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Украина и Албания подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. ФОТО

В ходе встречи в Тиране президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Документ будет способствовать развитию сотрудничества с Албанией и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

Согласно договору, Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.

Предусматривается также установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух стран.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов.

Читайте также: Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне задержки и ограничения в поддержке европейских стран, - премьер-министр Албании Рама

Зеленський в Албанії
Зеленський в Албанії
Зеленський в Албанії

Украина и Албания будут обеспечивать расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодежными и спортивными организациями двух стран.

Также Украина и Албания будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.

Автор: 

Албания (74) Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+6
Маленька Албанія може мати непогані запаси совкового озброєння і ***********. - Нє?
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28.02.2024 12:26
+3
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28.02.2024 12:24
+3
нє
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28.02.2024 12:27
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28.02.2024 12:24 Ответить
Вспомнилось: мы так и до мышей дойдем.🙁
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28.02.2024 12:26 Ответить
Маленька Албанія може мати непогані запаси совкового озброєння і ***********. - Нє?
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28.02.2024 12:26 Ответить
нє
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28.02.2024 12:27 Ответить
Так. При албанському диктаторі Ходже Албанія настільки підготувалася до війни з Заходом, що її економіка просто надірвалась і вона стала найбіднішою державою Європи. Зараз настав час конвертувати запаси зброї на гроші, щоб не албанці не жили у злиднях як їх батьки
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28.02.2024 12:30 Ответить
принаймі дотів у них ну дуже багато - на кожному селянському полі

може ЗЄля хоч доти з Албанії привезе, якщо у нього самого руки не стоять? 😕
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28.02.2024 12:37 Ответить
У дотах були розміщені гармати - на а гармати відповідно укомплектовані снарядами. Бункерів 750 тисяч - важко уявити скікльи там ***********
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28.02.2024 12:45 Ответить
чому нє?
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28.02.2024 12:36 Ответить
Тому що ні і все - в кремлі так сказали. Потрібно лише сидіти, склавши руки, поки х#йло тим часом домовляється з іншими країнами
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28.02.2024 12:42 Ответить
кому "сказали"? - тобі?
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28.02.2024 12:52 Ответить
Це ти зареєструвався щоб цю херню висрать. Чмо подоляцьке.
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28.02.2024 13:36 Ответить
снаряди дадуть?? якщо ні накуй нам цей папірець....
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28.02.2024 12:30 Ответить
Шоб не дурно ноги бити -- притягнув би з Албаніі зо 20 вертольотів
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28.02.2024 12:31 Ответить
"перетягувати" навіть не потрібно - можна навіть самовивозом самоперельотом
швидко і БК відразу можна загрузити !
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28.02.2024 12:40 Ответить
А где договор про "гарантии безопасности"?
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28.02.2024 12:34 Ответить
Таке враження що він їздить по країнах, та домовляються щоб нам нічого не давали.
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28.02.2024 12:36 Ответить
гнида зелена
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28.02.2024 12:39 Ответить
а як же потужну надміцну угоду про гарантії безепеки від албанії? зелений підоре, про це ти, потворо, забуло?!
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28.02.2024 12:43 Ответить
..вдягни, нарешті вже, пристойний костюм, як ніякий (чи сякий-такий) але ж - голоМний дипломат.. не ганьби Україну.. усі ж знають, який ти "ваєнний наполеон"...
Албанії - розуміння і подяка
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28.02.2024 12:47 Ответить
да ладно, офігеть
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28.02.2024 12:49 Ответить
В Албанії найбільші запаси совкового озброєння в Європі. Там цілі підземні міста. Є
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28.02.2024 12:56 Ответить
Прорив.Може нарив.Але приємно.
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28.02.2024 12:58 Ответить
Оце рівень України от ЗЄльонського.
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28.02.2024 12:59 Ответить
Напевне пора вже на трєніки погони причепити і лампаси пришити, солідніше буде виглядати
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28.02.2024 13:00 Ответить
Пуста трата бумаги і коштів,а користі НІЯКОЇ,особливо під час війни.
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28.02.2024 13:03 Ответить
Ни о чем.
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28.02.2024 13:09 Ответить
Це просто ганчірка, неголена ганчірка. Полковник Балбачан і це непоголене посміховисько. Який контраст !!! Це - не державний діяч, не стратег, не керівник. Чого ? Бо його життя - це гра у Ківі 95. Там можна язиком молоти різну нісенітницю, не думати про те, що каже і про наслідки його блатних жартів. Не вчити інститутську програму, історію, економіку. Таке уявлення у цього лоха про освіту, про життя у капіталістичному світі: когось обдурити, когось налякати, а розум потрібен .... лузерам, яким воно себе не вважає. Бо оно сдєлало всЄх. На стадіоні. Завдяки такій же аудіторії : безграмотних глядачів дешевого стриптизму 95 ківі.
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28.02.2024 13:11 Ответить
Ну і що??? Це не офіційно, а дипломатично і ні дочого не забовязує. Цец картавий ублюдок, нехай пихд....є на місяць.З усією сраною родиною. Цікаво, як зараз в Ізраілі, змінили назву кафешки Зеленський, чи додали слово?)))
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28.02.2024 13:31 Ответить
 
 