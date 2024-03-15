ОП: На инаугурационном Глобальном саммите мира России точно не будет

У Украины есть четкая позиция, что страна-агрессор Россия, нарушающая все международные правила и гуманитарные нормы, не будет участником первого Глобального саммита мира, и страны, которые действительно хотят достичь на нем результата, ее разделяют.

Об этом заявил в комментарии Укрінформу заместитель руководителя Офиса Президента, дипломатический советник Президента Игорь Жовква относительно заявления президента Эрдогана, что мирные планы без участия России "не дадут никаких результатов", передает Цензор.НЕТ.

"Украина имеет очень четкую позицию, и она не меняется, несмотря на звучащие заявления. Кстати, их не так много, но они действительно есть, что Россия уже на нынешнем этапе должна участвовать в каких-то цивилизованных форматах. Россия, нарушающая абсолютно все международные правила, в том числе - Устав ООН, и гуманитарные нормы поведения точно не будет на первом инаугурационном Глобальном саммите мира", - сказал Жовква.

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Он добавил, что эта украинская позиция известна всем, и страны, стремящиеся провести действительно результативный первый инаугурационный саммит мира, ее разделяют.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил, что результатом саммита будет выработка государствами-участниками совместного видения, каким образом Украина должна достичь мира.

"Если Россия будет готова к восприятию такого плана, будет готова разделять эту общую философию стран, то мы говорим о том, что есть возможность во время второго Глобального саммита говорить об определенных модальностях и элементах участия представителей этого государства в совместных усилиях по достижению мира в Украине", – заметил дипломатический советник Президента.

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Жовква также подчеркнул, что во время переговоров президентов Зеленского и Эрдогана на прошлой неделе позиция Украины "была четко донесена".