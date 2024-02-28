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Україна та Албанія підписали Договір про дружбу та співробітництво. ФОТО

Під час зустрічі в Тирані президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Албанії Еді Рама підписали Договір про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Албанія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, документ сприятиме розвитку співпраці з Албанією та зміцненню позицій України в Балканському регіоні.

Згідно з договором, Україна та Албанія розвиватимуть взаємовигідне співробітництво в галузі торгівлі, економіки, науки й технологій, культури, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації, туризму та спорту.

Передбачається також встановлення комерційних контактів між державними і приватними підприємствами та організаціями двох держав.

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері охорони довкілля, застосування екологічно чистих технологій та раціонального використання природних ресурсів.

Також читайте: Зеленський проведе з прем’єром Албанії перемовини щодо оборонної та політичної співпраці

Зеленський в Албанії
Зеленський в Албанії
Зеленський в Албанії

Україна й Албанія забезпечуватимуть розширення контактів між громадянами та державними й недержавними організаціями, профспілками, навчальними та культурними закладами, молодіжними і спортивними організаціями двох держав.

Також Україна та Албанія співпрацюватимуть у питаннях боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, наркоторгівлею, торгівлею людьми, контрабандою всіх видів, зокрема й культурних та історичних цінностей.

Раніше повідомлялося, що Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани.

Автор: 

Албанія (107) Зеленський Володимир (23923)


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Топ коментарі
+6
Маленька Албанія може мати непогані запаси совкового озброєння і ***********. - Нє?
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28.02.2024 12:26
+3
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28.02.2024 12:24
+3
нє
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28.02.2024 12:27
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28.02.2024 12:24 Відповісти
Вспомнилось: мы так и до мышей дойдем.🙁
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28.02.2024 12:26 Відповісти
Маленька Албанія може мати непогані запаси совкового озброєння і ***********. - Нє?
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28.02.2024 12:26 Відповісти
нє
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28.02.2024 12:27 Відповісти
Так. При албанському диктаторі Ходже Албанія настільки підготувалася до війни з Заходом, що її економіка просто надірвалась і вона стала найбіднішою державою Європи. Зараз настав час конвертувати запаси зброї на гроші, щоб не албанці не жили у злиднях як їх батьки
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28.02.2024 12:30 Відповісти
принаймі дотів у них ну дуже багато - на кожному селянському полі

може ЗЄля хоч доти з Албанії привезе, якщо у нього самого руки не стоять? 😕
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28.02.2024 12:37 Відповісти
У дотах були розміщені гармати - на а гармати відповідно укомплектовані снарядами. Бункерів 750 тисяч - важко уявити скікльи там ***********
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28.02.2024 12:45 Відповісти
чому нє?
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28.02.2024 12:36 Відповісти
Тому що ні і все - в кремлі так сказали. Потрібно лише сидіти, склавши руки, поки х#йло тим часом домовляється з іншими країнами
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28.02.2024 12:42 Відповісти
кому "сказали"? - тобі?
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28.02.2024 12:52 Відповісти
Це ти зареєструвався щоб цю херню висрать. Чмо подоляцьке.
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28.02.2024 13:36 Відповісти
снаряди дадуть?? якщо ні накуй нам цей папірець....
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28.02.2024 12:30 Відповісти
Шоб не дурно ноги бити -- притягнув би з Албаніі зо 20 вертольотів
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28.02.2024 12:31 Відповісти
"перетягувати" навіть не потрібно - можна навіть самовивозом самоперельотом
швидко і БК відразу можна загрузити !
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28.02.2024 12:40 Відповісти
А где договор про "гарантии безопасности"?
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28.02.2024 12:34 Відповісти
Таке враження що він їздить по країнах, та домовляються щоб нам нічого не давали.
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28.02.2024 12:36 Відповісти
гнида зелена
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28.02.2024 12:39 Відповісти
а як же потужну надміцну угоду про гарантії безепеки від албанії? зелений підоре, про це ти, потворо, забуло?!
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28.02.2024 12:43 Відповісти
..вдягни, нарешті вже, пристойний костюм, як ніякий (чи сякий-такий) але ж - голоМний дипломат.. не ганьби Україну.. усі ж знають, який ти "ваєнний наполеон"...
Албанії - розуміння і подяка
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28.02.2024 12:47 Відповісти
да ладно, офігеть
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28.02.2024 12:49 Відповісти
В Албанії найбільші запаси совкового озброєння в Європі. Там цілі підземні міста. Є
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28.02.2024 12:56 Відповісти
Прорив.Може нарив.Але приємно.
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28.02.2024 12:58 Відповісти
Оце рівень України от ЗЄльонського.
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28.02.2024 12:59 Відповісти
Напевне пора вже на трєніки погони причепити і лампаси пришити, солідніше буде виглядати
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28.02.2024 13:00 Відповісти
Пуста трата бумаги і коштів,а користі НІЯКОЇ,особливо під час війни.
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28.02.2024 13:03 Відповісти
Ни о чем.
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28.02.2024 13:09 Відповісти
Це просто ганчірка, неголена ганчірка. Полковник Балбачан і це непоголене посміховисько. Який контраст !!! Це - не державний діяч, не стратег, не керівник. Чого ? Бо його життя - це гра у Ківі 95. Там можна язиком молоти різну нісенітницю, не думати про те, що каже і про наслідки його блатних жартів. Не вчити інститутську програму, історію, економіку. Таке уявлення у цього лоха про освіту, про життя у капіталістичному світі: когось обдурити, когось налякати, а розум потрібен .... лузерам, яким воно себе не вважає. Бо оно сдєлало всЄх. На стадіоні. Завдяки такій же аудіторії : безграмотних глядачів дешевого стриптизму 95 ківі.
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28.02.2024 13:11 Відповісти
Ну і що??? Це не офіційно, а дипломатично і ні дочого не забовязує. Цец картавий ублюдок, нехай пихд....є на місяць.З усією сраною родиною. Цікаво, як зараз в Ізраілі, змінили назву кафешки Зеленський, чи додали слово?)))
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28.02.2024 13:31 Відповісти
 
 