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Новини
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Зеленський запросив лідерів балканських держав взяти участь у Саміті миру

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запросив держави балканського регіону на рівні лідерів взяти участь в інавгураційному Саміті миру.

Про це Зеленський заявив під час відкриття саміту "Україна - Південно-Східна Європа", що відбувається в четвер у Тирані (Албанія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вдячний усім лідерам і державам, які вже підтримали нашу Формулу миру та об'єднали глобальні зусилля для її втілення", - заявив Зеленський.

За його словами, кожен лідер і будь-яка з держав світу можуть показати себе в мирному процесі.

"Не лише так звані великі держави, не лише ті, хто традиційно активний у дипломатії в Європі чи будь-де, в іншому місці... Так само, як кожен заслуговує на мир, кожен може зробити свій внесок у відновлення миру", - сказав президент.

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"Я запрошую всіх вас узяти участь у першому глобальному Саміті миру на рівні лідерів, який відбудеться у Швейцарії", - додав він.

Автор: 

Албанія (107) Балкани (44) Зеленський Володимир (23923) саміт (764)


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Топ коментарі
+3
Який в нас лідор тупе дебільне теля! Які саміти які мири ? Країну втрачаємо підори зі всіх щілин лізуть , а це ******* по турам їздить підписує якісь бумажки ….
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28.02.2024 13:59
+2
ФОРМУЛУ МИРА ЄРМАКА УКРАЇНА ВЖЕ БАЧИЛА -
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28.02.2024 14:52
+2
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28.02.2024 14:53
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Який в нас лідор тупе дебільне теля! Які саміти які мири ? Країну втрачаємо підори зі всіх щілин лізуть , а це ******* по турам їздить підписує якісь бумажки ….
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28.02.2024 13:59 Відповісти
1 раз на 2-3 тиждні лікарі рекомендували виходити із бункера на сонце!
Виконує рекомендації!
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28.02.2024 14:02 Відповісти
Він головний зрадник,якщо хто має погану пам*ять.Його дії відповідають його цілям
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28.02.2024 14:05 Відповісти
«Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!»
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28.02.2024 14:16 Відповісти
Послали?
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28.02.2024 14:43 Відповісти
ФОРМУЛУ МИРА ЄРМАКА УКРАЇНА ВЖЕ БАЧИЛА -
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28.02.2024 14:52 Відповісти
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28.02.2024 14:53 Відповісти
Якби Бібі Нетаньягу замість пошуку озброєнь і питань постачання зайнявся формулами миру з різними хамасами, його самі ж євреї з лайном би змішали.
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28.02.2024 14:57 Відповісти
Зеленський сам розуміє свою формулу миру? складається враження, що Зеленський з єрмаком бажають взяти більше країн "по дєлу" в питанні здачі України
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28.02.2024 15:32 Відповісти
Для початку було б добре ознайомити з Формулою миру українців. І цікаво, чи не була вже раптом ця формула "на столі в Кремлі"?
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28.02.2024 15:59 Відповісти
Формула миру - це знищення московії військовим, економіним, дипломатичним, інформаційним, моральним, культурним і іншими шляхами. Все інше - крик в порожнечу.
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28.02.2024 16:49 Відповісти
 
 