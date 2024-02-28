Украина и Албания подписали Договор о дружбе и сотрудничестве. ФОТО

В ходе встречи в Тиране президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Албании Эди Рама подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Албания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

Документ будет способствовать развитию сотрудничества с Албанией и укреплению позиций Украины в Балканском регионе.

Согласно договору, Украина и Албания будут развивать взаимовыгодное сотрудничество в области торговли, экономики, науки и технологий, культуры, образования, здравоохранения, средств массовой информации, туризма и спорта.

Предусматривается также установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух стран.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов.

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Украина и Албания будут обеспечивать расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодежными и спортивными организациями двух стран.

Также Украина и Албания будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.