календаря усунення Палата зупиняє дію всіх правил щодо законопроєкту, що, в свою чергу, дозволяє його ухвалити в цілому, в обох процедурах. Проте противники можуть використати ці процедури, щоб не пропустити законопроєкт. Для такого голосування потрібні 2/3 голосів Палати.
"Я думаю, що це окремий проєкт, і я підозрюю, що його доведеться призупинити", - заявив він.
Джонсон додав, що поділ допомоги Україні та Ізраїлю на два окремі законопроєкти наразі розглядається.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Смокче у Траппа-
Хоче - чи нехоче-
Така психологічна травма...
Яке Жж Воно Хітрожопє...
А ви, мабуть, мали на увазі медіа-простори...
Трамп вже президент,без його згоди ніякої допомоги не буде