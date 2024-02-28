Зеленський запросив лідерів балканських держав взяти участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський запросив держави балканського регіону на рівні лідерів взяти участь в інавгураційному Саміті миру.

Про це Зеленський заявив під час відкриття саміту "Україна - Південно-Східна Європа", що відбувається в четвер у Тирані (Албанія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний усім лідерам і державам, які вже підтримали нашу Формулу миру та об'єднали глобальні зусилля для її втілення", - заявив Зеленський.

За його словами, кожен лідер і будь-яка з держав світу можуть показати себе в мирному процесі.

"Не лише так звані великі держави, не лише ті, хто традиційно активний у дипломатії в Європі чи будь-де, в іншому місці... Так само, як кожен заслуговує на мир, кожен може зробити свій внесок у відновлення миру", - сказав президент.

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"Я запрошую всіх вас узяти участь у першому глобальному Саміті миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії", - додав він.