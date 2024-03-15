ОП: На інавгураційному Глобальному саміті миру Росії точно не буде

Україна має чітку позицію, що країна-агресор Росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасником першого Глобального саміту миру, й ті країни, які справді хочуть досягти на ньому результату, її поділяють.

Про це заявив у коментарі Укрінформу заступник керівника Офісу Президента, дипломатичний радник Президента Ігор Жовква стосовно заяви президента Ердогана, що мирні плани без участі Росії "не дадуть жодних результатів", передає Цензор.НЕТ.

"Україна має дуже чітку позицію, і вона не змінюється, незважаючи на ті заяви, які лунають, до речі, їх не так багато, але вони дійсно є, що Росія вже на нинішньому етапі має брати участь у якихось цивілізованих форматах: Росія, яка порушує абсолютно всі міжнародні правила, в тому числі Статут ООН, і гуманітарні норми поведінки, точно не буде на першому інавгураційному Глобальному саміті миру", - сказав Жовква.

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Він додав, що ця українська позиція відома всім, і ті країни, які прагнуть провести справді результативний перший інавгураційний саміт миру, її поділяють.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що результатом саміту буде вироблення державами-учасницями спільного бачення, у який спосіб Україна має досягти миру.

"Якщо Росія буде готова до сприйняття такого плану, буде готова поділяти цю загальну філософію країн, то ми говоримо про те, що є можливість під час другого Глобального саміту говорити про певні модальності і елементи участі представників цієї держави в спільних зусиллях щодо досягнення миру в Україні", - зауважив дипломатичний радник Президента.

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Жовква також підкреслив, що під час переговорів президентів Зеленського і Ердогана минулого тижня позиція України "була чітко доведена".