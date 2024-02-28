Украина и Албания подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. ФОТО
В ходе встречи в Тиране президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.
Документ будет способствовать развитию сотрудничества с Албанией и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.
Согласно договору, Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.
Предусматривается также установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух стран.
Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов.
Украина и Албания будут обеспечивать расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодежными и спортивными организациями двух стран.
Также Украина и Албания будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.
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може ЗЄля хоч доти з Албанії привезе, якщо у нього самого руки не стоять? 😕
самовивозомсамоперельотом
швидко і БК відразу можна загрузити !
Албанії - розуміння і подяка