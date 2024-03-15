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ОП: На інавгураційному Глобальному саміті миру Росії точно не буде

Заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква

Україна має чітку позицію, що країна-агресор Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасником першого Глобального саміту миру, й ті країни, які справді хочуть досягти на ньому результату, її поділяють.

Про це заявив у коментарі Укрінформу заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква стосовно заяви президента Ердогана, що мирні плани без участі Росії "не дадуть жодних результатів", передає Цензор.НЕТ.

"Україна має дуже чітку позицію, і вона не змінюється, незважаючи на ті заяви, які лунають, до речі, їх не так багато, але вони дійсно є, що Росія вже на нинішньому етапі має брати участь у якихось цивілізованих форматах: Росія, яка порушує абсолютно всі міжнародні правила, в тому числі Статут ООН, і гуманітарні норми поведінки, точно не буде на першому інавгураційному Глобальному саміті миру", - сказав Жовква.

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Він додав, що ця українська позиція відома всім, і ті країни, які прагнуть провести справді результативний перший інавгураційний саміт миру, її поділяють.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що результатом саміту буде вироблення державами-учасницями спільного бачення, у який спосіб Україна має досягти миру.

"Якщо Росія буде готова до сприйняття такого плану, буде готова поділяти цю загальну філософію країн, то ми говоримо про те, що є можливість під час другого Глобального саміту говорити про певні модальності і елементи участі представників цієї держави в спільних зусиллях щодо досягнення миру в Україні", - зауважив дипломатичний радник Президента.

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Жовква також підкреслив, що під час переговорів президентів Зеленського і Ердогана минулого тижня позиція України "була чітко доведена".

Автор: 

саміт (784) Офіс Президента (2032) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+10
****** зелені підари, з вашою їбучою "модальністю" ми вже п'яту частину країни втратили!! яке, на *** "спільне бачення"?!!! ви скільки набоїв виготовили? снарядів скільки? !!
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15.03.2024 17:03
+5
Вдарте саммітом по НЕвиробництву {снарядів, набоїв, ракет, артилерійських стволів, танків, БТР, вибухівки, літаків, авіадвигунів, ...} в Україні!

P.S. "певні модальності і елементи участі представників цієї держави..." 🤢🤢🤢
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15.03.2024 16:58
+4
Чи думає президент і МЗС зібрати ген. асамблею ООН що до сьогоднішних обстрілів Одеси, це справжній цілеспрямований геноцид рашиських варварів ,а ще сьогодні почались псевдовибори головного терориста міжнароднього злочинця путіна на окупованих територіях чи це ОП не дуже турбує ?
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15.03.2024 16:59
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Балачки ведуться зарплата на рахунки дипломатам капає...
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15.03.2024 16:43 Відповісти
Відчувається нові, нестандартні дії, отієї послиці з ОПУвід України …
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15.03.2024 16:47 Відповісти
Як може, воєнний злочинець прутін, бути присутнім на такому ЗАХОДІ МІЖНАРОДНОМУ??!!
Єсть же МЕЖА, маразмів та днища…
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15.03.2024 16:45 Відповісти
Вдарте саммітом по НЕвиробництву {снарядів, набоїв, ракет, артилерійських стволів, танків, БТР, вибухівки, літаків, авіадвигунів, ...} в Україні!

P.S. "певні модальності і елементи участі представників цієї держави..." 🤢🤢🤢
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15.03.2024 16:58 Відповісти
Чи думає президент і МЗС зібрати ген. асамблею ООН що до сьогоднішних обстрілів Одеси, це справжній цілеспрямований геноцид рашиських варварів ,а ще сьогодні почались псевдовибори головного терориста міжнароднього злочинця путіна на окупованих територіях чи це ОП не дуже турбує ?
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15.03.2024 16:59 Відповісти
Х-ло не одобрил бы такой шаг оп-ы, поэтому было принято решение не созывать ген. ассамблею ООН.
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15.03.2024 17:22 Відповісти
****** зелені підари, з вашою їбучою "модальністю" ми вже п'яту частину країни втратили!! яке, на *** "спільне бачення"?!!! ви скільки набоїв виготовили? снарядів скільки? !!
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15.03.2024 17:03 Відповісти
Россия и мир понятия не совместимые
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15.03.2024 17:15 Відповісти
Що це і ***** це?
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15.03.2024 17:25 Відповісти
А він потужний буде? Бо ЗЄ любить тільки ''потужне''.
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15.03.2024 17:29 Відповісти
"Глобальний саміт миру* це свідоме відволікання зусиль та ресурсів від військового розгрому кремля
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15.03.2024 17:39 Відповісти
Колишній голова МІ6 вважає недостатніми витрати Великої Британії на оборону, враховуючи загрози з боку Росії та Китаю.

Річард Дірлав, колишній керівник британського шпигунського агентства MI6 стурбований загальним станом західної непідготовленості та нестійкості. І Німеччина не єдине джерело тривоги для 79-річного Дірлава. Коли він був головою MI6, Дірлав дуже вибірково ставився до того, чим він ділився з Федеральною розвідувальною службою Німеччини, побоюючись, що це занадто легко може просочитися в Росію (зважаючи на https://zn.ua/ukr/europe/nimechchini-potribno-pamjatati-shcho-rozkuti-hubi-topljat-korabli-politico-.html вразливість німецьких систем зв'язку ). Окрім Німеччини, особливе занепокоєння у відставного розвідника викликає Велика Британія, зазначає https://www.politico.eu/article/war-right-now-britain-former-spy-chief-richard-dearlove-mi6/ Politico .
https://zn.ua/ukr/WORLD/zakhid-uzhe-zaraz-perebuvaje-u-stani-vijni-kolishnij-holova-britanskoji-rozvidki.html
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15.03.2024 17:43 Відповісти
Потужно-глобально- межгалактический форум!!!
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15.03.2024 17:53 Відповісти
тільки ЗЕвдяки ЗЕсиллям
ОП
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15.03.2024 17:56 Відповісти
От безпаливно так ЗЄрмаки говорять замість МЗС.
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15.03.2024 18:12 Відповісти
ОП відповідальна за тулетний папір і щоб були чисто вимиті туалети в адміністрації Президента. Чи можливо пройшли зміни і ОПа вже є в Конституції України?
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15.03.2024 19:45 Відповісти
То ість Путіна с Шойгой на шашлічки у Трускавець не запросють! Ну тоді треба шоб Притула срочно збирав гроші з лохів на 10 батарей Пєтриот и два Залізних купола для охорони тусовки - бо весь вечір на манежі буде клоун з 95-го кварталу. А з Бєні - рояль!
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15.03.2024 19:53 Відповісти
 
 