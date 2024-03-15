РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6072 посетителя онлайн
Новости
1 893 19

ОП: На инаугурационном Глобальном саммите мира России точно не будет

Заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква

У Украины есть четкая позиция, что страна-агрессор Россия, нарушающая все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участником первого Глобального саммита мира, и страны, которые действительно хотят достичь на нем результата, ее разделяют.

Об этом заявил в комментарии Укрінформу заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник Президента Игорь Жовква относительно заявления президента Эрдогана, что мирные планы без участия России "не дадут никаких результатов", передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на звучащие заявления. Кстати, их не так много, но они действительно есть, что Россия уже на нынешнем этапе должна участвовать в каких-то цивилизованных форматах. Россия, нарушающая абсолютно все международные правила, в том числе - Устав ООН, и гуманитарные нормы поведения точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира", - сказал Жовква.

Также читайте: Украина пригласила Си Цзиньпина на запланированный мирный саммит в Швейцарии, - ОП

Он добавил, что эта украинская позиция известна всем, и страны, стремящиеся провести действительно результативный первый инаугурационный саммит мира, ее разделяют.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что результатом саммита будет выработка государствами-участниками совместного видения, каким образом Украина должна достичь мира.

"Если Россия будет готова к восприятию такого плана, будет готова разделять эту общую философию стран, то мы говорим о том, что есть возможность во время второго Глобального саммита говорить об определенных модальностях и элементах участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира в Украине", – заметил дипломатический советник Президента.

Также читайте: Зеленский в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленников и политических заключенных, удерживаемых РФ, - ОП

Жовква также подчеркнул, что во время переговоров президентов Зеленского и Эрдогана на прошлой неделе позиция Украины "была четко донесена".

Автор: 

саммит (1190) Офис Президента (1803) Жовква Игорь (152)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
****** зелені підари, з вашою їбучою "модальністю" ми вже п'яту частину країни втратили!! яке, на *** "спільне бачення"?!!! ви скільки набоїв виготовили? снарядів скільки? !!
показать весь комментарий
15.03.2024 17:03
+5
Вдарте саммітом по НЕвиробництву {снарядів, набоїв, ракет, артилерійських стволів, танків, БТР, вибухівки, літаків, авіадвигунів, ...} в Україні!

P.S. "певні модальності і елементи участі представників цієї держави..." 🤢🤢🤢
показать весь комментарий
15.03.2024 16:58
+4
Чи думає президент і МЗС зібрати ген. асамблею ООН що до сьогоднішних обстрілів Одеси, це справжній цілеспрямований геноцид рашиських варварів ,а ще сьогодні почались псевдовибори головного терориста міжнароднього злочинця путіна на окупованих територіях чи це ОП не дуже турбує ?
показать весь комментарий
15.03.2024 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Балачки ведуться зарплата на рахунки дипломатам капає...
показать весь комментарий
15.03.2024 16:43 Ответить
Відчувається нові, нестандартні дії, отієї послиці з ОПУвід України …
показать весь комментарий
15.03.2024 16:47 Ответить
Як може, воєнний злочинець прутін, бути присутнім на такому ЗАХОДІ МІЖНАРОДНОМУ??!!
Єсть же МЕЖА, маразмів та днища…
показать весь комментарий
15.03.2024 16:45 Ответить
Вдарте саммітом по НЕвиробництву {снарядів, набоїв, ракет, артилерійських стволів, танків, БТР, вибухівки, літаків, авіадвигунів, ...} в Україні!

P.S. "певні модальності і елементи участі представників цієї держави..." 🤢🤢🤢
показать весь комментарий
15.03.2024 16:58 Ответить
Чи думає президент і МЗС зібрати ген. асамблею ООН що до сьогоднішних обстрілів Одеси, це справжній цілеспрямований геноцид рашиських варварів ,а ще сьогодні почались псевдовибори головного терориста міжнароднього злочинця путіна на окупованих територіях чи це ОП не дуже турбує ?
показать весь комментарий
15.03.2024 16:59 Ответить
Х-ло не одобрил бы такой шаг оп-ы, поэтому было принято решение не созывать ген. ассамблею ООН.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:22 Ответить
****** зелені підари, з вашою їбучою "модальністю" ми вже п'яту частину країни втратили!! яке, на *** "спільне бачення"?!!! ви скільки набоїв виготовили? снарядів скільки? !!
показать весь комментарий
15.03.2024 17:03 Ответить
Россия и мир понятия не совместимые
показать весь комментарий
15.03.2024 17:15 Ответить
Що це і ***** це?
показать весь комментарий
15.03.2024 17:25 Ответить
А він потужний буде? Бо ЗЄ любить тільки ''потужне''.
показать весь комментарий
15.03.2024 17:29 Ответить
"Глобальний саміт миру* це свідоме відволікання зусиль та ресурсів від військового розгрому кремля
показать весь комментарий
15.03.2024 17:39 Ответить
Колишній голова МІ6 вважає недостатніми витрати Великої Британії на оборону, враховуючи загрози з боку Росії та Китаю.

Річард Дірлав, колишній керівник британського шпигунського агентства MI6 стурбований загальним станом західної непідготовленості та нестійкості. І Німеччина не єдине джерело тривоги для 79-річного Дірлава. Коли він був головою MI6, Дірлав дуже вибірково ставився до того, чим він ділився з Федеральною розвідувальною службою Німеччини, побоюючись, що це занадто легко може просочитися в Росію (зважаючи на https://zn.ua/ukr/europe/nimechchini-potribno-pamjatati-shcho-rozkuti-hubi-topljat-korabli-politico-.html вразливість німецьких систем зв'язку ). Окрім Німеччини, особливе занепокоєння у відставного розвідника викликає Велика Британія, зазначає https://www.politico.eu/article/war-right-now-britain-former-spy-chief-richard-dearlove-mi6/ Politico .
https://zn.ua/ukr/WORLD/zakhid-uzhe-zaraz-perebuvaje-u-stani-vijni-kolishnij-holova-britanskoji-rozvidki.html
показать весь комментарий
15.03.2024 17:43 Ответить
Потужно-глобально- межгалактический форум!!!
показать весь комментарий
15.03.2024 17:53 Ответить
тільки ЗЕвдяки ЗЕсиллям
ОП
показать весь комментарий
15.03.2024 17:56 Ответить
От безпаливно так ЗЄрмаки говорять замість МЗС.
показать весь комментарий
15.03.2024 18:12 Ответить
ОП відповідальна за тулетний папір і щоб були чисто вимиті туалети в адміністрації Президента. Чи можливо пройшли зміни і ОПа вже є в Конституції України?
показать весь комментарий
15.03.2024 19:45 Ответить
То ість Путіна с Шойгой на шашлічки у Трускавець не запросють! Ну тоді треба шоб Притула срочно збирав гроші з лохів на 10 батарей Пєтриот и два Залізних купола для охорони тусовки - бо весь вечір на манежі буде клоун з 95-го кварталу. А з Бєні - рояль!
показать весь комментарий
15.03.2024 19:53 Ответить
 
 